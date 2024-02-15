Джек Хэгги: Специальное упражнение «Здоровая спина»

Большинство из нас проходят через рабочий день и даже не замечают, сколько напряжения и боли мы накапливаем.

Когда вы работаете часами за столом или за компьютером, вы знаете, что ощущение усталости и напряжения в шее, плечах или спине может стать препятствием для продуктивного хорошего дня.

Большинство из нас проходят через рабочий день и даже не замечают, сколько напряжения и боли мы накапливаем.

Мы не осознаём нашу позу, как мы сидим, сколько напряжения в наших плечах, как зажата шея, пока всё не заболит слишком сильно. Мы ждём, пока будем испытывать боли, чтобы предпринять действия, чтобы уменьшить их.

Упражнения для здоровой спины

Проводя день за днем с напряжением такого рода, можно прийти к хроническим болям, которые не только будут мешать вам получать удовольствие от жизни и работы, но со временем могут потребовать медицинского лечения.

Помощь теперь доступна. Автор книг о спорте Джек Хэгги (Jack Heggie) разработал набор специальных упражнений «Здоровая спина» на базе метода Фельденкрайза, которые мягко и эффективно увеличивают диапазон движений и гибкость позвоночника, что уменьшает напряжение.

Они придуманы так, чтобы их можно было выполнять, сидя в кресле на работе или дома. Не требуется специальной одежды или оборудования — только несколько минут свободного времени и стул. В результате вы будете лучше выглядеть, лучше чувствовать себя и расслабляться полнее.

Когда вы доходите до момента, когда страдания ваши слишком велики, типичная реакция — обратиться к боли с помощью растяжки, разминания или, со временем, обратиться за помощью к профессионалу — за медицинским лечением, массажем, коррекцией позвоночника или каким-то другим вмешательством.

Как только напряжение и боль излечены, мы чувствуем себя лучше. Но эти меры часто дают только временное облегчение.

Если вы примете аспирин, его действие быстро пройдёт, после растяжки вы будете чувствовать себя лучше, но напряжение быстро вернётся; если вы обращались к профессионалу — будь это массаж, коррекция позвоночника или более сильное медицинское вмешательство — вы будете вынуждены повторять эти меры, чтобы продолжать получать облегчение от снятия напряжения и боли.

Но вы продолжите сидеть и двигаться теми же способами, как и до лечения. Что просто вызовет боль и напряжение снова.

«Если ваше единственное лечение боли — лекарства, то вы не имеете дело с причиной», — объясняет доктор Боб Рунтри (Bob Rountree).

— «Упражнения "Здоровая спина" обращаются к источнику боли путём естественного и простого переобучения вашего позвоночника, суставов и мышц, чтобы они двигались вместе более эффективно».

В результате вы освобождаете хронически напряженные мышцы; ваша поза улучшается; вы сидите удобнее; вы двигаетесь легче — без усилий!

Хэгги пишет: «Мы склонны двигаться одним и тем же способом снова и снова, используя только малый процент всего диапазона возможных движений. Если вы работаете за компьютером или за столом часами и напрягаетесь, вы склонны повторять этот шаблон напряжения час за часом, день за днем — что и есть причина хронического напряжения и боли.

Но вы можете изменить эти шаблоны, делая упражнения "Здоровая спина". Вы можете обнаружить новые, более эффективные шаблоны движения».

Почему это так?

Мы склонны сидеть и двигаться привычными шаблонами.

Они приобретались нами в течение продолжительного времени без сознательного намерения, а затем развивались также вне нашего сознательного осознавания, под воздействием разных факторов — путём копирования позы родителей или других значимых людей, под влиянием эмоций, деятельности и травм.

Эти привычки, будучи неизменными, могут вести к напряжению и боли и даже физическим проблемам, таким как сколиоз или сдвинутый диск.

Ваша поза — автоматическое явление.

Вы не продумываете, как лучше сидеть и как поддерживать это положение, не думая о нём постоянно.

Центры мозга, управляющие позой, не находятся под прямым сознательным контролем. Вы не можете заставить себя сидеть прямо и делать это эффективно, потому что вы фактически пытаетесь использовать сознательные мышцы и нервы, которые не предназначены поддерживать вас в одном положении долгое время.

Мышцы и нервы, которые поддерживают ваше положение, являются рефлексивными и вне вашего осознавания и контроля.

Что вы обнаружите, делая эти упражнения, так это то, что они вовлекают неконтролируемые нервы и мышцы, и ваша поза начинает меняться, и вам не нужно думать об этом — это просто происходит.

Вы смотрите на вещи буквально сотни или тысячи раз в день — вы сидите перед ПК и смотрите в экран, вы смотрите вперёд, когда ведёте машину, или гуляете, или смотрите ТВ.

Каждый раз, когда вы на что-то смотрите, вы напрягаете мышцы шеи и плеч, не думая об этом. Так что, если вы сидите часами перед ПК, то вы сидите там, напрягая мышцы шеи и плеч.

В основе этих упражнений — идея, заключающаяся в том, что мы учимся, когда практикуем.

Если вы работаете за столом или за компьютером в позе, которая вызывает напряжение и боль, то вы практикуете сидение на стуле с причинением себе напряжения и боли.

Или, если вы максимально давите на себя и потеете, напрягаетесь и причиняете себе боль, то вы действительно преуспеете в том, чтобы перенапрягаться и вредить себе.

Но, когда вы обучаетесь, вы будете учиться лучше, если будете развивать ощущение легкости.

Это та причина, по которой данные упражнения состоят из медленных, мягких движений. Если вы понаблюдаете за людьми, которые почти всё делают хорошо — особенно в спорте — вы увидите, как кто-то бегает очень быстро или выполняет ещё какой-то невероятный подвиг, но при этом делает это элегантно и легко.

Упражнения «Здоровая спина» обращаются к привычкам сидения и движения. Эти упражнения были разработаны специально, чтобы обратиться к шаблонам, лежащим в основе сидения и движения, которые мы приобрели неосознанно.

Эти упражнения работают естественно и мягко для того, чтобы переобучить вас новому способу движения и сидения.

Было проведено двухнедельное исследование с десятью участниками в возрасте от 20 до 60 лет с болью в шее, плечах и спине, варьирующейся от частого ощущения напряжения до хронической боли, которые занимались по этой программе.

Среднее уменьшение боли после только одного упражнения составило 48%. Участники, в среднем, отмечали сокращение боли на 40% после двухнедельного периода.

Некоторые участники ощущали даже сокращение боли на 72% к концу этого периода.

Упражнения «Здоровая спина» первоначально задумывались для людей, которые работают за ПК и за столом весь день. Упражнения могут быть сделаны почти везде и в любое время.

Но мы рекомендуем делать короткие перерывы в работе и выполнять кусок каждого упражнения. В результате, вы будете работать с большим комфортом и продуктивностью. Вы не будете так уставать и будете чувствовать себя лучше в течение дня.

Сидя на стуле

Как заложить основу для хорошей позы? Вы когда-нибудь замечали, как вы сидите на стуле? Вы осознаёте, как положение стоп влияет на то, насколько прямо вы сидите? Правда заключается в том, что многие из нас проводят больше времени, сидя на стуле, чем практически где-либо ещё, но при этом большинство не осознают, как они это делают.

Попробуйте следующее упражнение:



1) Сядьте на твёрдый стул. Сидя, потяните стопы вперёд перед собой на полу. Отметьте, что при этом делает остальное тело. Не задумываясь особо об этом, вы обнаружите, что отклонились на стуле назад (см. рис. 1).





2) Теперь попробуйте тянуть стопы под свой стул. Вы заметите, что стали сидеть выше и даже наклонились вперёд немного (см. рис. 2).





3) То, что вы наблюдаете, — это связь между углом наклона в коленном суставе и углом наклона в тазобедренном суставе. Они стремятся отражать друг друга.

Вынося стопы вперёд, так что нога в колене выпрямляется, вы отклоняетесь назад и тазобедренный сустав стремится выпрямиться. Втягивая стопы под себя, так что колени сгибаются больше, чем на 90 градусов, вы наклоняетесь вперёд.

Мы можем сделать вывод из этого, что если мы расположим стопы прямо под коленями, чтобы ноги были согнуты в коленях под прямым углом, бедра будут стремиться располагаться более-менее горизонтально, чтобы угол в тазобедренных суставах был тоже прямым, и это будет основой для хорошей позы (см. рис. 3).





4) Втяните стопы под стул и попытайтесь сесть так, чтобы ощущать, что у вас хорошая поза. Вы обнаружите, что требуется усилие. Это не ощущается правильным (см. рис. 4).





5) Выпрямите ноги в коленях и попытайтесь сесть так, чтобы ощущать, что у вас хорошая поза. Вы обнаружите, что требуется усилие, чтобы сохранять тазобедренные суставы в правильном положении (см. рис. 5)





6) Теперь согните ноги в коленях под прямым углом и попробуйте сидеть прямо (См. рис. 6).



Здоровая спина. Упражнение 1: Поворачиваемся налево и направо

Вот отрывок из первого урока из серии «Здоровая спина». Каждый урок содержит много частей, вовлекающих туловище, голову, шею, плечи, руки и глаза.

1) Отметьте, как вы сидите. Как ощущает себя тело? Вы осознаёте какие-нибудь боли?

2) Поверните голову и посмотрите налево, глазами отметьте точку на стене. Затем повернитесь направо и отметьте точку на стене. Это нужно для запоминания начальной отметки, чтобы вы могли видеть свой прогресс, делая упражнение.

3) Поднимите кисти перед собой и переплетите пальцы. Вы обнаружите, что кисти образуют маленькую чашу. Поместите это чашу за затылок.

4) Теперь начните мягко и медленно поворачивать голову налево и направо. Поворачивая голову, двигайте руки и кисти вместе с головой. Развивайте лёгкость движений во время выполнения этого упражнения. Сделайте 12-15 поворотов налево и направо.

5) Расплетите пальцы рук и положите кисти на колени на минуту.

6) Снова переплетите пальцы и разместите пальцы за головой, начните мягко и медленно поворачивать голову влево и вправо. Выполните около 6 повторов.

7) Поверните голову до упора налево и остановитесь. Держите всё неподвижно, кроме глаз. Глаза двигайте влево и вправо примерно 12 раз.

8) Поворачивайте голову влево и вправо примерно 6 раз.

9) Поверните голову до упора направо и остановитесь там. Сохраняйте всё неподвижно, кроме глаз. Глаза двигайте налево и направо около 12 раз.

10) Поворачивайте голову влево и вправо снова 6 раз.

11) Кисти опустите на колени и повернитесь налево, отметьте, как далеко вы повернулись. Теперь повернитесь направо и отметьте, как далеко вы повернулись. И вы обнаружите, что вы способны повернуться дальше, без усилий и не стараясь. Изменилась ли как-то ваша поза? Вы сидите более прямо?



Здоровая спина. Упражнение 2: Сгибание вперёд и назад

Вот пример второго упражнения из серии «Здоровая спина».

1) Отметьте, как вы сидите. Как ощущает себя тело? Вы осознаёте какую-нибудь боль или дискомфорт?

2) Посмотрите вверх и вниз. Как далеко вы смотрите вверх и как далеко вы смотрите вниз? Какая часть вашего тела участвует в движении?

3) Переплетите пальцы и разместите кисти за головой. Мягко и медленно опускайте голову и сгибайтесь вперёд, а затем поднимайте голову и смотрите вверх. Двигайте глаза вместе с головой так, чтобы, когда голова поднимается, вы смотрели вверх, а когда опускается, — вы смотрели вниз. Сделайте 12-15 повторов. Проследите, чтобы ваши позвоночник, рёбра, плечи были вовлечены в движение.

4) Расплетите пальцы, опустите руки на колени и отдохните.

5) Переплетите пальцы и разместите кисти за головой. Мягко и медленно сгибайтесь вперёд и назад около 6 раз. При этом двигайте глаза в одном направлении с головой.

6) Продолжайте сгибаться вперёд и назад, но при этом двигайте глаза в противоположном направлении. Сделайте примерно 12 повторов. Вероятно, вы заметите, когда впервые начнёте двигать глаза в противоположном направлении, что это мешает основному движению. Это означает, что глаза работают против движения туловища. Это вносит свой вклад в возникновение напряжения в теле

7) Продолжайте сгибаться вперёд и назад, и при этом двигайте глаза в том же направлении около 6 раз.

8) Затем двигайте глаза в противоположном направлении. Ещё 6 повторов.

9) Расплетите пальцы, опустите руки на колени и отдохните. Теперь посмотрите вверх и вниз, отмечая, как далеко вы смотрите.

Больше частей тела участвует в движении? Вначале вы, наверное, двигали только голову и шею. А теперь ваш позвоночник, таз, плечи тоже задействованы. Части вашего тела начинают работать вместе, а не против друг друга, и вы начинаете избавляться от накопленного в теле напряжения.опубликовано econet

Автор: Джек Хэгги

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