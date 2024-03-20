Лютеин для здоровья глаз и мозга

Употребление темной листовой зелени, богатой такими каротиноидами, как лютеин, может иметь долгосрочную пользу для сохранения здорового зрения и поддержания когнитивной формы в пожилом возрасте.

Употребление темной листовой зелени, богатой такими каротиноидами, как лютеин, может иметь долгосрочную пользу для сохранения здорового зрения и поддержания когнитивной формы в пожилом возрасте. Лютеин, который хорошо известен своим свойством укреплять зрение, приходится получать с продуктами питания, потому что в организме он не производится.

Лютеин для сохранения здорового зрения и поддержания когнитивной функции

Наряду с зеаксантином, в высокой концентрации он находится в макулярном пигменте и в области желтого пятна - небольшой центральной части сетчатки, ответственной за детальное центральное зрение.

Высокий уровень этих каротиноидов помогает предотвратить возрастные заболевания глаз, такие как катаракта и дистрофия желтого пятна, последнее из которых является основной причиной слепоты у пожилых людей. Но в более недавних исследованиях отмечается, что лютеин также играет важную роль в здоровье мозга и может помочь предотвратить снижение когнитивных способностей.

Богатый лютеином рацион помогает поддерживать когнитивную форму

По данным недавних исследований, в которых приняли участие 60 взрослых в возрасте 25-45 лет, у людей среднего возраста с более высоким уровнем лютеина нервный отклик происходит, как у молодых, в отличие от тех, у кого уровень лютеина ниже. Уровень каротиноидов оценивали путем измерения оптической плотности макулярного пигмента, которая, как известно, высоко коррелирует с уровнем лютеина в мозге.

Большинство исследований изучали влияние рациона на уже состоявшееся снижение когнитивных функций. Они хотели понять, может ли лютеин оказывать защитное влияние, так как доказано, что процесс снижения когнитивных функций начинается гораздо раньше, чем обычно считалось.

По мнению этих исследователей, ухудшение когнитивных способностей начинает проявляться уже в возрасте около 30 лет. Действительно, результаты показывают, что рацион, а в этом случае — богатый лютеином, и вправду помогает сохранить молодость мозга.

«То есть имеется дополнительная причина употреблять продукты, богатые этим питательным веществом, такие как зеленые листовые овощи, яйца и авокадо. Мы знаем, что эти продукты приносят и другую пользу для здоровья, но полученные данные указывают и на их пользу для когнитивных функций», — рассказывает Найман Хан (Naiman Khan), профессор кинезиологии и общественного здравоохранения в Университете Иллинойса.

Как рацион влияет на зрение

Рацион может также повлиять на хорошее зрение в целом, а также на риск близорукости. По словам Лорен Корден (Loren Cordain), эволюционного биолога из университета штата Колорадо в Форт-Коллинзе, повышенный уровень инсулина влияет на развитие глазного яблока, придавая ему ненормальную длину и вызывая, тем самым, близорукость.

Корден установила, что, когда общество охотников-собирателей изменило образ жизни и ввело в свой рацион зерно и углеводы, то уровень близорукости у них быстро сравнялся или даже превысил ее уровень в западном обществе, и зачастую — всего за одно поколение.

Причина этого заключается в том, что высокий уровень инсулина от избытка углеводов увеличивает резистентность к инсулину и нарушает тонкое взаимодействие, координирующее удлинение глазного яблока и рост хрусталика. А когда глазное яблоко становится слишком удлиненным, хрусталик больше не может уплощаться настолько, чтобы сфокусировать четкое изображение на сетчатке.

Эта теория соответствует наблюдениям, что близорукость чаще развивается у людей с избыточным весом или диабетом 2 типа, а при обоих этих состояниях уровень инсулина повышен.

Мой план питания поможет нормализовать уровень инсулина путем уменьшения или исключения избытка сахара и переработанных зерновых из вашего рациона.

Другие полезные для здоровья свойства лютеина

Установлено, что лютеин укрепляет здоровье и в других отношениях, помимо оптимизации зрения и когнитивных функций. Так, исследования показали, что:

Рацион питания, богатый каротиноидами бета-каротином, лютеином и ликопином, привел к большей сопротивляемости окислению холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Добавки с каротиноидами не увеличивают устойчивость к окислению ЛПНП. Более высокая концентрация каротиноидов в плазме крови также связана с меньшим повреждением ДНК

Лютеин и зеаксантин в сочетании с витамином Е, как представляется, улучшают функцию легких

Уровень антиоксидантов в плазме крови, таких как лютеин, зеаксантин, витамин Е, бета-криптоксантин, ликопин и альфа-и бета-каротин, обратно коррелирует со степенью тяжести застойной сердечной недостаточности

Уровень каротиноидов в плазме крови также обратно коррелирует с раком предстательной железы

Продукты, богатые лютеином

Лютеин находится, в основном, в зеленых листовых овощах, причем список продуктов, богатых лютеином, возглавляют капуста кале (кудрявая капуста) и шпинат.

Кроме того, он есть во фруктах и овощах оранжевого и желтого цвета. Слово «лютеин» происходит от латинского «лютеус», что означает «желтый».

Как правило, в темно-зеленых листовых овощах лютеин составляет от 15 до 47 процентов от общего содержания каротиноидов. Ниже приведен список продуктов, которые особенно богаты лютеином. В идеале, следует покупать только цельные продукты и есть их как можно менее кулинарно обработанными, так как лютеин (и другие каротиноиды, такие как зеаксантин) легко разрушаются под действием высокой температуры.

Шпинат Капуста кале Морковь Брокколи Яичные желтки Красный и желтый перец Сладкая кукуруза Авокадо Малина и вишня Специи, такие как кайенский перец и паприка

Хотя рекомендуемой суточной дозы лютеина или зеаксантина не установлено, по данным исследований, для здоровья полезен лютеин в дозе 10 миллиграммов (мг) в день и зеаксантин — 2 мг в день.

Как оптимизировать усвоение лютеина

Лютеин и другие каротиноиды являются жирорастворимыми, поэтому для оптимизации его усвоения не забудьте добавить в блюдо немного полезного жира. Исследования, например, показывают, что добавление пары яиц — которые содержат и лютеин, и полезные жиры — в салат может увеличить усвоение каротиноидов из всего в целых девять раз.

В идеале, выбирайте органические яйца выпасной птицы. В них не только лучше питательный профиль — выбирая яйца птицы на свободном выгуле, вы избегаете воздействия пестицидов и генетически модифицированных организмов.

Подавляющее большинство имеющихся в продаже яиц поступает из фабрик, где практикуют условия ограниченного содержания, то есть несушкам не дают пастись на траве. Вместо этого, их, как правило, кормят кукурузой и соей, причем, в основном, генетически модифицированными. Полученные в таких условиях яйца также гораздо более подвержены болезням пищевого происхождения, вызванных заражением сальмонеллой.

Еще один источник свежих яиц от птицы на выгуле — местный фермерский рынок. По цвету желтка вы зачастую сможете отличить яйца птицы на свободном выгуле от яиц с птицефабрики. Несушки на выгуле дают яйца с ярко-оранжевыми желтками, что указывает на повышенное содержание в них лютеина и зеаксантина.

Тусклые и бледные желтки - это верный признак, что яйца получены от несушек в клетках, которым не дают их естественный корм. Еще один способ повысить усвоение лютеина из овощей заключается в том, чтобы добавлять в салат немного сырого органического сливочного масла или полезного растительного — такого оливкового или кокосового.

Другие ценные питательные вещества для мозга

Очевидно, что здоровье мозга не зависит от какого-либо одного питательного вещества (хотя омега-3 жир ДГК — это веский довод, потому что ДГК является компонентом каждой клетки в организме, а большинство омега-3 жиров в мозге представлены именно ДГК). Снижение когнитивных функций может быть обусловлено многими факторами, но, как правило, для начала следует обратить внимание на свой рацион питания.

Хаос с функциями мозга может быть вызван не только недостатком питательных веществ — не менее важную роль играет и здоровье кишечника, а также воздействие токсинов из рациона питания или окружающей среды. В идеале, следует обратить внимание на все эти факторы.

Как правило, большую часть, если не все питание, я рекомендую получать с ЦЕЛЬНЫМИ ПРОДУКТАМИ, в идеале — органическими, чтобы избежать токсичных пестицидов, и выращенными в вашей местности. В зависимости от вашей ситуации и состояния, однако, вам могут понадобиться еще и добавки — одна или несколько.

Ниже приведен список продуктов, содержащих питательные вещества, которые особенно важны для здоровой функции мозга:

Питательное вещество Пищевой источник Рекомендации по поводу добавок Омега-3 жиры животного происхождения, докозагексаеновая кислота (ДГК) и эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) Жирная рыба из холодных вод, такая как сардины, анчоусы, сельдь, скумбрия и выловленный в диких условиях аляскинский лосось. Рыбий жир или масло криля. Рекомендованной стандартной дозы омега-3 жиров нет, но некоторые организации здравоохранения здоровым взрослым рекомендуют придерживаться суточной дозы на уровне 250-500 мг ЭПК и ДГК. Диагностический тест на омега-3 может быть чрезвычайно важным отражением состояния здоровья — этот тест коммерчески доступный. Как и в случае с витамином D, проверка уровня — лучший способ откорректировать дозировку, ведь потребность в омега-3 может изменяться в зависимости от образа жизни; потребление жирной рыбы, например, и уровень физической активности. В идеале, результат должен быть свыше 8 процентов. Поэтому, чтобы откорректировать дозировку, вначале следует изменить свой уровень, а затем подбирать дозировку, пока не достигнете 8 процентов. Витамин D Идеальный метод оптимизировать уровень витамина D — разумное пребывание на солнце, а не продукты. При этом, к продуктам, содержащим витамин D, относятся жирная рыба, такая как сардина, лосось и скумбрия, говяжья печень, яичные желтки, грибы шиитаке, сырое молоко и сыр. Чтобы знать, нужна ли вам добавка с витамином D3, обязательно проверяйте уровень витамина D хотя бы два раза в год, и принимайте дозу, необходимую для поддержания уровня 40-60 нг/мл круглый год. Принимая добавки, имейте в виду, что вам, возможно, понадобится увеличить потребление витамина K2, и следить за соотношением магния к кальцию, поскольку все эти питательные вещества работают в тандеме. Ниацин (B3) В печени, курице, телятине, арахисе, порошке чили, беконе и вяленых помидорах содержится одни из самых высоких уровней ниацина на грамм продукта. К другим богатым ниацином продуктам относятся пекарские дрожжи, паприка, кофе эспрессо, анчоусы, спирулина, утка, грибы шиитаке и соевый соус. Рекомендуемое потребление с пищей, установленное Советом по продовольствию и питанию, для взрослых составляет от 14 до 18 мг в день. Более высокие количества рекомендуются в зависимости от вашего состояния. Список рекомендуемых доз можно посмотреть на веб-сайте клиники Майо. Например, при пеллагре дозировка варьируется от 50 до 1 000 мг в день. Витамин B6 Индейка, говядина, курица, выловленный в диких условиях лосось, сладкий картофель, картофель, семена подсолнечника, фисташки, авокадо, шпинат и банан. Пищевые дрожжи — отличный источник витаминов группы В, особенно B6. В одной порции (2 столовые ложки) содержится почти 10 мг витамина B6. Только не путайте с пивными дрожжами или другими активными дрожжами - питательные дрожжи приготовлены из организма, выращенного на патоке, который затем высушивается для деактивации дрожжей. У пищевых дрожжей приятный сырный вкус и их можно добавлять в различные блюда. B8 (инозитол/биотин) Мясо, яичные желтки, рыба, печень, птица, орехи и бобовые. B8 не признается в качестве важного питательного вещества и поэтому для него не установлена рекомендуемая суточная доза. Тем не менее, считается, что его нужно около 300 мкг в день. Витамин B8 иногда указывают, как биотин в добавках. Его натуральным дополнительным источником являются пивные дрожжи. Фолиевая кислота (B9) Свежие, сырые, органические листовые зеленые овощи, особенно брокколи, спаржа, шпинат и репа зелень, и широкий спектр бобов, особенно чечевица, а также фасоль пинто, нут, фасоль, турецкие бобы и черная фасоль. Фолиевая кислота — это синтетический тип витамина B, применяемого в добавках; в своей натуральной форме фолиевая кислота присутствует в продуктах. (Задумайтесь над тем, что название "фолиевая кислота" происходит от латинского "фолио" — лист, листва). Чтобы фолиевая кислота принесла пользу, ее следует активировать в ее биологически активную форму (L-5-MTHF). В этой форме она способна пересекать гематоэнцефалический барьер, чтобы приносить ту самую пользу мозгу. Почти половина населения испытывает трудности с преобразованием фолиевой кислоты в биоактивную форму ввиду генетического сокращения активности ферментов. По этой причине, если вы принимаете добавки с витаминами группы В, убедитесь, что в них содержится натуральная, а не синтетическая, фолиевая кислота. Отличный источник — пищевые дрожжи. Витамин B12 Витамин В12 находится почти исключительно в тканях животных, включая такие продукты, как говядина и говяжья печень, баранина, окунь, оленина, лосось, креветки, морские гребешки, птица, яйца и молочные продукты. Несколько растительных продуктов, которые являются источниками B12, на самом деле, являются аналогами B12, блокирующими потребление настоящего B12. В пищевых дрожжах тоже много B12, поэтому их настоятельно рекомендуют вегетарианцам и веганам. Одна порция (2 ст. ложки) обеспечивает почти 8 мкг натурального витамина B12. Введение В12 под язык (распрыскивание спрея) также эффективно, поскольку при этом способе крупные молекулы B12 попадают непосредственно в кровоток.

опубликовано econet

Автор д-р Джозеф Меркола

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