Омолаживающее упражнение «Ленточки»: корректируем натяжение мышц лица

Комплекс простых упражнений позволит улучшить состояние мышц лица и научиться контролировать мимику. Даже постоянный уход за лицом, гимнастика и массаж дают только кратковременный омолаживающий эффект. А причиной этому служит именно отсутствие контроля за положением и движением лицевых мышц.

Лицу необходимо уделять внимание. Даже получить прямую осанку не удастся, если заниматься 2 часа в день, а остальное время ходить со спиной, напоминающей вопросительный знак. Контролировать осанку, также как и мимику лица нужно постоянно.

Упражнение «ленточки» для натяжения мышц лица и омоложения

Если уходу за кожей лица уделять 15 минут в день, то результата не будет. Отсутствие контроля провоцирует расслабление мышц, кожа теряет эластичность, на лице образуются морщины и складки. Предлагаем ознакомиться с комплексом упражнений, который поможет научиться постоянно и в любом месте контролировать мимику.

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1. «Лента» в зоне улыбки

Подключите фантазию и представьте, будто к уголкам рта привязаны шелковые ленты. Мысленно натягивайте их до ушных мочек, чувствуя при этом, как осторожно раздвигаются уголки рта, а щеки тянутся вверх. Не напрягайте мышцы сильно, все движения выполняйте плавно и аккуратно.

Контролируйте положение – «не перетягивайте ленту», сосредоточьтесь на уголках губ, а если почувствуете провисание, то усильте «натяжение нити». На вашем лице должна быть полуулыбка и никакого напряжения.

Повторяйте это упражнение в течение дня, задерживаясь в положении на десять секунд. Желательно сделать минимум десять подходов.

2. «Лента» для зоны под глазами

Снова подключите воображение и поместите один конец «ленты» возле носа рядом с подглазничной областью, натягивая ее до уха. Вы должны ощущать напряжение в мышцах под глазами и на скулах, а на лице должна быть видна легкая улыбка.

Следите за мимикой – сосредоточьте внимание на области под глазами, натягивайте «ленту», чтобы не ощущалось провисания кожи.

Задержите положение на десять секунд, потом расслабьте мышцы и повторите десять раз.

3. «Лента» для глаз

Мысленно зафиксируйте один конец «ленты» на внешнем уголке глаза и осторожно потяните его к виску. Вы должны чувствовать, как глаза раскрываются, кончики бровей поднимаются, а височная область растягивается.

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Следите за положением мышц – уделите внимание уголкам глаз, не допускайте ощущения тяжести и провисания кожи.

Такое положение также следует держать на протяжении десять секунд, затем расслабиться и снова повторить (всего за день рекомендуется сделать десять подходов).

4. «Ленты» для зоны под бровями»

Зафиксируйте воображаемую «ленту» под бровью, ближе к внутреннему кончику и протяните ее через наружную часть брови к виску. При этом вы должны чувствовать, как брови растягиваются, глаза расширяются, а межбровный участок расправляется.

Сосредоточьте внимание на средней части бровей. Натяните «нить», если чувствуете, что кожа вокруг бровей морщится и провисает.

Зафиксируйте положение на десять секунд, потом расслабьтесь и повторите десять раз.

5. «Ленты» для надбровья

Начинать протягивать воображаемую «ленту» следует от центра лба над бровями и к вискам. При этом должно ощущаться, как растягивается середина лба, расправляются брови. Верхняя часть лица должна быть открытой и гладкой.

Контролируйте данное положение следующим образом:

обратите внимание на среднюю часть лба и участок между бровями – на лице не должно образовываться кожных складок, а межбровье и переносица не должны быть опущенными;

сосредоточьтесь на наружном крае глаз и бровей – при провисании и опускании кожи натяните «ленту» до висков. Натяжение должно быть одинаковым слева и справа от переносицы.

Продолжительность упражнения и количество подходов аналогично.опубликовано econet.ru.

Автор © Laine Butter

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