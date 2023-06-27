Болезни ЛЕГКИХ: уникальная лечебная гимнастика Сителя

Причиной многих заболеваний являются функциональные биомеханические нарушения в позвоночнике. Предлагаем вашему вниманию лечебные позы-движения на расслабление различных групп мышц, которые избавят вас от головных и сердечных болей, помогут нормализовать кровяное давление, окажут положительное воздействие на органы дыхания.

Причиной многих заболеваний являются функциональные биомеханические нарушения в позвоночнике. Предлагаем вашему вниманию лечебные позы-движения на расслабление различных групп мышц, которые избавят вас от головных и сердечных болей, помогут нормализовать кровяное давление, окажут положительное воздействие на органы дыхания.

Лечебные позы-движения при болезнях легких

В данной статье описаны специальные позы, позволяющие максимально расслабить ту или иную мышцу. Такое специфическое состояние мышцы называется фазой абсолютного молчащего периода и возникает, во-первых, после ее максимального напряжения против сопротивления, во-вторых, после пассивного растяжения мышцы вследствие воздействия на нее силы тяжести (гравитации) и, в-третьих, после выполнения серии специальных плавных ритмичных движений, направленных на растяжение мышцы.

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Поза-движение № 1

Лечебное движение при болезнях легких проводить в положении сидя на краю кушетки. Туловище согнуть так, чтобы сгибание в тазобедренных суставах не превышало 90°.

Рис. 79. Поза-движение при болезнях легких

В течение 20 секунд удерживать туловище в согнутом состоянии, затем выпрямить его на 20–30 секунд. Лечебное движение повторить 15–16 раз (рис. 79).

Поза-движение № 2

Лечебное движение при болезнях легких выполнять в положении стоя на коленях на кушетке, бедра и выпрямленные руки составляют прямой угол по отношению к туловищу.

На фазе «вдох» в течение 9–11 секунд пытаться прогибать спину максимально вверх, голова уходит вниз.

В этом положении у вас будет максимально прогибаться нижнегрудной отдел позвоночника.

Рис. 80. Поза-движение при болезнях легких

На фазе «выдох» в течение 6–8 секунд расслабление мышц, в это время естественным свободным движением попытаться чуть увеличить угол прогибания спины в двигательных сегментах нижнегрудного и верхнепоясничного отделов позвоночника (при этом мышцы не напрягать).

Лечебное движение повторить 3–6 раз (рис. 80).

Поза-движение № 3

Лечебное движение при болезнях легких выполнять в положении стоя на коленях на кушетке, руки согнуты в локтях, бедра составляют прямой угол по отношению к туловищу.

На фазе «вдох» в течение 9–11 секунд пытаться прогибать спину вверх, голова уходит вниз.

В этом положении у вас будет максимально прогибаться среднегрудной отдел позвоночника.

Рис. 81. Поза-движение при болезнях легких

На фазе «выдох» в течение 6–8 секунд расслабление мышц, в это время естественным свободным движением попытаться чуть увеличить угол прогибания спины в двигательных сегментах среднегрудного отдела позвоночника (при этом мышцы не напрягать).

Лечебное движение повторить 3–6 раз (рис. 81).

Поза-движение № 4

Лечебное движение при болезнях легких выполняют на кушетке в положении с согнутыми в тазобедренных и коленных суставах ногами, руки максимально выпрямлены в локтевых и плечевых суставах, голова и шея согнуты.

На фазе «вдох» в течение 9–11 секунд напрягать мышцы спины, голова и глаза вниз. В этом положении у вас будет максимально задействован верхнегрудной отдел позвоночника.

Рис. 82. Поза-движение при болезнях легких

На фазе «выдох» в течение 6–8 секунд расслабление мышц, в это время естественным свободным движением попытаться чуть увеличить угол прогибания спины в верхнегрудном отделе позвоночника (при этом мышцы не напрягать).

Лечебное движение повторить 3–6 раз (рис. 82).

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Лечебные позы-движения для расслабления связочно-сухожильного комплекса легких и средостения

Поза-движение № 1

Лечебное движение для расслабления связочно-сухожильного комплекса легких и средостения выполнять лежа на спине с маленькой подушечкой, подложенной под голову.

Рис. 83. Поза-движение для расслабления связочно-сухожильного комплекса легких и средостения

Основание ладони кисти правой руки расположить по передней срединной линии туловища на два пальца ниже уровня сосков (рис. 83).

На выдохе в течение 9–11 секунд проводить основанием ладони давление внутрь и по направлению к голове.

На вдохе в течение 6–8 секунд удерживать полученное положение. На следующем выдохе усиливать давление.

Лечебное движение повторить 3–6 раз.

Поза-движение № 2

Лечебное движение выполнять лежа на спине, под голову подложить маленькую подушечку. Наружную поверхность правой кисти установить по передней срединной линии тела на два пальца выше уровня сосков (рис. 84).

На выдохе в течение 9–11 секунд осуществлять давление внутрь и по направлению к ногам. На вдохе в течение 6–8 секунд удерживать достигнутое положение. На следующем выдохе опять осуществить давление.

Лечебное движение повторить 3–6 раз.опубликовано econet

Рис. 84. Поза-движение для расслабления связочно-сухожильного комплекса легких и средостения

©Анатолий Ситель, "Гимнастика для внутренних органов"

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