Тёмные пятна на шее: 5 натуральных средств, которые помогут от них избавиться

Хотя темные пятна на шее не представляют угрозы для здоровья - они могут сильно бросаться в глаза окружающим, а сама кожа на шее становиться грубой.
Тёмные пятна на шее появляются в результате сбоев в работе клеток, которые отвечают за пигментацию кожи. Причиной появления проблемы является воздействие на кожу солнечных лучей и токсинов окружающей среды.
Случается, что тёмные пятна на шее появляются из-за изменений гормонального фона или становятся следствием такого расстройства, как чёрный акантоз, который вызывает гиперпигментацию кожи.
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Хотя эта проблема не представляет угрозы для нашего здоровья, имеющие тёмные пятна на шее люди могут иметь заниженную самооценку. Такие пятна могут сильно бросаться в глаза окружающим, а сама кожа становится грубой.
Следующая проблема заключается в том, что такие люди часто сталкиваются с сухостью кожи.
К счастью, в нашем распоряжении имеются натуральные средства, регулярное использование которых позволяет нам очистить кожу от мертвых клеток и стимулировать ее регенерацию. Благодаря им тон кожи становится более однородным.
Сегодня мы хотим поделиться с тобой 5 натуральными рецептами, которые легко можно приготовить дома.
1. Натуральный йогурт, лимон и сахар
Сочетание молочной кислоты натурального йогурта и лимонной кислоты цитрусов позволяет нам получить комплексное средство лечения гиперпигментации кожи.
Добавление крупного сахара делает это средство великолепным скрабом, способным очищать поверхность кожи от мертвых клеток и загрязнений. В результате наша кожа выглядит более здоровой и свежей.
Ингредиенты
Приготовление
Как его использовать?
Примечание: это средство можно использовать только в ночные часы. Дело в том, что под воздействием солнечных лучей лимонный сок способен приводить к появлению пятен на коже.
2. Помидор и яблочный уксус
Натуральная маска из помидора и яблочного уксуса отлично отбеливает нашу кожу и является богатым источником антиоксидантов. Последние стимулируют регенерацию кожи в области шеи.
Эта маска увлажняет сухие участки кожи и делает менее заметными отталкивающие тёмные пятна на шее, из-за которых она теряет свою красоту.
Ингредиенты:
Приготовление:
Что следует делать?
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Крем-эксфолиант из бикарбоната натрия и органически чистого кокосового масла уменьшает аномальную пигментацию кожи и увлажняет сухие и огрубевшие участки последней.
Ингредиенты:
Приготовление:
Что следует делать?
Средство на базе овса и оливкового масла позволяет нам получить великолепный натуральный отбеливающий эксфолиант. Он идеально подходит для лечения тёмных пятен на шее и сухости кожи.
Ингредиенты:
Приготовление:
Что следует делать?
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Благодаря содержащимся в луке соединениям серы этот овощ считается одним из наиболее эффективных домашних средств борьбы с гиперпигментацией кожи.
Использование лимонного сока позволяет ещё больше усилить отбеливающий эффект этого средства. Благодаря ему ты сможешь очистить кожу от мертвых клеток и сделать более ровным ее тон.
Ингредиенты:
Приготовление:
Что следует делать?
Примечание: это средство также должно использоваться только в ночные часы. На следующий день не забудь использовать солнцезащитный крем.
Как ты успела заметить, для борьбы с тёмными пятнами на шее вовсе не обязательно покупать дорогостоящие косметические средства.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.kz/
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