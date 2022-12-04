Насморк: ЧТО делать при первых симптомах

Сквозняки и переохлаждение могут спровоцировать не только ринит, который проявляется в виде простого насморка, но и более сложное заболевание – гайморит. Гайморит – это воспаление слизистой оболочки гайморовой (верхнечелюстной) пазухи, которое может перейти на костные стенки.

Сквозняки и переохлаждение могут спровоцировать не только ринит, который проявляется в виде простого насморка, но и более сложное заболевание – гайморит.

Гайморит – это воспаление слизистой оболочки гайморовой (верхнечелюстной) пазухи, которое может перейти на костные стенки.

Оно угрожает сильными головными болями, утрудненным дыханием, снижением общего тонуса организма. Но особенно опасно скоплением в гайморовых пазухах гноя. В нем размножается инфекция, которая может попасть в мозг, спровоцировав в нем воспалительные процессы.

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Поэтому при затяжном насморке нужно обязательно обратиться к врачу. И выполнить все его предписания. К ним можно подключить и народные средства.

Народные средства при первых симптомах насморка

- Смешать по 1 ч. л. свежезаваренного черного чая, жидкого меда и лимонного сока. Закапывать по 3 капли в каждую ноздрю несколько раз в день.

- Разбавить мед теплой водой (не выше 45 С) в пропорции 1:4. Закапывать по 5-8 капель в каждое носовое отверстие 4 раза в день.

- В свежевыжатый свекольный сок добавить мед (7:3). Закапывать по 5-8 капель в каждое носовое отверстие 4 раза в день.

- К морковному свежевыжатому соку долить такой же объем оливкового масла. Закапывать по 2 капли в каждый носовой проход до 8 раз в день.

- Смешать морковный и свекольный соки, добавить 10% спиртовой экстракт прополиса (2:2:1). Закапывать по 3 капли в каждую ноздрю 5 раз в день.

- Сок хрена смешать с оливковым маслом и спиртовой настойкой прополиса (1:6:2). Закапывать по 3-5 капель в каждую ноздрю 5 раз в день. Процедуру проводить до ощутимого облегчения.

- В кипяток влить 0,5 ч. л. 30% спиртовой настойки прополиса. Делать ингаляцию над этой смесью под большим покрывалом.

- 2 ст. л. кашицы редьки оборачивают в ткань и кладут на область гайморовых пазух, предварительно смазав ее растительным маслом либо детским кремом. Сверху накрывают пергаментом и закрепляют шерстяным шарфом. Все эти действия производят перед сном, в течение 10 минут.

- 2 капли сотового меда поочередно вводить в ноздри (как капли против гайморита) каждые три часа. Лечить до облегчения.

- По утрам и вечерам закапывать поочередно в нос по 6 капель топленого сливочного масла. После процедуры расслабленно полежать 10 минут.

- Закапывать до 8 раз в день в нос облепиховое либо шиповниковое масло.

- 3 ст. л. травяного сбора: зверобой, шалфей, лаванда, эвкалипт, ромашка, тысячелистник, череда (2:2:2:2:2:1:1), залить 2 л кипятка. Употреблять по 0,5 стакана 6 раз в день.

Все приведенные выше рецепты нужно применять при первых симптомах насморка. опубликовано econet.ru.

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