Как приготовить масло, которое поможет наладить пищеварение

Имбирное масло – это светло-желтое масло с жидкой консистенцией и приятным резким запахом. Аромат может отличаться в зависимости от дистилляции и качества использованного имбиря. Но самое ароматное имбирное масло добывают методом дистилляции свежего корня имбиря

Имбирное масло – это светло-желтое масло с жидкой консистенцией и приятным резким запахом. Аромат может отличаться в зависимости от дистилляции и качества использованного имбиря. Но самое ароматное имбирное масло добывают методом дистилляции свежего корня имбиря.

Я уже в течение какого-то времени пишу о пользе имбиря. Меня особенно впечатляют его противовоспалительные качества, которые превращают его в самое эффективное домашнее средство от боли и укачивания. Поэтому совершенно не удивительно, что имбирное масло, полученное из свежего корня имбиря, обладает целым рядом свойств, полезных для здоровья и не только.

Имбирное масла: состав, полезные свойства и действие

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Что такое имбирное масло?

Теплое, острое и бодрящее имбирное масло получают из корня имбиря (имбирь аптечный) — жгучего на вкус подземного корневища причудливой формы.

Это растение из семейства Имбирные вырастает от трех до четырех футов в высоту, у него острые копьеобразные листья, белые или желтые цветы и небольшие клубневидные корневища с толстой или тонкой коричневой кожицей. Мякоть корнеплода может быть желтой, белой или красной в зависимости от сорта.

Тысячелетиями имбирь ценился за свои лечебные и кулинарные свойства, в особенности в древнем Китае, Индии и Греции. Махабхарата, индийский эпос на санскрите в IV веке до н.э., описывает блюдо из тушеного мяса, одним из ингредиентов которого являлся имбирь. В аюрведической медицине имбирь считается ключевым растением.

Имбирь вывозился в римскую империю, арабские купцы много торговали им в Европе. Он также использовался для приготовления конфет. К XII-XIV веку имбирь наряду с черным перцем стал широко распространенной на рынках пряностью. По сведениям того времени фунт имбиря можно было купить за одну овцу.

Сейчас имбирь является одним из самых универсальных пищевых ингредиентов. Его можно есть свежим или высушенным, заваривать как чай или тереть его в овощной сок (мой любимый способ). Сухой корень имбиря - это сырье для красителей и пищевых добавок, из него также добывают бодрящее и поднимающее настроение имбирное масло, у которого есть множество способов применения.

Имбирное масло – это светло-желтое масло с жидкой консистенцией и приятным резким запахом. Аромат может отличаться в зависимости от дистилляции и качества использованного имбиря. Но самое ароматное имбирное масло добывают методом дистилляции свежего корня имбиря.

Способы использования имбирного масла

Свойство имбиря утолять боль широко известно, и хотя я предпочитаю использовать свежий имбирь (есть в сыром виде, тереть его в овощной сок или заваривать с чаем), имбирное масло также обладает этими полезными свойствами.

При наружном использовании имбирное масло может облегчить боли, а также способствует нормализации кровообращения.

Ароматерапевты также ценят имбирное масло за его успокаивающие и согревающие свойства, которые помогают устранить проблемы с пищеварением. Один из самых популярных способов использования имбиря — лечение любого пищеварительного расстройства, например, тошнота, несварение, диарея, газы и даже утренняя тошнота.

Вот несколько способов использования имбирного масла при различных проблемах со здоровьем:

Капните две-три капли в аромараспылитель, на кусочек ваты или носовой платок, затем вдохните. Вы получите прилив бодрости и сил для организма, разума и души.

Смешайте две-три капли с унцией базового масла и используйте смесь в качестве массажного масла. Это поможет избавиться от боли в спине, артрита, боли в мышцах, ревматизма, помогает при переломах, а также стимулирует кровообращение и повышает либидо.

Вы также можете добавить масло в горячую ванну или капнуть две-три капли на холодный или горячий компресс, а затем приложить его к больному месту.

Вдыхать с помощью аромараспылителя или аэрозольного аппарата для лечения синусита, боли в горле или насморка. Оно также обладает противоотечными свойствами.

Вотрите массирующим движением каплю масла в живот, чтобы избавиться от газов и диареи.

Состав имбирного масла

Полезные свойства имбирного масла в основном обусловлены эффективными моно- и сескви-терпеноидами в его составе, среди которых нераль, цитраль, 1,8-цинеол, цингиберен, B-бисаболен и B-сескви-фелландрен.

Оно также содержит a-пинен, B-пинен, камфен, линалоол, борнеол, y-терпентиол, нерол, гераниол и геранилацетат.

Полезные свойства имбирного масла

Полезные свойства имбирного масла связаны с его противовоспалительными, отхаркивающими, антисептическими, ветрогонными, обезболивающими и стимулирующими свойствами, а также способностью стимулировать пищеварение. Оно помогает избавиться от многих проблем со здоровьем, например:

Проблемы с желудком и кишечником — имбирное масло помогает наладить пищеварение и может стать отличным лекарством от спазмов, расстройства желудка, несварения и вздутия. Оно также улучшает аппетит, что очень полезно для тех, кто хочет набрать вес.

Пищевое отравление — антисептические и ветрогонные свойства имбирного масла могут быть полезны при лечении пищевых отравлений, а также кишечных инфекций и бактериальной дизентерии.

Малярия или тропическая лихорадка — по результатам исследования имбирное масло может помочь отпугнуть малярийных комаров, которые являются главными разносчиками малярии в Индии.

Респираторные проблемы — имбирное масло может помочь облегчить и вылечить кашель, грипп, астму, одышку и бронхит. Свежий имбирь помогает вывести слизь из горла и легких, из-за его успокаивающего действия его часто добавляют в чай.

Боли — имбирь и имбирное масло могут понизить уровень простагландинов – веществ, которые связывают с болью. Узнать больше о болеутоляющих свойствах имбиря (в частности, о болях после тренировок).

Сердечные заболевания — регулярное применения имбирного масла снижает риск появления бляшек в сосудах и атеросклероза, а также помогает снизить уровень вредного холестерина в крови.

У взрослых, ежедневно употребляющих в пищу имбирь, риск ишемической болезни сердца снижается на 13 %, при этом риск возникновения болезни падает по мере повышения суточной дозы имбиря.

Повышенное кровяное давление — у взрослых, ежедневно употребляющих в пищу имбирь, вероятность развития гипертензии (высокого кровяного давления) снижается на 8%. В ходе проведенного в 2005 году исследования выяснилось, что имбирь может понижать кровяное давление, блокируя потенциалзависимые кальциевые каналы.

Хронические заболевания — исследование, опубликованное в журнале Nutrition («Питание») предполагает, что ежедневное употребление 2 — 4 г имбиря может предупредить возникновение хронических заболеваний.

Как получить имбирное масло

Обычно для получения имбирного масла имбирь подвергается паровой дистилляции, но вы можете сделать вытяжку имбирного масла дома. Вот что для этого нужно:

Материалы:

Свежий имбирь

1 1/2 чашки оливкового масла

Жаропрочная миска

Терка для сыра

Как сделать:

1. Тщательно промойте чашку свежего неочищенного имбиря, затем дайте просохнуть в течение нескольких часов.

2. Налейте оливковое масло в жаропрочную миску.

3. Порубите имбирь, затем измельчите его на чистой терке для сыра. Добавьте к оливковому маслу и хорошо перемешайте.

4. Поместите смесь в духовку и прокипятите ее при низкой температуре (150 градусов по Фаренгейту) не менее двух часов.

5. Процедите смесь через небеленую суровую марлю, чтобы удалить кусочки имбиря. После процеживания выдавите оставшееся масло из марли.

6. Перелейте имбирное масло в чистые пузырьки или бутылки и храните в прохладном сухом месте.

Такая вытяжка имбирного масла может храниться до полугода.

Как действует имбирное масло?

Имбирное масло на 90 % состоит из сесквитерпенов, которые придают ему противовоспалительные, антибактериальные и прочие лечебные свойства. При наружном применении или ингаляциях он обладает согревающим и бодрящим эффектом.

Имбирное масло также можно принимать внутрь, но я рекомендую делать это только под присмотром квалифицированного врача.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Безопасно ли имбирное масло?

При использовании в не очень высоких концентрациях имбирное масло безопасно, поскольку оно не токсично и не обладает раздражающим воздействием. Если у вас чувствительная кожа, проведите тест на чувствительность перед использованием (это относится к любому эфирному маслу) и наличие аллергических реакций.

Имбирное масло также можно растворить в базовом масле, например, оливковом или кокосовом. Оно также хорошо смешивается с цитрусовыми и пряными эфирными маслами, такими как масло нероли, ладан, бергамотовое масло, иланг-иланг, розовое и сандаловое масло.

Имбирное масло может быть фототоксичным, поэтому его не следует наносить на участки кожи, на которые в течение 24 часов после нанесения будет воздействовать солнечный свет.

Я также рекомендую беременным и кормящим женщинам использовать имбирное масло с осторожностью, несмотря на то, что оно помогает побороть утреннюю тошноту.

Перед использованием проконсультируйтесь со своим врачом. Также не давайте это масло маленьким детям.

Побочные эффекты имбирного масла

Если вы чувствительны к имбирю, не пользуйтесь имбирным маслом. Среди потенциальных побочных эффектов имбирного масла изжога, язвочки во рту, тошнота и кожная сыпь (при наружном применении).

Если вы принимаете какие-либо медикаменты, проконсультируйтесь с лечащим врачом о безопасности приема имбирного масла.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet