Эти растительные продукты содержат женский гормон молодости

Основная проблема гормонотерапии в том, что при длительном поступлении в организм искусственных гормонов, собственный организм женщины фактически перестает их вырабатывать (при том, что они так были в дефиците). Фитоэстрогены же действуют значительно мягче и не столь агрессивно.
Женщина всегда хочет выглядеть привлекательно и быть красивой. Но красота идет изнутри и это, в первую очередь, здоровье. И на женское здоровье очень сильно влияет гормональный фон – содержание в организме гормонов.
Одна группа из таких именно женских гормонов называется «эстрогены». В принципе они есть и в мужском организме, но в значительно меньшем количестве и влияют на состояние внешности и здоровье мужчины только в ситуации их явного избытка.
Основное действие эстрогенов направлено на обеспечение детородной функции женщины.
Эстроген – слово, которое состоит из двух частей: oistros — неуемное желание, страсть; genes – вызывающий.
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Или другой более дословный перевод – живость (яркость) род. Если так можно сказать это гормон сексуальности. И именно округлые формы, грудь и даже женское «хихиканье» — обеспечиваются с точки зрения медиков именно этими гормонами.
Симптомы дефицита эстрогена:
Именно поэтому его еще называют гормоном молодости.
Пока женщина чувствует себя женщиной и привлекательной, возраст не играет роли. Но только по этим признакам невозможно поставить себе диагноз – и депрессия и утомляемость могут быть результатом других заболеваний. Определить уровень гормонального фона можно только сдав анализы.
И именно врачи после анализов назначают заместительную или лечебную гормонотерапию. Но уже всеми подтверждено и доказано, что искусственные гормоны действуют значительно жестче и сильнее, чем фитоэстрогены – растительные гормоны.
Основная проблема гормонотерапии в том, что при длительном поступлении в организм искусственных гормонов, собственный организм женщины фактически перестает их вырабатывать (при том, что они так были в дефиците).
И восстановить этот процесс после этого уже почти уже невозможно.
Фитоэстрогены же действуют значительно мягче и не столь агрессивно. Поэтому при обнаружении у себя пониженного уровня эстрогенов лучше поддерживать их уровень употреблением продуктов и трав, содержащих растительные гормоны.
Это, кстати, и хороший способ выровнять гормональный фон после родов, когда резкое падение количества вырабатываемых эстрогенов приводит к послеродовой депрессии и сильному выпадению волос.
Есть 3 вида растительных гормонов с эстрогенной активностью: изофлавоноиды, лигнаны и куместаны.
Эстрогены в продуктах питания:
Это продукт № 1 по количеству растительных гормонов (группа лигнанов, обладающих эстрогенной активностью).
Помимо гормонального действия у семени льна много и других полезных для женского организма свойств (противоопухолевое, очищение организма, антиоксидантные свойства…).
Применяется семя льна в размолотом виде с большим количеством жидкости (как и отруби). Лечебная доза – 2 столовые ложки в день.
Растительный гормон лигнан содержится также в семенах кунжута и подсолнечника.
Чечевица — это просто уникальный продукт для женщин:
чечевица содержит максимальное количество белка для растительного продукта; чечевица еще содержит триптофан, который превращается в серотонин, который избавляет от депрессии.
Из всех фруктов самое высокое содержание гормона лигнана. Нужно есть свежими или сушеными (курага).
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Кстати у знаменитого народа хунзы, который прославился своим здоровьем и долголетием, абрикосы – основная пища в течении всего года.
Природные гормоны помогают избавиться от болезней, подстерегающих женщин в течение всей жизни. Фитоэстрогены предупреждают появление рака груди. Благодаря им опухоли не переходят в злокачественную форму. К тому же пажитник служит натуральным антиоксидантом, который выводит опасные токсины из организма.опубликовано econet
Эстрогены также присутствуют в следующих травах:
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Источник: https://econet.kz/
Полезные травы. Для женщин также важно корень маки принимать для поддержки всего женского здоровья, красный клевер и витекс священный вообще здорово с симптомами климакса борются. Их просто так наверно не найти, я комплекс ледис формулу менопауза усиленная формула принимаю, он мне хорошо помогает в форме оставаться – нет перепадов давления, усталости и кожа в хорошем состоянииОтветить
Полезные травы. Для женщин также важно корень маки принимать для поддержки всего женского здоровья, красный клевер и витекс священный вообще здорово с симптомами климакса борются. Их просто так наверно не найти, я комплекс ледис формулу менопауза усиленная формула принимаю, он мне хорошо помогает в форме оставаться – нет перепадов давления, усталости и кожа в хорошем состоянииОтветить
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