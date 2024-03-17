Мышечные судороги: что делать 

Мышечные судороги — это спазмы, которые появляются, когда мышцы непроизвольно напрягаются. Обычно такое происходит ночью или после физической нагрузки. Избежать этого неприятного явления, а также улучшить общее состояние мышц поможет следующее.
Мышечные судороги — это спазмы, которые появляются, когда мышцы непроизвольно напрягаются. Обычно такое происходит ночью или после физической нагрузки. Спазмы могут вызывать довольно сильную боль.
Избежать этого неприятного явления, а также улучшить общее состояние мышц поможет следующее:
Говоря о здоровье мышц, нельзя не упомянуть магний, элемент, который, к сожалению, присутствует в употребляемых нами продуктах в очень небольшом количестве. Дело в том, что овощи и фрукты, содержащие его, не входят в обычный рацион большинства людей. К тому же, качество продуктов растительного происхождения, которые продаются в магазинах и на рынках, довольно часто оставляет желать лучшего.
Мы можем употреблять хлорид или цитрат магния в качестве пищевой добавки, а также продукты, в которых содержится этот элемент:
Калий — это второй по важности элемент, необходимый для нормальной работы мышц. Этот элемент должен находиться в равновесии с натрием, таким образом, если вы употребляете слишком много продуктов, содержащих натрий, в организме наблюдается нехватка калия.
Какие продукты содержат калий:
3. Натуральные пищевые добавки
Настойка из калины. Настойка из этого растения является натуральным средством для борьбы со спазмами. Одну чайную ложку настойки следует развести в стакане воды. Принимайте средство до трех раз в день.
Иглица колючая. Средства на основе этого растения улучшают циркуляцию крови в организме, что помогает справиться со спазмами. Принимайте 7-11 мг экстракта иглицы колючей в день.
Розмарин. Это растение также способствует улучшению циркуляции крови, и, следовательно, может помочь в борьбе с мышечными судорогами.
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4. Холодный душ для ног
Гидротерапия или терапия, основанная на воздействии водой различных температур, может быть очень полезной для улучшения циркуляции крови. В том случае, если вы страдаете от мышечных спазмов, используйте холодный душ для ног, проделайте следующие манипуляции:
Наконец, вам может помочь массаж в зонах, где обычно происходят судороги. Лучше, если массаж будет делать врач-физиотерапевт или остеопат. опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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