Густая кровь: советы фитотерапевтов

Для разжижения крови часто советуют использовать ацетилсалициловую кислоту, но, кроме пользы, она приносит и вред. Закрепляясь на стенках желудка, частицы аспирина «въедаются» в них и образуют язвы.

Для разжижения крови часто советуют использовать ацетилсалициловую кислоту, но, кроме пользы, она приносит и вред. Закрепляясь на стенках желудка, частицы аспирина «въедаются» в них и образуют язвы.

Аспирину - Нет! Натуральным средствам- Да!

Поэтому фитотерапевты отдают предпочтение отварам листьев малины и черной смородины, которые являются источником салициловой кислоты. Кроме того, она содержится во многих фруктах и овощах, однако в количестве, недостаточном для значительного влияния на свертываемость крови.

Следует помнить и о том, что важно уменьшить употребление пищевых продуктов, богатых витамином К, поскольку они, наоборот, усиливают свертываемость. Среди таких, прежде всего, нужно назвать плоды черноплодной рябины, шпинат и салат.

Для разжижения крови можно воспользоваться следующими советами:

• Жиры рыбы способствуют не только разжижению крови, но и рассасыванию уже имеющихся тромбов и склеротических бляшек. Поэтому, рыбу нужно есть не менее 3-4 раз в неделю, отдавая предпочтение жирным сортам.

• Следите, чтобы в продуктах питания содержался йод, в частности, ешьте регулярно свежую морскую капусту или сухую, измельченную на кофемолке. Сухой порошок ламинарии достаточно употреблять вместо соли с пищей 1 раз в день по 1 ч. л.

• Добавьте в рацион грецкие и миндальные орехи (по 1 ст. л. в день).

• Потребление чеснока, красного болгарского перца, помидоров тоже уменьшает вязкость крови.

• К 250 г очищенного чеснока добавить 300 мл меда, настоять 3 недели и принимать по 1 ст. л. 3 раза в день за 40 мин до еды.

• Каждый вечер в 21.00 жуйте 0,5 ч. л. сухих цветов горькой полыни, запивая 1 стаканом кефира. Делайте так в течение недели, затем следует сделать перерыв на 7-10 дней и повторить. Кроме разжижения крови, полынь чистит печень и укрепляет иммунитет.

• Хорошо помогают разжижать кровь корни шелковицы. Взять 200 г свежих корней, измельчить и промыть. Положить в эмалированную кастрюлю, залить 3 л холодной воды и оставить на 1 час. Затем поставить на слабый огонь, поварить 15 минут после закипания, снять с плиты, охладить, процедить и поставить в холодильник. Принимать 5 дней подряд по 200 мл трижды в день до еды, затем сделать перерыв на 2-3 дня. Так нужно пропить 2-3 курса.

• Корица и имбирь тоже имеют способность разжижать кровь. Взять свежий корень имбиря (примерно 4 см), щепотку корицы (на кончике ножа), 1 ч. л. зеленого чая. Смесь залить 0,5 л кипятка, дать настояться, процедить, добавить лимон и мед по вкусу. Выпить в течение дня. опубликовано econet

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