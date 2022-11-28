Как контролировать повышенное давление: 5 домашних средств

Повышение давления вызвано утолщением стенок артерий и их непроходимостью, так как это заставляет сердце работать с удвоенной силой, чтобы перекачать кровь и доставить ее органам и клеткам.

Повышение артериального давления в медицинской терминологии известно как гипертония, и это один из главных врагов нашей сердечно-сосудистой системы.

Повышение давления вызвано утолщением стенок артерий и их непроходимостью, так как это заставляет сердце работать с удвоенной силой, чтобы перекачать кровь и доставить ее органам и клеткам.

В результате сердечная мышца ослабевает, иногда при этом нарушается функция почек, мозга или поджелудочной железы.

И тем не менее все эти осложнения можно предотвратить, если вовремя принять необходимые меры.

Это можно сделать даже при помощи натуральных средств, так как некоторые из них способны снижать артериальное давление и поддерживать его в рамках допустимых значений.

Безусловно, это не отменяет назначений врача, но может оказаться весьма полезным и эффективным.

И сегодня мы хотим поделиться с вами 5 интересными альтернативами, чтобы вы могли использовать их в качестве дополнения к вашему лечению.

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Берите на заметку!

1. Базилик

Настой базилика обладает мочегонными и противовоспалительными свойствами, которые помогают контролировать повышенное давление.

Его потребление уменьшает задержку жидкости в организме и снижает уровень натрия, а эти два фактора, как известно, повышают риск развития гипертонии.

Ингредиенты:

1 чайная ложка свежего базилика (5 г)

1 стакан воды (250 мл)

Способ приготовления:

Поставьте воду на огонь, а когда она закипит, добавьте базилик.

Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться в течение 10 минут.

Способ потребления:

Пейте по 2-3 чашки настоя базилика в день, минимум 3 раза в неделю.

2. Корица

Корица — это вид специй, невероятно богатый эфирными маслами, антиоксидантами и противовоспалительными соединениями, которые помогают улучшить кровообращение и артериальное здоровье, в целом.

Ее рекомендуют для контроля артериального давления пациентам с диабетом, поскольку, корица еще и помогает регулировать уровень глюкозы в крови.

Ингредиенты:

1 чайная ложка молотой корицы (5 г)

1 стакан воды (250 мл)

Способ приготовления:

Положите молотую корицу в стакан кипятка, накройте крышкой и дайте настояться в течение 10 минут.

Способ потребления:

Пейте одну чашку настоя корицы с утра натощак и, при желании (необходимости) вторую во второй половине дня.

3. Кардамон

Кардамон полезен для расслабления нервной системы и снижения артериального давления.

Его минералы помогают регулировать уровень натрия и, в дополнение к этому, помогают улучшать кровообращение.

Ингредиенты:

1 чайная ложка кардамона (5 г)

1 стакан воды (250 мл)

Способ приготовления:

Положите чайную ложку кардамона в стакан воды и поставьте на огонь.

Когда закипит, снимите с огня и дайте настояться в течение 5-10 минут при комнатной температуре.

Процедите напиток и можете пить.

Способ потребления:

Пейте по 2-3 чашки настоя кардамона в день (после приема пищи).

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4. Льняное семя

Благодаря высокому содержанию жирных кислот Омега-3, аминокислот и диетических волокон, семена льна могут способствовать снижению риска хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

Эти вещества помогают контролировать уровень холестерина в крови и регулируют артериальное давление. В результате риск сердечного приступа, атеросклероза и других серьезных расстройств значительно снижается.

Ингредиенты:

1 столовая ложка семян льна (10 г)

1/2 стакана воды (125 мл)

Способ приготовления:

Положите столовую ложку льняного семени в половину стакана горячей воды и оставьте на ночь.

На следующее утро, когда у вас получится слегка густоватая жидкость, процедите ее.

Способ потребления:

Пейте такой напиток натощак каждое утро.

При желании, можете добавить немного лимонного сока.

5. Имбирь

Имбирь является одним из традиционных средств для борьбы с гипертонией. Его преимущества связаны с его антикоагулянтными и сосудорасширяющими соединениями, которые помогают улучшать прохождение крови через артерии.

В нем содержатся антиоксиданты, пищевые волокна, витамины и минералы, которые помогают выводить токсины и жидкости из организма (виновные в повышении артериального давления).

Ингредиенты:

1 чайная ложка тертого имбиря (5 г)

1 стакан воды (250 мл)

Способ приготовления:

Налейте воду в кастрюлю и поставьте на огонь.

Когда закипит, добавьте тертый имбирь, уменьшите огонь и оставьте на 2 минуты.

Затем снимите с огня и дайте напитку настояться и остыть при комнатной температуре.

Способ потребления:

Процедите напиток и пейте натощак.

Затем в течение дня следует пить еще 1-2 стакана, после еды.

Если вы уже принимаете какие-то медикаментозные препараты от гипертонии, то предварительно обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.опубликовано econet.ru.

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