5 волшебных точек для оздоровления носоглотки

Существует несколько специальных точек в ротовой полости, которые оздоравливают носоглотку. Три из них находятся на верхнем нёбе, для их активизации используются особые положения языка, которые включают определенные замыкания энергоканалов.

Надавливая на различные точки, мы получаем возможность управлять течением энергии внутри нашего организма, что дает мощный оздоровительный эффект. Существует несколько специальных точек в ротовой полости, которые оздоравливают носоглотку.

Активные точки ротовой полости

Три из них находятся на верхнем нёбе, для их активизации используются особые положения языка, которые включают определенные замыкания энергоканалов.

Точка воздуха

Коснитесь языком над верхними зубами (примерно на уровне середины верхней губы) и задержите его в этом положении. Мудра помогает сосредоточиться, усиливает циркуляцию энергии, устраняет застойные явления в носоглотке, помогает при лечении заболеваний органов дыхания, оздоравливает печень. Улучшает функционирование важнейших систем организма: иммунной и центральной нервной системы. Помогает преодолеть лень, инертность, депрессию.

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Точка огня

Коснитесь языком свода верхнего нёба. Эта мудра обладает согревающим действием, улучшает зрение, способствует гармонизации пищеварения, укреплению иммунной системы, улучшению памяти. Она очищает и омолаживает все ткани организма.

Точка воды

Между твердым и мягким нёбом (самое начало мягкого нёба). Улучшает пищеварение, состояние горла и зубов, усиливает внутреннюю энергию. Применяется при лечении сердечнососудистых и эндокринных заболеваний, травм, нарушения обмена веществ, гипертонии, диабета.

Существуют также и прочие точки, которые используются для тонизации горла и носоглотки, для контроля внутреннего состояния организма.

Точка эфира

Потянитесь кончиком языка еще дальше назад-вверх, в направлении горла, как бы стараясь закрыть языком горло. Удерживайте это положение 15-30 секунд, дышите через нос. В конце расслабьте горло и язык.

Эта упражнение оздоравливает горло и носоглотку, избавляет от стрессов и внутренних напряжений, развивает ясность и позитивность мышления, уничтожает деструктивные программы в подсознании. Развивает интуицию, способствует детоксикации организма, регулирует клеточный метаболизм, помогает преодолеть синдром хронической усталости.

Точка земли

Сильно прижмите кончик языка к основанию нижних зубов с внутренней стороны. Задержите это положение на 15-30 секунд, а затем расслабьтесь. Дышите через нос. Эта мудра оздоравливает носоглотку, хорошо успокаивает, дает ощущение внутренней опоры, “заземления”. Поддерживает при остеопорозе, артритах, заболеваниях кожи, зубов, волос, ногтей и суставов, развивает силу и выносливость. Помогает преодолеть апатию и уныние, улучшает настроение.опубликовано econet.ru.

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