12 эффективных упражнений для снятия напряжения в челюсти

Движения, которые можно легко выполнить в течение дня, чтобы быстро и эффективно освободить от напряжения и спазмированности отдельные части тела

Предлагаем некоторые варианты движений, которые можно легко выполнить в течение дня, чтобы быстро и эффективно освободить от напряжения и спазмированности отдельные части тела.

Выполняя любое движение, пытайтесь прежде всего осознавать, что вы делаете. Избегайте механического выполнения заданий.

Челюсть: Разгрузка и освобождение

1. Садитесь удобно на стул. Ступни — в хорошем контакте с полом, руки можно положить на бедра.



2. Обратите внимание на лицо, особенно на рот и нижнюю челюсть.

Как вы ощущаете свое лицо? Закрыт ли рот, сомкнуты ли губы? Стиснуты ли зубы? Как расположен язык?

Найдите лишнюю напряженность и, по возможности, освободитесь от нее.

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3. Совсем немного приоткройте и сразу же закройте рот несколько раз.

Движется ли нижняя челюсть строго вниз или отклоняется в сторону? Остается ли спокойной голова или тоже движется?



4. Теперь на конец подбородка для лучшего контроля положите палец и снова приоткройте рот. Сдвигайте челюсть из нижнего положения вправо и опять возвращайте в среднее положение. Повторите это несколько раз.

Становится ли постепенно движение более плавным?



5. Выполните такое же движение в левую сторону.

Насколько далёко сдвигается челюсть в эту сторону? Существует ли различие с движением вправо?



6. Выдержите короткую паузу и наблюдайте изменение чувствительности после завершения движений.



7. Сдвигайте теперь нижнюю челюсть направо и налево. Опять воспользуйтесь приложенным пальцем как сенсором, чтобы сравнить движения в динамике.

Как легко, как далеко может двигаться челюсть в обоих направлениях? Насколько равномерно ее движение?



8. Двигайте челюсть из среднего положения вперед, а затем возвращайте на свое место. Приложенный палец остается.

Действительно ли нижняя челюсть смещается вперед или отклоняется в сторону? Морщите вы при этом нос? Вы не хмуритесь? Задерживаете ли дыхание или можете дышать спокойно? Движется ли при этом голова или остается спокойной?





9. Комбинируйте эти движения. Сдвигайте челюсть сначала вперед, а затем, выдвинутую вперед, смещайте направо, затем налево, направо и налево и опять направо. Если движение все же остается для вас непонятным, начните выполнять его перед зеркалом.



10. Сделайте еще одну короткую паузу и наблюдайте свое лицо.



11. Опять слегка приоткройте рот и сдвигайте нижнюю челюсть вперед, затем направо, потом назад и из начального положения налево, наконец, опять вперед и этим закончите круговое движение.

Чувствуете круг? Если хотите, можете проконтролировать себя перед зеркалом. Убедитесь, что это действительно круг.



12. Откройте и закройте рот еще несколько раз.

Наблюдайте, какие изменения произошли.опубликовано econet.ru.

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