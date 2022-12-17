Диагностика по рукам поможет обнаружить наследственные заболевания до того, как они проявятся

Рука человека принципиально отличается от всех органов тела тем, что здесь биологические признаки соединяются с социальными.

Рука человека принципиально отличается от всех органов тела тем, что здесь биологические признаки соединяются с социальными. Одновременно обозначаются не только состояние кожи, костей, суставов, мышц и кровеносных сосудов, но и профессиональная деятельность, привычки (вредные и полезные), культурный уровень, а иногда и благосостояние пациента.

Необходимо сказать, что такие исследования руки не имеют ничего общего с хиромантией.

Тем не менее опытный врач, рассматривая руку пациента, может предсказать «медицинскую судьбу пациента», т. е. дать прогноз о здоровье на определенный отрезок времени.

Такое прогнозирование вполне возможно до определенной степени точности.

О здоровье своих пациентов судили по коже рук и древние медики. Правда, они отдавали должное и хиромантии, веря в возможность предсказания будущего на основе изучения кожного рисунка ладоней.

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Зародилось это искусство, вероятно, в Индии, оттуда распространилось в страны Средиземноморья и Китай. На западе оно процветало в древней Греции и Риме, а затем и по всей Европе.

С 1926 г. этими вопросами стала заниматься специальная наука, получившая название дерматоглифики. Название «дерматоглифика» было предложено американскими учеными X. Камминсом и Ч. Мидло. Методы дерматоглифики нашли широкое применение в криминалистике, в судебной медицине для опознания личности, у антропологов — для исследования рас человека, а в последнее время по этим узорам врачи могут обнаружить наличие наследственных заболеваний задолго до того, как они проявляются.

Дерматоглифика может помочь в установлении следующих диагнозов:

миомы матки,

туберкулеза легких,

псориаза,

сахарного диабета,

глаукомы,

всех видов патологии желудка,

искривления позвоночника.

Еще в V в. до нашей эры Гиппократ связывал появление «скрюченных» ногтевых фаланг пальцев рук или ног с заболеваниями легких. «Скрючивание» проявляется в уменьшении угла между ногтевой пластинкой и первой фалангой пальца. Особенно хорошо этот угол выражен на большом пальце, в норме он равен 150–170°. Некоторые исследователи считают, что угол 120–160° является нормальным, в то время как увеличение угла до 180° и выше свидетельствует о патологии.

Согласно исследованиям Е. Локка и А. Гроссмана, скрючивание пальцев связано с болезнями респираторного характера. Легочные заболевания являются наиболее распространенными и очень часто сопровождаются деформацией ногтевых фаланг, однако подобные изменения могут встречаться при болезнях сердца, печени и желудка.



Внимательный врач в некоторых случаях может поставить диагноз только при одном взгляде на руки больного.

Так, искривленные, разные по величине пальцы с отекшими суставами позволяют предположить наличие полиартрита .

нарушения солевого обмена, наличие мочекислого диатеза.Пальцы, изуродованные бугорками, появившимися вследствие отложения солей, укажут на серьезные

О многом могут рассказать пальцы курильщика со стажем, кончики которых окрашены в желто-коричневый цвет, фаланги утолщены, похожи на барабанные палочки, ногти закруглены и напоминают часовое стекло. Причиной этих изменений является кислородное голодание тканей пальцев и связанная с этим перестройка кровеносных сосудов, что вызывает разрастание тканей ногтевых фаланг. Это сопровождается гибелью мерцательного эпителия в легких и зашлакованностью продуктами распада табака прикорневых лимфатических узлов. В таком случае совсем не сложно определить, почему кашляет пациент.

Рассматривая тыльную сторону рук, можно заметить асимметрию волосяного покрова или усиленное нарастание на ногтевом ложе ногтевой кожицы, что свидетельствует о разнице в кровообращении левой и правой руки.

Наличие больших просветов между пальцами при их распрямлении будет указывать на плохое пищеварение, а шелушащуюся кожу на одной из рук, изгрызанные ногти — предположительно на невроз.

Проекционные зоны органов на руке человека, в отличие от зон на лице, в нашем случае рассматриваются на предмет повышенной тактильной чувствительности, а также и внешним признакам. Рассмотрим левую руку пациента.



ЛЕВАЯ РУКА ЧЕЛОВЕКА



Центр ладони, обозначенный на рисунке числом 7 относится к психическим состояниям. Болезненность в этой области при легком надавливании будет указывать на:

психическую усталость человека,

скрытый невроз,

приближающийся стрессовый срыв.

Можно отметить, что появление белых пятен или точек на ногтях, продольных полос, особенно на среднем и безымянном пальцах, и изгрызанные ногтевые пластинки — признаки скрытого невроза.

Образование поперечных борозд на ногтях будет указывать на перенесенный сильный стресс, который отразился на обменных процессах в организме, причем по расстоянию от борозды до основания ногтя можно определить, когда именно это произошло (ногти отрастают в среднем на 1 мм за 10 дней).

Зона на основании большого пальца, обозначенная числом 8, при повышенной болевой чувствительности, указывает на нарушения в левом легком или ослабление его дыхательной функции. При воспалительных процессах в легких возможно заболевание всего большого пальца. Легкой болезненностью выражена эта зона у курящих людей, а также у людей, живущих в загазованных городских условиях.

Зоны, находящиеся на надкостнице лучевой кости левой руки под номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, пальпируются на наличие болевой или повышенной тактильной чувствительности. Для каждого человека величина контрольной зоны будет примерно равна ширине конечной фаланги его указательного пальца, наличие повышенной чувствительности в одной или нескольких зонах будет свидетельствовать об отклонении в функционировании одного или нескольких органов, которые рефлекторно связанны с их проекциями на руке.

Сила нажатия при пальпации для каждого человека индивидуальна, чтобы добиться точности в постановке диагноза, требуется определенная тренировка.

Зона, находящаяся на сгибе кисти под номером 1, указывает на состояние тонкого кишечника. Для расширения диагностической информации дополнительно осматриваются пальцы больного. При патологических нарушениях в кишечнике отмечается возникновение продольных полос на ногтях мизинцев обеих рук.

Следующая зона, находящаяся на выступающей косточке лучевой кости запястья, обозначенная номером 2, относится к нарушениям в работе сердца. Дополнительная информация, указывающая на нарушение деятельности сердца, — возникающее ослабление силы мышц сгибателей мизинца левой руки.

Далее следует проекция желчного пузыря под номером 3.

Представительство зоны печени обозначено цифрой 4.

Последующая зона — отражение состояния почек, ее номер 5.

Следующий участок 6 относится к проекционной зоне мочевого пузыря.

ПРАВАЯ РУКА ЧЕЛОВЕКА

Правая рука человека содержит на себе информацию о состоянии других внутренних органов и подробно расписана и обозначена цифрами на рисунке:





Зона в центре ладони под номером 7 так же, как и на левой руке, относится к психическим состояниям.

Зона 8 на основании большого пальца правой руки имеет проекцию правого легкого, она идентична левой руке. В некоторых случаях продольная деформация ногтевой пластины этого пальца служит указателем патологии легкого.

Около основания запястья правой руки, на сгибе кисти, расположен диагностический участок, указывающий на состояние функции толстого кишечника, его порядковый номер 9. При патологических нарушениях в кишечнике источником дополнительной информации может служить продольная испещренность ногтей указательных пальцев.

Выступ дистальный головки лучевой кости на запястье относится к проекции дыхательной системы пациента в целом, ее номер 10.

Следующий участок 11, выше выступающей косточки, относится к зоне нарушений желудка.

За состояние поджелудочной железы отвечает последующая зона с порядковым номером 12.

Расстройства в вегетативной нервной системе можно определить по участку 13.

Далее идет зона 14, отвечающая за половую систему (у женщин — придатки и яичники, у мужчин — предстательная железа.опубликовано econet



Из книги А. Огулова "Азбука висцеральной терапии"

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