Седые волосы исчезнут за 40 дней!

Возможно ли обратить раннее старение вспять и навсегда вернуть поседевшим волосам естественный цвет с помощью домашних средств менее чем за 6 недель?

Возможно ли обратить раннее старение вспять и навсегда вернуть поседевшим волосам естественный цвет с помощью домашних средств менее чем за 6 недель?

Да, это вполне реально.

О том, как это сделать, — далее в статье.

Как избавиться от седины

Обычно волосы седеют с возрастом, процесс потери естественного цвета начинается с боков, в середине бороды (у мужчин), а затем на макушке головы и, наконец, на задней части головы.

Но в редких случаях волосы полностью становятся седыми с одной стороны, в то время как с другой - остаются природного цвета. В некоторых случаях отдельные седые волоски появляются по всей голове.

Цвет седых волос, которые появились после 50 лет, невозможно восстановить, но преждевременную седину можно лечить. Используя несколько домашних натуральных средств, можно также отсрочить или предотвратить дальнейшее появление седины.

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Вся сила волос — в их корнях. Седина вызывается недостатком в организме таких веществ, как медь, железо, цинк. Дополнительными факторами, которые могут вызвать разрыв между луковицей волоса и кровеносным сосудом внутри, могут быть алкоголизм, табакокурение, стресс, недостаточное кровоснабжение кожи головы и т.д.

В некоторых случаях преждевременная седина также может быть наследственной (может передаваться от отца или по материнской линии).

Аюрведический рецепт домашнего средства для восстановления цвета седых волос за 40 дней

Для этого понадобятся следующие ингредиенты:

1 кг натурального мёда;

200 г семян льна или льняного масла;

3 зубчика чеснока;

4 больших лимона.

Приготовление:

1. Очистите от кожуры 2 лимона, нарежьте. Остальные 2 лимона нарежьте с кожурой. Добавьте 3 зубчика чеснока и измельчите всё в блендере.

2. Вылейте эту смесь в стеклянную банку и добавьте 200 г льняного масла или измельчённых семян льна, 1 кг мёда и хорошо перемешайте, используя деревянную мешалку или ложку (неметаллическую!).

3. После этого переложите смесь в банку, герметично закройте крышкой и храните в холодильнике.

Как употреблять:

Ежедневно по 1 чайной ложке (10 г) 3 раза в день, за 30 минут до завтрака, обеда и ужина соответственно. Ложку лучше брать не металлическую, а деревянную.

Принимать в течение 40 дней. На этот период стоит отказаться от курения и алкоголя.

Другие полезные советы для избавления от седины:

добавьте в свой рацион продукты, богатые железом, цинком, медью, магнием и белком;

используйте натуральные шампуни и кондиционеры — их можно сделать самим;

не мойте волосы горячей водой;

в конце мытья ополосните их прохладной водой.

Как приготовить масло, которое вернёт натуральный цвет седым волосам

1. Возьмите 300 г сушёных соцветий мордовника (Сферантус индийский, Sphaeranthus indicus). Имейте в виду, что эти цветы хранятся не более 3—4 месяцев.

2. Растолките их и прокипятите в 1 л свежей питьевой воды. Когда половина этой жидкости испарится, и останется 500 мл, выключите нагрев.

3. Отфильтруйте настой и в оставшиеся 500 мл добавьте 250 мл масла чёрного кунжута.

4. Кипятите эту смесь до тех пор, пока вся вода не испарится и останется всего 250 мл масла, смешанного с экстрактом цветов мордовника.

Дайте маслу остыть, перелейте в бутылку и храните в тёмном, прохладном месте.

Как использовать это масло: каждый день, прежде чем чистить зубы до завтрака, немного согрейте это масло и, наклонив голову назад, капните 3—4 капли в каждую ноздрю. Затем глубоко вдохните. Выпейте также 1 ложку этого масла.

После этого процесса ничего не ешьте и не пейте, по крайней мере, 30 минут. Эту процедуру нужно повторить и вечером на пустой желудок, за 30—60 минут до ужина.

Этот метод эффективен для тех, кто испытал появление преждевременной седины в очень молодом возрасте.опубликовано econet.ru.

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