Симптомы головной боли, вызванной нервным напряжением

Стресс является натуральным процессом, который представляет собой ответ на необходимость адаптироваться к окружающей среде...

Под стрессом мы подразумеваем напряжение, вызванное различными трудными ситуациями и утомляющими обстоятельствами.

При этом стресс способен привести к появлению психологических расстройств и негативных психосоматических реакций.

Необходимо отметить, что стресс может сопровождаться различными симптомами, которые могут быть более или менее интенсивными. В некоторых случаях мы можем испытывать лёгкое давление в голове или головные боли, напоминающие мигрень.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Характер симптомов стресса зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Так, у кого-то нервное напряжение сопровождается мигренью, головной болью, бессонницей. Другие же начинают испытывать сильную слабость.

Если головная боль беспокоит человека чаще 2 раз в неделю и не исчезает на протяжении нескольких месяцев, можно говорить о её хроническом характере.

При этом головная боль может быть вызвана как физическими (например, аллергией, вызывающей синусит), так и психическими факторами (сильным беспокойством).

Что касается психических факторов, то чаще всего такая головная боль оказывается вызвана стрессом.

Некоторые причины головной боли

Стресс

Долговременное нахождение головы в одной и той же позиции

Продолжительная работа за компьютером

Неправильное положение головы во время сна

Растяжение и усталость глазных мышц

Курение, употребление алкогольных напитков и злоупотребление кофеином

Синусит и заложенность носа

Простуда и грипп

Головная боль, вызванная стрессом, не имеет никакого отношения к нарушению структур головного мозга и другим серьёзным заболеваниям.

Корни стресса необходимо искать в хроническом беспокойстве. Нужно помнить о том, что существует огромная разница между этими двумя понятиями — думать и беспокоиться.

Когда мы думаем, мы пытаемся отыскать решение имеющимся проблемам. Беспокойство же вызывает у нас своеобразный паралич мышления, когда мы зацикливаемся на одной и той же мысли. Это утомляет наш интеллект и вызывает головную боль.

Что касается психологии, то данная область испытывает оживлённый интерес к изучению этого расстройства. Известно, что стресс оказывает воздействие на химические процессы, протекающие в головном мозге человека, нарушает гармоничное состояние мускулатуры, позвонков и нервов черепа.

Возрастающее напряжение вызывает у нас появление головной боли.

Лёгкий и преходящий стресс не приносит никакого вреда нашему здоровью. Другое дело, если нервное напряжение приобретает хронический характер и заставляет наш организм постоянно быть начеку. Это неизбежно приводит к ослаблению защитных сил нашего организма, вызывает у нас слабость, усталость, головные боли и т. д.

Вызванная стрессом головная боль появляется в результате сокращения мускулатуры шеи и напряжения кожного покрова головы.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Симптомы головной боли, вызванной стрессом

Продолжительные головные боли низкой интенсивности, которые доставляют много неудобств. Такие приступы могут быть единичными или повторяться ежедневно.

Боль охватывает всю голову, усиливаясь при этом в височной области, задней части шеи и кожном покрове головы.

Слабость и упадок сил

Трудности с засыпанием

Мышечная боль (в плечах и верхней части спины)

Повышенная чувствительность к погодным изменениям, шуму и свету.

Если лёгкую головную боль можно устранить с помощью домашних средств, сильная и хроническая головная боль требует внимания медицинского специалиста.

Как уменьшить вызванную стрессом головную боль

Помимо головной боли стресс может вызывать у нас мышечное напряжение и сжимание челюстей. Все это может приводить к появлению интенсивных болей, снижающих качество нашей жизни.

Именно поэтому так важно уметь грамотно управлять ситуациями, негативным образом влияющими на наше настроение.

В этом тебе помогут следующие рекомендации:

Почаще выделяй время на хобби, которые приносят удовольствие: слушай музыку, читай, занимайся спортом, танцуй, проводи время с домашними питомцами.

Уделяй внимание релаксации, используя технику глубокого дыхания, медитацию.

Постарайся облегчить свою жизнь: проанализируй, какие именно дела требуют обязательного выполнения, и оптимально организуй своё время.

Не бойся искать поддержки. Когда мы общаемся с близкими и друзьями, нам становится легче решать имеющиеся проблемы и контролировать стресс.

Гони прочь негативные мысли. В этом случае тебе станет легче справиться со стрессовыми обстоятельствами.

Хорошее настроение — лучший способ борьбы со стрессом. Когда нам хорошо, наш организм вырабатывает эндорфины, которые, в свою очередь, стимулируют позитивный подход к решению жизненных трудностей.

Физические упражнения также помогают нам справиться с нервным напряжением и являются хорошей профилактикой появления стресса.

Почаще делай массаж. Можешь попросить об этом своего партнёра или обратиться за помощью к профессиональному массажисту.

Если причина головных болей в холоде, следи за тем, чтобы тебе было тепло.

Обрати внимание на положение своего тела во время сна. То же самое касается и твоей осанки во время чтения, работы и занятий спортом. Помни о том, что твой сон и отдых должны быть здоровыми и восстанавливающими.

Поддерживай в форме мускулатуру шеи и плеч, выполняя соответствующие физические упражнения. опубликовано econet.ru .

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet