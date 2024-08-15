Натуральные СУПЕР средства для укрепления хрящей и связок

Всем нам следует заботиться о здоровье своих хрящей и связок. Мы поделимся с вами лучшими домашними средствами для укрепления хрящей и связок!
Заботиться об укреплении хрящей и связок нужно не только спортсменам или пожилым людям, хотя, вне всяких сомнений, у этих двух групп лиц чаще появляются подобные проблемы.
Профилактика всегда лучше лечения, не правда ли? Так что сегодня мы поделимся с вами лучшими домашними средствами для укрепления хрящей и связок!
Прежде чем перейти непосредственно к рекомендациям и рецептам для укрепления хрящей и связок, было бы неплохо узнать об этих тканях побольше, ведь они так важны для нашего организма!
Хрящи — это эластичные соединительные ткани, которые соединяют суставы и обеспечивают их подвижность.
Всего существует три типа:
Связки же представляют собой полоску соединительной волокнистой ткани, упругой и эластичной, которая соединяет кости сустава.
Они тоже позволяют суставу двигаться, но не допускают рывков, которые могут привести к смещению.
Связки подразделяются на два типа:
Для того, чтобы укреплять свои связки и сухожилия вовсе не обязательно быть профессиональным спортсменом, так как это поможет избежать нежелательных повреждений и травм и «простым смертным».
Наиболее уязвимой областью в этом смысле являются наши колени, ведь на них приходится нагрузка от всего веса нашего тела. Еще часто страдают плечи, запястья и пятки.
На состояние обоих видов тканей (связки и хрящи) оказывают влияние различные факторы, как-то:
Основными же симптомами повреждений хряща или связки являются:
Следующие натуральные средства, рецепты и продукты питания способны укрепить ткани нашего организма абсолютно естественным образом. Также они помогут быстрее восстановиться в случае наличия какой-либо травмы.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
1. Натуральный йогурт
Этот молочный продукт, получаемый в результате бактериальной ферментации молока (а если точнее, то лактозы в молочной кислоте), может стать отличным подспорьем, если у вас имеются проблемы с хрящами или связками.
А спасибо следует сказать Балканским народам, греки и турки до сих пор спорят, кому же принадлежит пальма первенства в его изобретении.
Сегодня йогурт стал основой рациона питания для многих культур во всем мире. Он содержит полезные бактерии для нашего организма в целом, а еще кальций, необходимый для здоровья костей.
2. Желатин
Очень часто при выборе «лекарства» от того или иного недуга достаточно просто посмотреть и оценить внешние характеристики оного (принцип схожести). И если мы говорим об укреплении хрящей и связок, то здесь нужно включить в свой рацион «вязкие» и «клейкие» продукты питания. Например, желатин.
Он богат коллагеном, а это вещество, как известно, отвечает за восстановление тканей, костей, сухожилий и пр. Кроме того, в нем содержится 10 аминокислот и при том нет жиров и холестерина.
Желатин легко сочетать с фруктами, только лучше всего выбирать продукты, не содержащие в себе искусственных красителей.
Рецепт вкусного, свежего и, главное, полностью натурального десерта
Ингредиенты:
Способ приготовления:
3. Соя
Соя или соевые бобы продаются по всему миру и имеют множество применений. Их семена содержат большое количество белков, и вы можете воспользоваться этим преимуществом, потребляя сою в самых разных видах: соевое молоко или мука, тофу или ферментированные продукты. В любом случае рекомендуем выбирать органические продукты.
4. Крапива
Следующее домашнее средство также отлично послужит для укрепления хрящей и связок. Оно обеспечит ваш организм магнием, калием, кремнием и даже хлорофиллом! Все эти питательные вещества поддерживают здоровье тканей нашего тела.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Ингредиенты:
Способ приготовления:
5. Цитрусовые
Поскольку цитрусовые стимулируют выработку коллагена (очень важного элемента для здоровья и хорошего состояния хрящей и связок), эти продукты с витамином С ни в коем случае не должны отсутствовать в вашем рационе.
Так что ешьте почаще лимоны, апельсины, грейпфруты, а также киви и клубнику, чтобы воспользоваться всеми преимуществами этого удивительного витамина.
6. Куркума и корица
Оба вида специй, обладающие характерными вкусами и ароматами, обладают противовоспалительными свойствами, которые могут оказаться очень полезными в случае отеков и воспалений в суставах, сухожилиях, связках или хрящах.
А потому мы со всей ответственностью рекомендуем вам добавлять щепотку куркумы или корицы в свои блюда и напитки. Они не только придадут им изысканный вкус, но и позаботятся о вашем здоровье.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Спасибо за рецепт вкусного и полезного десерта.Ответить
Добавить комментарий