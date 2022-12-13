Менопауза: натуральные средства, снимающие симптомы

Некоторые травяные чаи, благодаря содержанию фитоэстрогенов могут быть очень полезны для борьбы с приливами во время менопаузы
Приливы, или приступы жара, являются одним из симптомов, который женщины испытывают вследствие гормональных изменений, которые приносит менопауза. Они характеризуются ощущением сильного жара, который почти всегда сопровождается обильным потоотделением и покраснением кожи.
Чаще всего это случается ночью, вызывая проблемы со сном, так как из-за дискомфорта происходит пробуждение.
В свою очередь, приливы оказывают негативное влияние на эмоциональное здоровье женщины в менопаузе, поскольку они связаны с беспокойством и внезапными колебаниями настроения, которые происходят в этот период.
Хорошей новостью является то, что они могут быть взяты под контроль, поскольку здоровые привычки и некоторые натуральные средства минимизируют последствия менопаузы.
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6 интересных решений, которые окажут огромную помощь и поддержку в этот сложный жизненный период.
Мед содержит энзимы и питательные вещества, которые помогают снять ночные приливы, характерные для менопаузы. Его употребление улучшает регуляцию температуры тела и, кроме того, улучшает качество сна.
Ингредиенты:
Приготовление:
Способ употребления:
Корень солодки является эффективным средством при симптомах менопаузы, поскольку этот ингредиент является важным источником природных фитоэстрогенов. Эти вещества помогают сбалансировать гормональную активность и, в свою очередь, стабилизировать работу нервной системы.
Ингредиенты:
Приготовление:
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Чай, заваренный из ростков люцерны, способен противодействовать снижению уровня эстрогенов, основной причины приливов менопаузы.
Этот натуральный напиток регулирует температуру тела и помогает поддерживать хорошее настроение.
Ингредиенты:
Приготовление:
Способ употребления:
Чай из красного клевера содержит фитоэстрогены и необходимые минералы, которые противодействуют симптомам, вызванным гормональными нарушениями во время менопаузы.
Это одно из лучших решений против приливов и повышенного потоотделения, поскольку красный клевер стабилизирует температуру тела и оптимизирует циркуляцию крови.
Ингредиенты:
Приготовление:
Способ употребления:
Красная гвоздика это специя, которая к тому же содержит небольшие дозы изофлавонов, типа фитоэстрогенов, который уменьшает тяжесть приливов, вызванных менопаузой.
Они также богата эфирными маслами и высококачественными питательными веществами, прием которых способствует здоровью женщины.
Ингредиенты:
Приготовление:
Способ употребления:
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Зеленый чай является одним из самых рекомендуемых напитков для женщин у которых менопауза, поскольку он содержит полифенолы и фитоэстрогены, которые улучшают здоровье.
Эти вещества, в дополнение витаминам и минералам, нормализуют гормональный баланс и уменьшают эпизоды приливов и бессонницы.
Ингредиенты:
Приготовление:
Способ употребления:
Вы уже хотите попробовать эти средства? Если у вас менопауза и вы страдаете от приливов, с которыми не можете справиться, попробуйте эти натуральные решения и вы убедитесь в их эффективности.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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