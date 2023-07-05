Регулируем селезенку и желудок поднятием одной руки!

Описанные упражнения улучшают функцию переваривания пищи, рекомендованы для предотвращения и лечения желудочно-кишечных заболеваний, а также укрепляет мышцы шеи и предотвращает заболевания и травмы шейных позвонков и приток крови к голове и мозгу, улучшает равновесие и устраняет усталость, головокружение и другие нарушения центральной нервной системы

Это упражнение улучшает функцию переваривания пищи. Регулярное выполнение этого упражнения в китайской литературе рекомендовано для предотвращения и лечения желудочно-кишечных заболеваний.

2 Упражнения для здоровья селезенки и желудка

1. Встаньте прямо. Ноги либо вместе, либо на ширине плеч. Стопы параллельны, носки развернуты вперед.

2. Обе руки естественным образом опущены вдоль тела.

3. Начинаем поднимать правую руку над головой.

Разверните правую ладонь вверх по направлению к небу. Вытягиваем правую руку и поднимаем ее над головой так, чтобы ладонь была направлена вверх, а пальцы направлены влево.

4. Одновременно давите вниз левой рукой, ладонь параллельна земле, а пальцы левой руки направлены вперед.

5. Задержитесь в этом положении несколько секунд, а затем поменяйте положение рук, одновременно опуская правую руку (ладонь направлена вниз и пальцы указывают вперед) и поднимая левую руку над головой (ладонь развернута вверх и пальцы направлены вправо).

6. Начинайте делать вдох в момент, когда поднимающаяся рука проходит уровень поясницы. Выдыхайте же, когда опустите ее до уровня поясницы, а противоположную руку поднимете до того же уровня. Затем начинайте вдыхать снова.

7. Посмотрите вверх на поднятую руку. Это обеспечит вам отличную растяжку мышц и сухожилий шеи, особенно если вы повернете голову так, чтобы смотреть на тыльную сторону ладони.

8. За один подход делайте восемь раз, попеременно поднимая то левую, то правую руку. Одна рука поднята вверх, в то время, как другая давит вниз.

Энергичное противоположное движение двух рук одновременно растягивает и стимулирует как мышцы, так и внутренние органы, особенно печень, селезенку, желчный пузырь и желудок.

Поворачивание головы и взгляд назад через плечо

Это упражнение помогает в укреплении мышц, окружающих глазницы, и увеличивает подвижность глаз. Он также укрепляет мышцы шеи и предотвращает заболевания и травмы шейных позвонков. Он стимулирует приток крови к голове и мозгу, улучшает равновесие и устраняет усталость, головокружение и другие нарушения центральной нервной системы. Это упражнение особенно рекомендуется тем, кто страдает от перенапряжения и атеросклероза.

1. Встаньте прямо.

2. Руки опущены вдоль тела, кисти открыты, пальцы и ладони касаются бедер.

3. Поверните голову вправо, насколько возможно, при этом не наклоняйтесь в сторону. Посмотрите назад через плечо. Старайтесь заглянуть подальше.

4. Замрите на секунду или две, затем вернитесь в начальное положение.

5. Повторите то же самое в левую сторону, затем вернитесь в начальное положение.

6. Вдыхайте, когда поворачиваете голову, чтобы посмотреть через плечо. Выдыхайте, когда возвращаетесь в начальное положение.

7. Повторите по 8 раз в каждую сторону.

8. Чтобы сделать это упражнение более энергичным, поворачивайте туловище вместе с головой. Для того, чтобы сделать это правильно:

а. Повернитесь корпусом вправо, используя мышцы поясницы.

б. Затем поверните центральные мышцы спины вправо до отказа.

в. Затем поверните правое плечо вправо насколько возможно дальше.

г. Теперь поверните голову и посмотрите через правое плечо.

д. Вернитесь в начальное положение.

е. Повторите то же самое в левую сторону.опубликовано econet

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