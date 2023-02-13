Это простое средство СЕКРЕТ совершенства кожи

все эти задачи возможно решать при использовании данного продукта

Сливочное масло находится в арсенале практически каждой хозяйки. Его состав богат микроэлементами и витаминами, которые необходимы для нормального функционирования организма.

Однако рачительные хозяйки рассматривают этот продукт не только с гастрономической точки зрения.

От морщин вокруг глаз, для ухода за поврежденными волосами, для изготовления средств по уходу за кожей лица, шеи, зоны декольте – все эти задачи возможно решать при использовании данного продукта.

Сливочное масло для лица

Польза и вред

Основной составляющей этого вида масла является молочный жир. Он сбалансировано включает в себя:

жировые кислоты;

фосфаты;

жирорастворимые и водорастворимые витамины (А,D,Е; К);

минеральные вещества (селен, йод, марганец, цинк)

Холестерин, который в нем содержится, относится к такому типу, который используется организмом для питания кишечника, головного мозга, нервной системы. Так что умеренное потребление в пищу масла, негативно повлиять на здоровье не может.

В очень редких случаях возможны проявления аллергических реакций на употребление данного продукта. Многих пугает достаточно высокая калорийность сливочного масла (650-700 кКал). Это действительно высокий показатель, и женщины отказываются от ежедневного употребления его в пищу, боясь набрать лишний вес.

Однако возможно применять масло в качестве составного компонента косметических средств, которые готовятся в домашних условиях.

Можно найти и другие не менее полезные масла для домашнего применения, если по каким-либо причинам сливочное масло вас не устраивает. Например, масло авокадо, масло шиповника, масло грецкого ореха.

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Какое масло можно использовать

Сливочное масло, которое вы решите применять для изготовления лечебных и профилактических средств, должно обладать высоким качеством.

При покупке обращайте внимание на содержание жира не менее 82%, а также полное отсутствие растительных жиров (иначе - это спред).

Существует абсолютно простой способ того, как проверить качество сливочного масла.

Для этого нужно небольшой его кусочек положить на хорошо разогретую сковородку.

Если оно начнет не постепенно топиться, а активно разделяться на воду и жир, то перед вами либо продукт очень низкого качества, либо подделка.

Не забывайте убедиться, что у продукта, который вы приобретаете, не закончился срок годности. Идеально подойдет топленое сливочное масло (гхи)

Средство от морщин вокруг глаз

Сливочное домашнее несоленое масло или топленое масло является эффективным средством для борьбы c морщинами вокруг глаз. Оно может применяться в чистом виде и вводиться в состав лечебных кремов и масок, которые можно приготовить дома.

Рассмотрим несколько вариантов его использования

Крем для ухода за кожей вокруг глаз:

Можно использовать сливочное масло в чистом виде, как замену ночному крему под глаза. Для этого на кожу, предварительно очищенную, наносим небольшое количество качественного продукта и вбиваем подушечками пальцев легкими массажными движениями в область вокруг глаз, оставляем на всю ночь;

Можно приготовить домашний крем для век, используя следующий рецепт: смешать по 2 ст ложки липового цвета и ромашки аптечной, смесь заливаем 0,5 стакана кипятка, на медленном огне провариваем 6-10 минут, даем отвару остыть. Далее к 1 столовой ложке размягченного сливочного масла добавляем 2 столовые ложки готового отвара и несколько капель касторового масла. Смесь хорошо взбиваем до получения кремообразной однородной консистенции. Используем приготовленный крем вместо ночного под глаза, вбивая легкими массажными движениями. Он может храниться в прохладном месте (холодильнике) до пяти дней. Потом следует готовить свежий.

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Питательные маски от морщин вокруг глаз

Для того, чтобы маски, приготовленные вами, работали c максимальной эффективностью, стоит следовать нескольким общим правилам их нанесения, а именно:

маски для кожи вокруг глаз лучше накладывать часа за полтора до сна;

перед нанесением нужно тщательно очистить кожу вокруг глаз;

питательную маску наносим на 15-20минут. На это время займите удобную позу (лучше лежа и расслабившись);

после окончания процедуры следует смыть остатки средства теплой водой и нанести ночное средство по уходу, которое вы обычно применяете.

Теперь ознакомьтесь c некоторыми рецептами масок c использованием сливочного масла. Наверняка среди них найдется подходящий именно для вас вариант.

Творожная: 1 столовую ложку творога (желательно выбрать высокой жирности) соединить с половинкой чайной ложки натурального меда, 1 столовой ложкой теплого молока и 1 чайной ложкой сливочного масла (размягченного). Полученную смесь до получения однородной консистенции тщательно размешиваем. Теперь можно наносить творожную маску на область вокруг глаз.

Банановая: 1столовую ложку банановой мякоти тщательно размять, полученное пюре растереть c 1 столовой ложкой размягченного или предварительно растопленного сливочного масла. Маска готова.

Желтковая (убирает морщины, отечность век): Желток 1 куриного яйца отделить от белка и соединить, тщательно перемешивая, c одной чайной ложкой размягченного сливочного масла. Нанести на кожу вокруг глаз толстым слоем (при помощи ватных дисков).

Картофельная: Из одной крупной вареной картофелины делаем пюре. Теперь три столовые ложки пюре соединяем c одной чайной ложкой сливочного масла и хорошо растираем. Следует учитывать, что такая маска эффективно работает, пока она теплая.

Хлебная: Хлеб (лучше белый) освобождаем от корки; мякиш обильно смачиваем в растопленном сливочном масле, слегка отжимаем, равномерно распределяем по коже вокруг глаз.

С маслом ШИ: 1 чайную ложку измельченной петрушки соединяем с 10 грамм сливочного масла (предварительно растопленного) и добавляем 1 чайную ложку масла Ши (карите). Масло Ши в своем составе имеет неомыляемые жиры, природные антиоксиданты, протеины и триглицериды. За счет этого оно обладает регенерирующими свойствами и, в составе маски, активирует процессы выработки коллагенов.

Фасолевая: Две столовые ложки свежесваренной фасоли растереть и соединить с таким же количеством картофельного пюре. Затем добавить по 1 столовой ложке сливочного и оливкового масел и тщательно перемешать. Если смесь получилась жидковатой, то ee возможно загустить, добавив немного пшеничной муки. Такая маска эффективно работает, пока она теплая.

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Другие способы применения

Витамин E, который содержится в этом продукте в достаточном количестве, очень полезен для волос и кожи лица.

Чтобы подпитать и увлажнить тусклые поврежденные волосы, применяют следующие способы:

Рецепт №1 (кроме лечения волос, подходит для избавления от перхоти). Топленое масло или применяемое в Аюрведе масло Гхи (специальным способом вытопленное) 1 столовую ложку смешивают c молоком (100 грамм), оливковым маслом 1 столовой ложкой, добавляют несколько капель эвкалипта. Полученную смесь втирают в корни волос массажными движениями, а остатки по всей длине распределяют равномерно. Затем укутывают волосы махровым полотенцем, оставляют на полчаса. Далее промывают теплой водой c применением шампуня.

Рецепт №2. Истонченные сухие волосы подпитывают лечебной смесью из соединенных в равных количествах (по 1 столовой ложке) растительных (миндального, оливкового, касторового) и сливочного масел. После мытья волос такую маску равномерным слоем наносят на полчаса на всю длину, затем волосы промывают теплой водой c применением шампуня.

Для ухода за кожей лица, маски, содержащие в своем составе сливочное масло, стоит применять обладательницам сухого типа кожи, склонного к шелушению.

Очень эффективны такие рецепты:

Увлажняющая маска: смешиваем по 1 столовой ложке мягкое сливочное масло, спелый киви (мякоть), добавляем 1 чайную ложку меда. Маску накладываем на кожу лица на 0,5 часа.

Отшелушивающая маска: смешиваем в равных частях (по 1 столовой ложке) мякоть банана, натуральный мед и мягкое сливочное масло. Перемешиваем до кремообразной консистенции, накладываем на лицо на 0,5 часа. опубликовано econet

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