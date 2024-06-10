Аюрведа: Временные циклы - суточный, годовой, возрастной

Проявление Дош в человеческой жизни является абсолютно тотальным. Они не только управляют биологическими функциями тела, но также регулируют психические процессы развития, и в разные периоды жизни это происходит по-разному. Подобно тому, как мы поделили тело на три сегмента, согласно преобладающему влиянию какой-либо из Дош, мы можем поделить время нашей жизни.

Проявление Дош в человеческой жизни является абсолютно тотальным. Они не только управляют биологическими функциями тела, но также регулируют психические процессы развития, и в разные периоды жизни это происходит по-разному. Подобно тому, как мы поделили тело на три сегмента, согласно преобладающему влиянию какой-либо из Дош, мы можем поделить время нашей жизни.

Влияние дош на жизнь человека

Период Капхи

Взглянем на первую фазу человеческой жизни, от рождения до подросткового периода. Ее характерные особенности — питание и рост, увеличение массы и размеров тела.

Эта фаза называется «возрастом Капхи», потому что прирастание — одно из основных качеств этой Доши. Благодаря этому качеству дети набирают вес, независимо от того, что и сколько они едят. У них больше жировой ткани, что тоже характерно для Капхи.

В младшем возрасте самыми частыми заболеваниями являются простуда, ринит, синусит, аллергия, респираторные инфекции и инфекции среднего уха. Это «болезни Капхи». Заметьте, что инфекции и болезни детского возраста развиваются, как правило, внутри зоны капхи.

Период Питты

В следующей фазе, начало которой — в подростковом периоде, мы отмечаем, что потенциал роста и развития тела внезапно становится репродуктивным потенциалом. Темпы увеличения массы и размера тела замедляются. Тело начинает проявлять половые признаки. Начинается выработка спермы у мужчин и яйцеклеток у женщин .

Трансформирующие качества этой фазы продолжают проявляться и по ее завершении, постепенно перетекая из области физиологии в область психологии. В годы Питты усилившийся «Огонь» наделяет людей амбициями, храбростью, энергией, мотивацией к достижению цели и преодолению препятствий.

В это время человека посещают болезни, в основном связанные с Питтой. Это проблемы с кожей, пищевые аллергии, повышенная кислотность и другие проблемы с пищеварением.

Период Ваты

Где-то в среднем возрасте мы отмечаем необычные, странные, новые явления, происходящие с телом и душой. Напор молодости постепенно начинает иссякать. Кожа сохнет и сморщивается. Тело становится более хрупким. Вес меняется. Мышцы теряют тонус и эластичность. Волосы редеют и седеют. Сила и выносливость постепенно уменьшаются. Ум теряет ясность.

Таким образом организм начинает чувствовать иссушающее и разделяющее влияние Ваты, которая преобладает в этой фазе жизни. Вата усиливает естественную тенденцию к обезвоживанию: ткани иссыхают и деградируют, природные циклы метаболической активности прерываются.

В этой фазе наиболее частыми расстройствами являются бессонница, затухание чувств (ухудшение слуха, зрения и т. д.), потеря памяти, тревожность, различные дегенеративные и неврологические проблемы. Это «болезни Ваты». Чтобы предотвратить возникновение дисбаланса Дош и болезней, в возрасте ваты приходится уделять больше внимания правильному питанию и образу жизни.

Все живое, без исключения, — растения, животые и люди — рождаются, живут и умирают в естественной смене фаз — Капха, Питта, Вата.

Посмотрим на семя. По мере того как семя прорастает и становится ростком, оно поглощает все больше воды и питательных веществ, быстро увеличиваясь в размерах. Молодой росток — зеленый, мягкий и нежный. Достигнув зрелости, растение прекращает расти. Оно становится жестче, темнеет, приносит цветы, плоды и семена. На последней стадии жизни растение обезвоживается и вянет. И сколько бы его ни поливали и ни подкармливали теперь, оно все равно умрет.

Во время периодов Капхи и Питты заболевания могут протекать бессимптомно. Однако, как только начинает преобладать Вата, организм уже не может скрывать симптомы, и то, что раньше проявлялось периодическим недомоганием, становится тяжелым заболеванием, приковывающим человека к кровати или к инвалидной коляске.

Способность Ваты перемещать вещества содействует накоплению токсинов в слабых Дхату (тканях), где эти токсины нарушают метаболизм, лишая дхату питания. Иссушающее влияние ваты обезвоживает дхату и нарушает иммунитет. Токсины и отходы могут накапливаться на всем протяжении периодов Капхи и Питты, но свидетельства дегенеративных заболеваний обычно проявляются с наступлением периода Ваты.

Именно в это время люди осознают, что у них есть серьезные проблемы со здоровьем.

Болезни, которые в молодые годы было бы легко предотвратить, в зрелом возрасте с трудом поддаются лечению. Теперь они поддерживаются необратимым циклом природы.

Доши и времена года

Степень влияния, которое каждый элемент оказывает на природу, зависит от географического положения, времени года, климата и времени дня.

Вайю (Ветер) вызывает движение, разделение и иссушение частиц. Его влияние усиливается после 14 часов, осенью, при сухом ветре. Оно сильно выражено в пустыне и в гористой местности — «на семи ветрах».

Агни (Огонь) приносит тепло и трансформацию. Его время — полдень, когда солнце в зените, время года — лето, место — тропики, где все быстро растет и распадается (сгнивает).

Яла (Жидкость), которая приносит влагу, а также обеспечивает текучесть и склеивание, усиливается рано утром, когда роса оседает на листьях растений, весной, когда дождь увлажняет землю и дает жизнь растениям, и в сырых, прохладных лесах.

Сезон Капхи

Преобладание элемента в окружающей среде усиливает или сводит к минимуму влияние Дош на соответствующие им зоны тела, а также на тело в целом. Внешние условия сильно влияют на внутренние.

Когда в окружающей среде преобладает Яла (Жидкость), физиологическое действие Капхи усиливается. Если в атмосфере увеличивается содержание воды в виде снега или дождя, у большинства людей происходит увеличение количества слизистых выделений.

Слишком сильное влияние воды может привести к дисбалансу и к избытку Капха-доши. В результате усиления холода, влажности и тяжести в природе, которые побеждают жар (Питту), многие страдают от простуд, чувства заложенности в носу и в груди, синусита, слезотечения и т. д.

Как сохранить здоровье в холодную погоду, нам подсказывает здравый смысл. Нужно уравновесить холодные погодные условия теплой одеждой, принятием горячей пищи и напитков.

Сезон Питты

Когда окружающую среду пронизывает влияние Агни, в теле усиливается Питта. Горячий климат джунглей и пустынь, высокая летняя температура указывает на преобладание Агни. Если нам не удаётся взять Питту под контроль и уравновесить действие жара, в организме ускоряются процессы преобразования, вызывая внутреннее и внешнее ощущения жжения. Возникают воспалительные процессы, появляется эмоциональная «горячность» в виде гнева и раздражительности.

Содержание Питты в организме спонтанно уменьшается со сменой времени года и в прохладном климате.

Сезон Ваты Вата

Вата берет верх осенью, когда погода становится прохладной, ветреной и, как правило, сухой. В это время легко возникает избыток Ваты. Ее влияние начинает преобладать над разжижающим действием Капхи и согревающим — Питты.

Поскольку Вата управляет движением и вызывает обезвоживание, она уменьшает количество смазки в суставах и вызывает снижение эластичности мышц, в результате чего появляется ощущение тугоподвижности и мышечных болей, как при гриппе.

Если вовремя не уравновесить Вату, это может привести к другим проблемам со здоровьем, связанным с сухостью и тугоподвижностью, таким как запор, сухость кожи, зябкость и бессонница. Вата усиливается и в весеннее время года.

Доши и время суток

В дополнение к своему влиянию на время года и на географическую территорию, активные элементы также управляют временем суток. Смена преобладающего элемента происходит каждые четыре часа. Цикл преобладания начинается с восходом и повторяется дважды в сутки.

С 6 до 10 утра, когда воздух тяжелый, холодный и влажный от росы, преобладает Яла (Жидкость).

Затем начинает пригревать солнце, испаряя росу и прогоняя прохладу. От этого усиливается влияние Агни (Огонь), которое держится с 10 утра до 2 часов дня, времени, когда солнце достигает зенита.

На смену Агни приходит Вайю (Ветер). После 2-х становится суше и прохладнее. Часто поднимается ветер. Любой человек, если он жил когда-нибудь возле океана, знает эти циклы. По утрам море спокойно. После полудня на поверхности воды появляются мелкие «барашки», поднимаемые полуденным ветром. Далее цикл повторяется.

После захода солнца (6 часов вечера) вновь начинает преобладать Яла (Жидкость), которая приносит в атмосферу сырость, тяжесть и холод.

Во время преобладания Агни, которое начинается за 2 часа до полуночи, свет звезд становится ярче.

С 2-х часов ночи и до восхода воздух становится суше и подвижнее. Преобладает Вайю.

Суточное движение элементов влияет на наше тело через Доши.

На рассвете усиливается влияние элемента Воды, и больше секретов Капхи перетекает из Дхату (тканей) в желудочно-кишечный тракт.

В полдень (время Агни) увеличивается секреция Питты, вызывая голод и жажду и усиливая процессы преобразования.

В конце дня и рано утром (перед рассветом), то есть во время усиления Вайю, тело становится подвижнее и активизируются процессы изгнания отходов.

В течение периодов преобладания той или иной Доши избыток этой Доши накапливается в Дхату (тканях) и под влиянием силы тяжести перетекает в полые структуры тела. Доши перемещаются из Дхату к слизистым оболочкам внутренних органов, в том числе они снова становятся доступными в пищеварительном тракте.

Описанное нами двукратное суточное перемещение Дош (Доша Гати) имеет важное значение в аюрведической медицине.

Наука очищения и омоложения — панчакарма использует знание о Доша гати для удаления из организма нечистот, связанных с конкретными Дошами. опубликовано econet

Сунил В. Джоши

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