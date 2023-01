Нарушения цикла: причины и лечение согласно Аюрведе

В среднем около 60% женщин различных возрастных групп страдают от тех или иных нарушений менструального цикла. Несвоевременное и несбалансированное питание, постоянные стрессы, режим дня, при котором женщина много работает и зачастую лишена полноценного отдыха, плохая экология и целый ряд других факторов становятся причиной различных недомоганий и патологических процессов в женском организме

Современные женщины, а в особенности те, что живут в городских условиях, в большинстве случаев находятся в обстоятельствах, когда они вынуждены совмещать несколько ролей одновременно, балансируя между работой и домой, что часто приводит к халатности в отношении их личного здоровья.

Несвоевременное и несбалансированное питание, постоянные стрессы, режим дня, при котором женщина много работает и зачастую лишена полноценного отдыха, плохая экология и целый ряд других факторов становятся причиной различных недомоганий и патологических процессов в женском организме, самыми распространёнными из которых являются гормональные нарушения, проявляющиеся нарушениями менструального цикла, расстройствами сна, депрессивными состояниями, предменструальным синдромом (ПМС), дисменореей (менструальными болями), увеличением частоты менструаций и др.

РАЗВИТИЕ И ПРИЧИНЫ МЕНСТРУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ СОГЛАСНО АЮРВЕДЕ

Аюрведические тексты говорят о том, что общей причиной этих заболеваний являются расстройства Ваты и патологические процессы в Ракта-дхату («крови»). Согласно Аюрведе плохое питание, неэффективное пищеварение, несоблюдение рекомендованной для конкретного типа конституции аюрведической диеты, являются основными причинами, провоцирующими развитие подобных патологий.

Плохо переваренная пища приводит к образованию токсинов (амы), которые распространяются через кровь и попадают в глубокие ткани (дхату) и каналы (шроты), где они вызывают закупорки и застои.

В результате этих процессов из равновесия выходит Вата-доша и нарушаются метаболические процессы в Ракта-дхату (крови). Вышедшая из равновесия Вата активно переносит нездоровую кровь к каналам (артававаха шротам), отвечающим за перенос менструальной крови (раджа), что и приводит к различным нарушениям менструального цикла у женщин.

Среди прочих причин, связанных с процессом пищеварения, Аюрведа называет следующие:

злоупотребление кислой, солёной, слишком горячей (обжигающей), острой и тяжёлой пищей;

злоупотребление ферментированными продуктами (консервы, сыр, кисломолочные и алкогольные напитки, полученные в результате брожения (вино, пиво, бражка и др.)), жирным мясом и мясом домашних птиц;

слишком частые приёмы пищи (до того момента, пока предыдущая пища не переварилась).

К факторам, которые могут спровоцировать развитие нарушений менструального цикла, также относятся:

повторные выкидыши;

чрезмерная сексуальная активность;

чрезмерная физическая нагрузка (продолжительная ходьба (например, длительные туристические походы), верховая езда, поднятие тяжестей и т.д.);

истощение организма;

травмы;

дневной сон;

гнев, похоть

СТРЕССЫ, КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН НАРУШЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА И УХУДШЕНИЯ КАЧЕСТВА СНА

Согласно Аюрведе одними из основных факторов, провоцирующих развитие различных нарушений менструального цикла, являются постоянные беспокойства и психическое истощение организма. Данное положение полностью подтверждается и современной медициной, согласно представлениям которой, физиологические механизмы организма предполагают, что чрезмерная и длительная активация гипоталамо-гипофизарной надпочечниковой оси в результате стрессов может изменить гормональный фон и привести к росту уровня кортиколиберина и глюкокортикоида.

Повышение уровня этих двух гормонов в течение продолжительного времени часто приводит к подавлению синтеза гонадотропина и эстрогена и, как следствие, развитию аменореи (отсутствию менструаций), фригидности, депрессивным состояниям, хронической тревоге, истощению, понижению либидо.

Зачастую подобные гормональные сбои у женщин, как репродуктивного возраста, так и в период менопаузы и беременности, сопровождаются бессонницей и другими нарушениями сна. Связано это с тем, что скачки уровня эстрогена и прогестерона, которые женщина испытывает в течение месяца и на протяжении всей жизни оказывают влияние на качество сна.

Понимание того, каким образом факторы окружающей среды и образ жизни влияют на эти гормоны, способно не только помочь в разработке эффективной профилактической и терапевтической стратегии по отношению к различным нарушениям менструального цикла, но и помочь многим женщинам наслаждаться полноценным ночным сном.

НАРУШЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН: РЕЗУЛЬТАТ ОДНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Принимая во внимание все изложенные выше факты, группа учёных из Аюрведического колледжа, госпиталя и образовательного центра им. Махатмы Ганди (Mahatma Gandhi Ayurved College, Hospital & Research Centre) в Индии предприняла попытку выявить взаимосвязь между нарушениями менструального цикла у женщин с видом профессиональной деятельности.

Участницами эксперимента стали женщины в возрасте от 25 до 45 лет, которые были разделены на три группы, в соответствии с их профессией: преподаватели (18 чел.), медицинский персонал среднего звена (12 чел.) и служанки (10 чел.). Все они заполнили стандартную анкету, содержащую вопросы относительно особенностей течения менструального цикла в течение последних трёх месяцев, ежедневного режима дня, пищевых привычек, особенностей профессиональной деятельности и атмосферы в семье.

Среди нарушений менструального цикла были указаны: непостоянная продолжительность цикла (интервал менее 24 или более 35 дней), гиперменорея (менструация продолжительностью более чем в 7 дней и тяжёлые менструальные кровотечения), дисменорея (наличие менструального болевого синдрома), ПМС.

Результаты опроса показали следующее:

участники группы А, которые имели различные проблемы с менструальным циклом, сообщили, что испытывали чрезмерный стресс в течение последних трёх месяцев, связанный с завершением целевой задачи перед началом инспекции, проводимой Национальным советом по оценке и аккредитации;

в группе B из 8 женщин, испытывавших проблемы с менструальным циклом, 5 сообщили о том, что проблемы усиливались при совпадении цикла с ночными дежурствами. 3 отметили, что многозадачность привела к физическому и ментальному стрессу, который и стал одной из причин подобных нарушений;

в группе С из 7 служанок с менструальными расстройствами, 3 связали их с увеличением физических нагрузок, тогда как 2 сообщили о том, что основной причиной проблем со здоровьем, по их мнению, являются семейные стрессы, связанные с финансовым кризисом. Оставшиеся две участницы опроса заняли нейтральную позицию.

Выводы: Во всех трёх группах у женщин наблюдалась чрезмерная активизация Вата-доши, хотя причиной этому послужили различные факторы. В группе А главным фактором является психическое перенапряжение, в то время как в группе В большее значение играет нарушение сна, а в группе С потребление сухой и острой, слишком горячей пищи, которая приводит к дисбалансу Вата-доши. В соответствии с представлениями современной медицины все эти факторы приводят к гормональному дисбалансу и в результате к различным нарушениям менструального цикла.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

Прежде всего, женщинам с различными гормональными расстройствами и нарушениями менструального цикла следует придерживаться здорового образа жизни и сбалансированной диеты согласно своей конституции, соблюдать умеренную физическую активность и отдавать должное уважение естественным биологическим ритмам своего организма.

Общие рекомендации для профилактики и лечения нарушений менструального цикла:

Избегайте употребления холодных напитков и напитков со льдом до и во время менструации, а также купаний в холодной воде, так как всё холодное вызывает застои в организме и может привести к возникновению или обострению имеющихся заболеваний.

Диета до и во время цикла должна быть лёгкой. Отдавайте предпочтение питательной, тёплой пище, тушёным овощам, хорошо приготовленным зерновым.

Ходьба, глубокое дыхание, тёплые ванны, массаж живота с тёплым кунжутным маслом, употребление чая с фенхелем и/или имбирём помогут предотвратить многие нарушения менструального цикла, а также облегчат многие симптомы имеющихся заболеваний.

Тем женщинам, которые перед наступлением менструаций начинают страдать от запоров рекомендуется принимать мягкие слабительные в течение двух дней до начала цикла.

Рекомендуется регулярно употреблять в качестве биологически активной добавки к пище траву Шатавари, которая питает женские репродуктивные органы и очищает кровь.

Употребление в пищу незрелой папайи помогает сокращениям мышечных волокон матки, и, таким образом, помогает в нормализации менструального цикла.

Употребление в пищу специй, таких как фенхель, кориандр, куркума, кардамон и шафран, поможет улучшить пищеварение и, тем самым, предотвратить развитие различных нарушений менструального цикла.

Многие женщины имеют тягу к сладкой пище (сливки, шоколад, пирожные и т.д.) и блюдам глубокой прожарки (чипсы, картофель фри и т.д.). Один из лучших способов ослабить эту привязанность – это употреблять в пищу больше сложных углеводов и продуктов с высоким содержанием клетчатки, которые помимо всего прочего способствуют выведению из организма избытков эстрогена и снижают психологическую напряженность и тревогу.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА С ПОМОЩЬЮ УПРАЖНЕНИЙ

Регулярное и правильное выполнение упражнений может быть полезно для тех женщин, которые страдают от нарушений менструального цикла. Тем не менее, следует отметить, что во время менструации не рекомендуется выполнять упражнения в течение 3-5 дней.

В целом умеренные занятия упражнениями помогают скорректировать и сбалансировать работу эндокринной системы, оказывают тонизирующее воздействие на нервную систему, расслабляют тело и ум, уменьшая психологические проблемы.

Наиболее благоприятны с этой точки зрения следующие упражнения:

«Поза горы» (Тадасана) ;

«Поза дерева» (Врикшасана);

«Поза колеса» (Чакрасана со сгибанием вбок);

«Поза треугольника» (Триконасана);

«Поза кобры» (Бхуджангасана);

«Половинная поза саранчи» (Ардха шалабхасана);

«Половинная поза плуга» (Ардха халасана с одной и двумя ногами);

«Поза согнутой свечи» (Випарита карани);

«Поза лодки» (Парипурна навасана);

«Поза моста» (Сету бандхасана);

«Поза алмаза» (Ваджрасана);

«Поза лотоса» (Падмассана);

«Поза горы» (Парватасана);

«Поза улитки» (Вакрасана);

«Поза коровы» (Гомукхасана);

«Поза трупа» (Шавасана);

«Поза крокодила» (Макарасана).

ВЫВОД

Нет никаких причин для того, чтобы естественный, ежемесячный цикл приносил женщинам какие-либо неудобства, ведь их жизнь должна быть наполнена радостью в каждый момент, в том числе во время менструаций. Попробуйте сделать хотя бы несколько шагов для того, чтобы сбалансировать работу своего организма, и этого будет достаточно для того, чтобы оказать глубокое воздействие на ваше тело и ум.опубликовано econet

Примечание: сведения, изложенные в данной статье, носят информативный характер и не заменяют консультации врача.

Источник: Priti Desai, Menstrual disorders in working women. Journal of Indian System of Medicine, Vol.1, Number 2, August, 2013. P. 69-71.

Перевод: Юлия Волохова

