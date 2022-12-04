Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Народная медицина
  4. Насморк: ЧТО делать при первых симптомах

Насморк: ЧТО делать при первых симптомах

Источник: zid.com.ua 04 декабря 2022 6250
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Сквозняки и переохлаждение могут спровоцировать не только ринит, который проявляется в виде простого насморка, но и более сложное заболевание – гайморит. Гайморит – это воспаление слизистой оболочки гайморовой (верхнечелюстной) пазухи, которое может перейти на костные стенки.

Насморк: ЧТО делать при первых симптомах

Сквозняки и переохлаждение могут спровоцировать не только ринит, который проявляется в виде простого насморка, но и более сложное заболевание – гайморит.

Гайморит – это воспаление слизистой оболочки гайморовой (верхнечелюстной) пазухи, которое может перейти на костные стенки.

Оно угрожает сильными головными болями, утрудненным дыханием, снижением общего тонуса организма. Но особенно опасно скоплением в гайморовых пазухах гноя. В нем размножается  инфекция, которая может попасть в мозг, спровоцировав в нем воспалительные процессы.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Поэтому при затяжном насморке нужно обязательно обратиться к врачу. И выполнить все его предписания. К ним можно подключить и народные средства.

Народные средства при первых симптомах насморка

- Смешать по 1 ч. л. свежезаваренного черного чая, жидкого меда и лимонного сока. Закапывать по 3 капли в каждую ноздрю несколько раз в день.

- Разбавить мед теплой водой (не выше 45 С) в пропорции 1:4. Закапывать  по 5-8 капель в каждое носовое отверстие 4 раза в день.

- В свежевыжатый свекольный сок  добавить мед (7:3). Закапывать  по 5-8 капель в каждое носовое отверстие 4 раза в день.

- К морковному свежевыжатому соку долить такой же объем оливкового масла. Закапывать по 2 капли в каждый носовой проход до 8 раз в день.

Насморк: ЧТО делать при первых симптомах

- Смешать морковный и свекольный соки,  добавить  10% спиртовой экстракт прополиса (2:2:1). Закапывать по 3 капли в каждую ноздрю 5 раз в день.

- Сок хрена смешать с оливковым маслом и спиртовой настойкой прополиса (1:6:2). Закапывать по 3-5 капель в каждую ноздрю 5 раз в день. Процедуру проводить до ощутимого  облегчения.

- В кипяток влить 0,5 ч. л. 30% спиртовой настойки прополиса. Делать ингаляцию над этой смесью под большим покрывалом.

- 2 ст. л. кашицы редьки оборачивают в ткань и кладут на область гайморовых пазух, предварительно смазав ее растительным маслом либо детским кремом. Сверху накрывают пергаментом и закрепляют шерстяным шарфом. Все эти действия производят перед сном, в течение 10 минут.

- 2 капли сотового меда поочередно вводить в ноздри (как капли против гайморита) каждые три часа. Лечить до облегчения.

- По утрам и вечерам закапывать поочередно в нос по 6 капель топленого сливочного масла. После процедуры расслабленно полежать 10 минут.

-  Закапывать до 8 раз в день  в нос облепиховое либо шиповниковое масло.

- 3 ст. л. травяного сбора: зверобой, шалфей, лаванда, эвкалипт, ромашка, тысячелистник, череда (2:2:2:2:2:1:1), залить  2  л кипятка.  Употреблять по 0,5 стакана  6 раз в день.

Все приведенные выше рецепты нужно применять при первых симптомах насморкаопубликовано econet.ru.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

насморк гайморит мед ромашка народная медицина

Еще от zid.com.ua

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Обида – это злость на другого за то что он не ведёт себя в соответствии с нашими ожиданиями!
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.