Нарушения гормонального фона, от которых страдает внешность: 9 симптомов

Хотя зачастую мы даже и не подозреваем об этом, некоторые проблемы эстетического характера - например, появление мешков под глазами или набор и снижение веса - могут быть результатом нарушения гормонального фона.

Возможно, у тебя появились симптомы нарушения гормонального фона, а ты даже и не догадываешься об этом. Сегодня нам хотелось бы поговорить о симптомах, характерных для нарушения гормонального фона. Возможно, некоторые из них знакомы тебе не понаслышке.

Симптомы, характерные для нарушения гормонального фона

Первым делом необходимо отметить, что нарушения гормонального фона могут возникнуть с лёгкостью у каждого человека. Это равновесие настолько хрупкое, что оно может с лёгкостью нарушаться как по естественным причинам, так и в результате изменений в окружающей среде и организме человека.

Помимо этого нарушения гормонального фона могут свидетельствовать о сбоях в работе экзокринных и эндокринных желёз. Точную причину расстройства сможет обнаружить только эндокринолог.

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1. Акне

Если ты внимательно ухаживаешь за своей кожей, но тебя продолжает беспокоить эта проблема, возможно, причина появления акне скрывается в нарушении гормонального фона.

Дело в том, что высыпания на коже могут появляться из-за влияния различных факторов: недостаточной гигиены, плохого питания, фаз менструального цикла у женщин. Очень часто акне является следствиям нарушений гормонального фона.

2. Увеличение веса

Беспричинное увеличение веса также может иметь гормональную природу.

Необходимо иметь в виду, что некоторые люди могут быстро терять вес, в то время как другие набирают лишние килограммы несмотря на то, что следуют диете и занимаются спортом.

Причина этой проблемы также может скрываться в гормонах.

Нарушения гормонального фона не только способны препятствовать потере веса, но и его набору в случае, когда проблемой человека является излишняя худоба.

3. Усталость

Если в последнее время тебя стала беспокоить слабость и каждый раз ты чувствуешь себя все более усталой, возможно, причина этого скрывается в нарушении гормонального фона.

Дело в том, что последнее часто вызывает снижение качества нашего сна.

Эта проблема может коснуться и тех из нас, кто крепко спит по 8 часов в день. Мы вдруг начинаем чувствовать себя усталыми без видимой на то причины.

Виновником подобной слабости может быть гормон прогестерон. Если тебя беспокоит хроническая усталость, мы рекомендуем тебе сделать анализы для определения уровня этого гормона, чтобы убедиться в том, что он находится в норме.

4. Потливость

Повышенная потливость также может быть признаком нарушения гормонального фона, хотя последнее является далеко не единственным фактором, способным спровоцировать появление этой проблемы. В любом случае не будет лишним проверить гормоны. Особенно это касается случаев, когда потоотделение сопровождается ощущением жара.

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5. Тёмные круги под глазами

Если у тебя появились тёмные мешки или круги под глазами, которые невозможно скрыть с помощью макияжа, необходимо обратить внимание на состояние своего гормонального фона. Этот эстетический дефект может быть сигналом нарушения баланса гормонов.

В этом случае появление синяков под глазами также часто сопровождается нарушениями сна. Необходимо помнить о том, что хроническая бессонница может быть следствием дефицита тестостерона у мужчин и нехваткой прогестерона у женщин.

6. Депрессия

Ещё одним симптомом, свидетельствующим о нарушении гормонального фона, является депрессия. Как правило, она наблюдается у женщин перед наступлением менструального периода, во время беременности и менопаузы. Если тебя вдруг наполнили грусть и апатия, вполне возможно, причину проблемы стоит поискать в гормонах.

7. Изменения в груди

Изменения груди также могут быть вызваны нарушениями гормонального баланса. В этом случае для устранения проблемы тебе потребуется помощь медицинского специалиста.

Так, дефицит эстрогенов способен вызывать снижение плотности мягких тканей груди.

Но на этом последствия изменения уровня эстрогенов не заканчиваются. Так, увеличение количества этих гормонов может приводить к появлению узелков в мягких тканях груди.

Если ты заметила у себя какой-либо из перечисленных выше симптомов, обязательно обратись за консультацией к своему лечащему врачу.

8. Выпадение волос

Выпадение волос представляет собой ещё один симптом нарушения гормонального фона.

Если даже самые лучшие шампуни не помогают тебе решить эту проблему, может быть, причину выпадения волос стоит поискать в гормонах. Не забывай об этом.

9. Усиленный рост волос

Увеличение количества определённых гормонов может спровоцировать и усиленный рост волос на теле.

В этом случае у женщин могут появляться тёмные волосы на груди, лице, руках и других частях тела, где в норме их быть не должно. Все это может говорить о наличии гормонального сбоя, который может быть гораздо серьёзнее, чем тебе кажется на первый взгляд. Не стоит относиться к этому легкомысленно. опубликовано econet.ru

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