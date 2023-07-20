Сок из овощей: Лучший способ укрепить здоровье

Овощной сок — чрезвычайно полезный способ укрепить здоровье. Очень важно при приготовлении сока использовать органические продукты. Цена на органические продукты может, конечно, кусаться. Одна из альтернатив — выращивать овощи самим, не используя при этом синтетических пестицидов и оптимизируя почву добавлением мульчи или опилок, что будет способствовать развитию полезных почвенных микробов.

Овощной сок — чрезвычайно полезный способ укрепить здоровье. Д-р Эндрю Сол пьет свежевыжатые соки всю жизнь.

Его книга "Овощной сок для каждого: как быстро сделать семью здоровее и счастливее!" — просто кладезь практических советов о том, как ввести свежевыжатый сок в свою жизнь и получать от этого удовольствие.

"Мой отец готовил сок, и мои дети выросли на соке. Кстати, книга — именно об этом. Это история без прикрас, о том, каково это — растить детей на соках, когда соседи думают, что вы сумасшедший, а родственники в этом просто уверены", — рассказывает д-р Сол.

«За 39 лет, в течение которых я работаю с людьми и учу их здоровой жизни, ничто так не помогает им настолько последовательно, как овощные соки».

Одним из пионеров в области выжимания соков был д-р Макс Герсон. Он страдал от страшной мигрени, с которой он, в конце концов, справился с помощью овощных соков.

Свежевыжатый сок — рецепт крепкого здоровья

Когда молва об этом распространилась, к нему стали обращаться пациенты, чтобы тоже избавиться от мигрени и улучшить также другие аспекты своего здоровья. Со временем, д-р Герсон понял, что овощной сок является метаболической терапией, способной бороться практически с любым заболеванием.

«Преимуществом соковыжималки является, прежде всего, то, что она сводит [большое количество] овощей до нескольких стаканов, кторые вам вполне по силам. То есть, вы получаете прекрасный, легкий в использовании и быстрый пищевой концентрат», — объясняет д-р Сол.

«В нем нет холестерина, практически нет жира, много клетчатки, много минералов и много витаминов...

Соковыжималка еще и повышает доступность питательных веществ. Выжимая сок, вы разрушаете стенки клеток и высвобождаете эти питательные вещества в жидком виде. Выпивая сок, вы получаете эти питательные вещества».

Соки подходят действительно каждому. Даже людям с синдромом раздраженного кишечника, болезнью Крона и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, хотя они, как правило, сырое не едят.

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Значение высокого качества продукции

Очень важно при приготовлении сока использовать органические продукты. Цена на органические продукты может, конечно, кусаться. Одна из альтернатив — выращивать овощи самим, не используя при этом синтетических пестицидов и оптимизируя почву добавлением мульчи или опилок, что будет способствовать развитию полезных почвенных микробов.

«Просто скажите «нет» ГМО. Старайтесь выращивать столько, сколько сможете. Если вы действительно хотите повлиять на этот мир, то ответ — в производстве собственной пищи в нужном вам количестве», — отмечает д-р Сол.

Если сок будет невкусным, вы не захотите его пить. А дети еще более привередливы, чем взрослые. Но органические овощи очень ароматные, и, если их сорвать прямо в своем саду и сразу же выжать из них сок, то аромат их будет на своем пике. То же относится и к содержанию питательных веществ.

Любопытно, но из моего собственного опыта выжимания сок я понял, что самые полезные овощи для сока, как правило, и самые горькие. Например, мангольд и листья горчицы.

Их следует добавлять в меньших количествах, балансируя горечь другими ингредиентами. Мой любимый — лайм, но вы можете использовать клюкву или яблоко (иногда).

«Меня часто спрашивают: «Из чего делать сок?» Мой ответ — из всего, что вы можете съесть сырым. Подумайте об этом. Это будет забавно. Просто пробуйте все», - советует д-р Сол.

«У меня есть сайт на Facebook — The Megavitamin Man («Мегавитаминный человек»). Люди там рассказывают, какие соки они готовят. Я считаю, что это чрезвычайно интересно, потому что они так творчески к этому подходят...

Капустный сок — просто находка для желудочно-кишечного тракта, а свекольный идеален для крови. Свекольный сок, кстати, весьма сладкий... Да, выглядит он ужасно, но на вкус — замечательно».

Разгрузочные соковые дни для общего здоровья

Даже если вы не пьете сок каждый день, д-р Сол рекомендует завести привычку примерно раз в месяц устраивать разгрузочные дни, когда в течение трех-семи дней вы будете пить только овощные соки. Это отлично выводит токсины из организма. Другим свежевыжатые соки каждый день помогли начать новую жизнь.

Эксперты обычно рекомендуют пить от 8 до 10 стаканов воды каждый день. Я считаю, что пить нужно столько жидкости, чтобы моча была светло-желтого цвета. Если она темная, вы мало пьете. Но, если говорить о воде, здесь очень важна ее чистота. И в этом еще одно преимущество овощного сока.

По сути, он может считаться водой — причем одной из лучших, которые вам доступны. Причина этого заключается в том, что это структурированная вода — фактически, живая вода высокого качества. И она на самом деле отличается от обычной воды. Это не H₂O — это H3O2. А из овощей получается великолепная структурированная вода, и это гораздо лучше, чем пить фильтрованную водопроводную воду.

Различные типы соковыжималок

Есть три основных типа соковыжималок:

Центробежные соковыжималки дают сок от волокон в результате процесса вращения. Они самые недорогие и наиболее распространенные

Шнековые соковыжималки пережевывают овощи и выталкивают их через сито. Они очень хорошо работают и, как правило, дают больше сока, чем центробежные соковыжималки. По подсчетам д-ра Сола, из шнековой соковыжималки получается на 20-25 процентов больше сока, поэтому разумнее купить ее, даже если она будет стоить чуть дороже. Со временем, это сэкономит вам деньги, потому что вам понадобится меньше овощей. Кроме того, она работает тише, чем другие модели, и ее, как правило, легче чистить и собирать

Соковыжималки для косточковых работают по принципу пресса. Они довольно дорогие и поэтому не так популярны

Есть также блендеры, которые отличаются от соковыжималок. Мощный блендер приготовит сок вместе со всеми волокнистыми частями овощей. Это подойдет для пожилых людей или тех, кому по какой-то причине трудно жевать. Правда, есть и недостатки. «Сок» не так уж хорош на вкус, и, если помните, вы не станете пить невкусный сок.

Другой недостаток сока в блендере заключается в ограниченном количестве овощей, которые вы можете съесть. И, хотя клетчатка, безусловно, полезна, питательные вещества в соке являются более важными.

«Об этом можно много говорить, потому что ничего не теряется и ничего не выбрасывается. А ценность такой полноценной еды просто невозможно преувеличить. Проблема в том, что не каждому это по вкусу. По консистенции это походит на густую, похожую на детское питание, массу», — объясняет д-р Сол.

Советы по экономии времени и предупреждение о хранении

При условии, что вы используете органические овощи, отличный способ сэкономить время приготовления сока — чистить их щеткой, а не срезать с них кожицу. Исключением будет свекла — у ее кожицы вкус совсем уж гадкий. Если вы используете неорганические овощи, то лучше снимать с них кожицу, чтобы в сок не попали остатки пестицидов.

Это особенно важно для фруктов и овощей, которые покрывают воском, потому что воск запечатывает пестициды. Имейте в виду, что иногда может быть трудно понять, покрыт ли овощ воском, потому что слой воска может быть очень тонким и не блестящим. По словам доктора Сола, баклажаны, репа, огурцы и помидоры почти всегда покрывают воском. Цуккини и тыкву тоже, но не всегда. Морковь никогда не покрывают воском.

В идеале, пить сок нужно сразу. Чем дольше он будет стоять, тем больше питательных веществ будет разрушено вследствие контакта с воздухом (он их окисляет). И во вкусе вы тоже потеряете.

«Можно сделать сок утром, взять его с собой на работу и пить весь день? Ответ: да, можно. Но в качестве и вкусе вы потеряете. И это причина номер один, по которой я думаю, что сок нужно выпить сразу. Но если не хотите, то, конечно же, можно приготовить сок заранее. Кстати, в шнековых соковыжималках в сок попадает меньше воздуха, чем в центробежных. Люди рассказывали, что сок, приготовленный в шнековой соковыжималке и в соковыжималке для косточковых, хранится дольше, чем сок из соковыжималки центробежного типа.

Следующий трюк заключается в том, чтобы заполнить контейнер доверху. Следите, чтобы не оставалось места для воздуха. Моя маленькая хитрость заключается в добавлении таблетки аскорбиновой кислоты сверху, потому что витамин С — это антиоксидант. Накройте крышкой — и сок простоит несколько часов. Можете брать его с собой».

Cок нужно держать в холодильнике — тогда вы сможете пить его весь день. Как отмечает д-р Сол:

«Всякий раз в атмосфере с низким содержанием кислорода или вовсе без кислорода возникает риск ботулизма. Нам это не нужно. Поэтому, чтобы этого избежать, нужно выпивать сок в день его приготовления. Не думайте, что можете запечатать его и оставить на две недели в холодильнике. Так не получится».

При хранении свежего сока в нем распространяется метанол, содержание которого со временем увеличивается, что является еще одной причиной выпивать сок как можно скорее. Человеческий организм не приспособлен к выведению метанола, поэтому он может вызвать так много проблем. Например, он может преобразоваться в формальдегид, который, в свою очередь, может попасть в мозг.

Токсичность метанола, которая, в первую очередь, ассоциируется с искусственным подсластителем аспартамом, связывают также с болезнью Альцгеймера и другими проблемами со здоровьем. В свежих продуктах метанол — не проблема, потому что он связывается с пектином и безопасно проходит по организму, но при обработке и хранении его уровень может увеличиваться. Так что обязательно выбрасывайте сок, который остался со вчерашнего дня.

Дополнительная информация

Как говорит д-р Сол, чтобы стать здоровым и оставаться здоровым, нужно вернуться к основам. Это не очень сложно, если все действительно к этому свести, но, если послушать фармацевтическую промышленность и врачей, то, они, по-моему, заняты только одним — осложнять нам всем жизнь.опубликовано econet

«Нас учили, что то, что просто— ненаучно. Это неэффективно. Совершенно нежизнеспособная альтернатива», — делится д-р Сол. — «Да нет же! Это не так! Простое решение, как правило, самое лучше. Говоря о здоровье, просто удивительно, как много людей меня спрашивают: «Какой витамин мне принимать?» У них паршивый рацион питания, лишний вес, они не занимаются спортом и едят фаст-фуд. Витамины — это, конечно же, хорошо, но питаться все равно нужно правильно. Пора уже выбраться из грязи. Должна быть хорошая почва, хорошие семена, и всего этого много.

Нужно вернуться к земле. Похоже на хиппи, но что поделать — это правда. Следовать за природой всегда хорошо. Но мы от этого далеки. Нужно развернуться, взглянуть на царство животных и принять те знания, которые мы видим у здоровых животных. Что можно сделать, чтобы жизнь стала лучше? Это очень просто... "Никакого мусора».

© Джозеф Меркола

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet