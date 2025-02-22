Как хорошо высыпаться: Упражнения против бессоницы

Как долго вы засыпаете? Статистика утверждает, что норма – это 7 минут. Долго ворочаетесь в кровати? Это полноценный недуг, который имеет свое имя – бессонница. Она ощутимо сказывается на здоровье и самочувствии. Вы теряете время. Утро воспринимается вами, как локальный катаклизм. Весь день преследуют вялость и усталость. Как войти в режим?
На выручку придет цигун перед сном! Сначала немного теории.
Это основные причины, по которым трудно уснуть ночью. С корнем проблемы мы разобрались, но что делать дальше? Можно, конечно, принять снотворное, но я не советую делать это. Страшно даже смотреть на список побочных эффектов. Лучше заняться успокаивающей гимнастикой. Приятно и полезно.
1. Встаньте и расположите ноги на ширине плеч. Спина прямая, колени чуть согнуты. Немного выдвинете таз вперед. Перенесите всю массу тела на ноги, чтобы в плечах чувствовалась легкость. Поднимите руки на уровень бедер и скрестите ладони. Не должно быть никакого напряжения!
Глубоко вдохните, выдохните. Затем плавно поднимайте руки вверх, согнув локти. Плечи практически не принимают участия в движении. Кисти достигли уровня лица? Разъедините их и разверните ладони, чтобы они были направлены к лицу. Продолжайте поднимать. Руки должны оставаться в зоне видимости. Голова неподвижна! Остановитесь, когда дойдете до «края».
Вдохните. Слегка сведите ноги, чтобы они приняли более естественное положение. Встаньте на цыпочки и стойте в такой позе так долго, как сможете. Смогли продержаться 10 секунд? Отличный результат! Выдохните и снова коснитесь пола пятками. Плавно вернитесь в исходное положение: согните колени, опустите кисти и скрестите их.
2. Освоили первое упражнение?
Переходите ко второму. Можно назвать его дополненной версией. После стойки на цыпочках опуститесь и заведите ладони за голову. Пальцы расположите на шее, соединив их в замок. Постарайтесь отвести локти назад как можно дальше. Сделайте вдох. Чувствуете, как растягиваются все мышцы?
На выдохе переместите указательные и средние пальцы на виски. Большие соедините с мизинцами и безымянными. Снова вдохните. Мягко по кругу массируйте виски. Глубоко дышите. «Рабочими» пальцами нащупайте углубления возле внешних уголков бровей. Повторите процедуру. Завершите упражнение.
3. Исходное положение – сидя.
Вдыхая воздух, начните поднимать плечи. На выдохе – опускайте. Теперь представьте, что ваше тело – маятник. Двигайте всем корпусом, совершая круговые движения. Распространенная ошибка среди новичков – лишняя работа шеей и головой. Позвольте им двигаться вместе с позвоночником, а не оставаться прямыми. Сложите ладони лодочкой и пройдитесь «кругами» по верхней половине подошвы.
Самомассаж
Массажную практику цигун перед сном от бессонницы сочетают с упражнениями или проводят отдельно. Технику нередко используют прямо в кровати. Перед каждым этапом энергично растирайте ладони. Они должны стать теплыми. Каждое движение в одном направлении повторяют 30 раз, если не указано иного.
1. Первым делом займемся лицом.
Представьте, будто вы смываете что-то с кожи сверху вниз. Повторите 5 раз. Теперь средним и указательным пальцами коснитесь области между бровей и совершайте «круги». Поменяйте руки и повторите. Помассируйте виски вперед и назад.
2. Перейдем к ушам.
Большим и указательным пальцами обхватите стенку ушной раковины. Мягко растирайте вдоль наружной дуги сначала сверху вниз, затем – наоборот. Теперь поработайте над мочками.
3. Продолжаем путь вниз.
Расслабим шею. Сначала займемся точками чуть позади ушных мочек. Указательными пальцами массируйте по кругу в обе стороны поочередно. Плавно перейдите к мышцам плеч возле шеи. Их следует размять. Не старайтесь вложить всю силу, достаточно среднего нажима.
4. Следующая «станция» – живот.
Придется лечь и слегка согнуть ноги. Массируйте живот круговыми движениями. Правой ладонью по часовой стрелке, левой – против.
5. Последняя часть – массаж стоп.
Желательно сначала принять ванну или хотя бы пропарить ноги. Это само по себе расслабит и подготовит ко сну. Улучшится кровообращение. Исходное положение – сидя. Растирайте подошвы. Делается это «диагонально»: левой рукой работают над правой стопой и наоборот. опубликовано econet
Автор: Анна Келлер
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Еще советуют массаж пяток делать - там много нервных окончаний. Мне в целом с утра зарядки хватает - вечером уж лень. Я если не засыпаю долго, то мелатонин эваларовский выпиваю, он отлично всякую бессонницу прогоняет и высыпаешься с ним лучше, быстрее дажеОтветить
Добавить комментарий