Диагонально-фасциальная гимнастика: упражнения для рук, ног, шеи и лица

Первый вариант является общеоздоровительным, второй применяется при выраженных проблемах в области выполнения гимнастики...

Казалось бы, зачем выполнять упражнения для ног и рук? Понятно, что позвоночник очень важен для нашего здоровья, но так ли важны руки и ноги?

На самом деле ноги – опора для нашего тела и присутствие мышечных спазмов, смещений на уровне ног будет влиять на работу всей мышечно-скелетной системы. Небольшие изменения на уровне ног - и вот уже нарушена осанка, повернут крестец (компенсируя работу ног!), появились признаки сколиоза и боли в области позвоночника.

Комплекс гимнастики ДФГ для вашего здоровья



Руки же – наш инструмент, основная рабочая единица в ежедневном труде. Нарушения на уровне рук будут требовать компенсации со стороны вышележащих отделов (часто даже неосознанные) как результат боли в области плеч, воротниковой зоны, головные боли.

Кроме того, в области рук и ног находятся концевые отделы китайских меридианов, огромное количество биологически активных точек. Выполняя упражнения для рук и ног, мы стимулируем эти точки и опосредованно оздоравливаем весь организм, восстанавливаем правильную работу внутренних органов, возвращаем себе бодрость и хорошее самочувствие.

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Работа с лицом тоже необходима. На лице существуют рефлекторные зоны, связанные с нашими эмоциями. Это не удивительно, ведь природой заложено, что любые чувства, будь то страх, гнев, радость, горе или счастье отражаются на нашем лице.

Выполнения комплекса гимнастики для лица позволяет уравновесить эмоции, снять актуальность с патологических эмоциональных фиксаций, избавиться от тяжести негатива.

Принципы выполнения упражнений для рук и ног аналогичны упражнениям для туловища.

Выполняются те же 8 этапов:

2 растяжения,

2 сжатия,

2 восьмерки в одну сторону и 2 в другую.

Существуют два варианта выполнения упражнений для конечностей.

В первом варианте мы растягиваемся и сжимаемся от внутренней части бедра (или плеча) до наружной части стопы (или кисти), затем от наружной части бедра (плеча) к внутренней части стопы (кисти). Таким образом, в движение вовлекается вся конечность.

Во втором, более сложном варианте, движения выполняются последовательно – вначале для голени (предплечья), затем для бедра (плеча). Таким образом, нога и рука делятся на независимые две части, для которых выполняется полный цикл упражнений.

Первый вариант является общеоздоровительным, второй применяется при выраженных проблемах в области выполнения гимнастики, для более детальной проработки мышц и костей рук и ног.



Рассмотрим 1й вариант



Исходное положение – лежа. Руки развернуты ладонями вверх.

Начинаем гимнастику с левой руки.

Выполняем растяжение и противоскрутку от внутренней части левого плеча (область подмышечной впадины) до наружной поверхности левого лучезапястного сустава (область основания большого пальца). Задерживаемся на 4 секунды.

Теперь растяжение и противоскрутка выполняются от наружной части левого плеча до внутреннего края левого лучезапястного сустава (область мизинца). Задерживаемся на 4 секунды.

Выполнив растяжения в той же последовательности, выполняем сжатие.

Теперь выполняем растяжение-сжатие по срединной оси руки, кисть находится в нейтральном положении, ладонью вверх.

Учитывая, что выполнить восьмиобразное движение руки достаточно сложно, следующим упражнением медленно выполняем 4 круговых поворота руки кнаружи с активным вращательным движением в плечевом, локтевом и лучезапястном суставах и 4 поворота внутрь. Закончив – несколько секунд отдыхаем и приступаем к упражнению для правой ноги.

Выполняем растяжение и противоскрутку от внутренней поверхности правого бедра (паховая область) до наружной поверхности правого голеностопного сустава (по направлению к мизинцу). Задерживаемся на 4 секунды.

Теперь растяжение и противоскрутка выполняются от наружной части правого бедра до внутреннего края правого голеностопного сустава (по направлению к большому пальцу). Задерживаемся на 4 секунды.

Выполняем сжатие в той же последовательности.

Теперь выполняем растяжение-сжатие по срединной оси.

Далее - круговые движения в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах - 4 цикла по направлению кнаружи и 4 цикла по направлению внутрь. Отдых.

Теперь выполняем упражнения для левой ноги и далее для правой руки.

После рук и ног начинаем работу с шеей.

Шея важная зона. Через нее проходят нервы и сосуды ко всем органам, в области шеи расположены важные железы внутренней секреции – щитовидная и паращитовидные, влияющие на биохимический обмен тела. Через шею идут сосуды к головному мозгу.

Исходное положение – лежа. Под головой подушка.

Начинаем растягиваться и скручиваться от левого уха к правому плечу. Выполняем упражнение аккуратно, без сверхусилий, контролируя растяжение сжатием мышц-антагонистов. Если при растяжении чувствуется барьер или неприятное ощущение, останавливаемся и немного уменьшаем амплитуду. Задерживаемся на 4 секунды.

Выполняем растяжение от правого уха к левому плечу. 4 секунды фиксации.

Теперь сжатия. От левого уха к правому плечу, от правого уха к левому плечу. Задержка по 4 секунды.

Выполнив диагональные растяжения-сжатия, выполняем растяжение-сжатие по срединной оси.

Далее приступаем к движению по восьмерке аналогично движению в области туловища. От левого уха движемся к правому плечу, от правого плеча к левому, от левого плеча к правому уху. Центр перекреста приходится примерно на середину шеи.

Выполнив 4 цикла, делаем движения от правого уха к левому плечу, от левого плеча к правому плечу, далее к левому уху. Медленно выполняем 4 цикла. Отдых.



Завершаем комплекс гимнастики ДФГ выполнением упражнений для лица.



Растяжения-сжатия и восьмиобразные движения на лице выполняются с помощью мимической мускулатуры.

Начинаем растяжение от левого глаза (левая бровь, левая часть лба) до правого угла рта (правая часть нижней челюсти, шея справа). Для растяжения необходимо поднять бровь и напрячь лобные мышцы слева, опустить угол рта и напрячь челюстно-лицевые мышцы справа. Задерживаем положение 4 секунды.

Выполняем упражнение от правого глаза к левому углу рта.

Далее выполняем сжатие от левого глаза к правому углу рта. Для этого опустим, нахмурим бровь справа и сожмем правый угол рта. Задержка 4 секунды.

Выполняем упражнение для правого глаза и левого угла рта. Чем больше лицевых мышц с каждой стороны будет задействовано в упражнении – тем лучше.



Теперь выполняем растяжение по срединной оси лица – поднимаем брови вверх, собираем лобные складки, открываем рот и опускаем вниз челюсть. Задержка 4 секунды.

Сжатие – нахмуриваем, сжимаем брови, смыкаем челюсть, морщим нос. Задержка 4 секунды.

Выполняем восьмиобразные движения - попеременно напрягаем мышцы лица от левого глаза вниз к правому углу рта (в движения вовлекаются мышцы щек, носа), далее от правого угла рта – к левому (движение челюсти, подбородка), от левого угла рта к правому глазу, от правого глаза, через лоб к левому глазу. 4 цикла в одну сторону и 4 цикла в обратной последовательности. Отдых.



Закончив упражнения для лица, полежите несколько минут в полном расслаблении. Перед тем, как вставать, не забудьте выполнить упражнения, как при подъеме после остеопатического лечения.

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Гимнастику ДФГ можно выполнять и по-другому. Начинаем с рук-ног, далее переходим к туловищу, шее и лицу. Оба варианта равно полезны и могут выбираться по желанию.



Если нет времени выполнять полный комплекс, можно ограничиться только гимнастикой для туловища, шеи и лица.



Если нет возможности заниматься лежа, можно выполнять упражнения в положении сидя и даже стоя, при этом следует не допускать чрезмерного переразгибания в позвоночнике, ограничивая его напряжением противоположных групп мышц.



Гимнастика ДФГ является не только лечебным и мобилизационным методом, но и способствует укреплению мышц и даже снижению веса. Это происходит за счет разнонаправленной изометрической работы большого количества разных групп мышц, участвующих в растяжении и сжатии.

Конечно, для достижения эффекта снижения веса, необходимо регулярное выполнение комплекса, хотя бы 2 раза в день утром и вечером (в том числе для хорошего сна) по 10-15 минут. Число подходов можно увеличивать, как в рамках отдельных фаз упражнения (2,3 или 4 подхода для туловища), так и всего комплекса. Время задержки с напряжением мышц можно увеличивать до 8, 12, 16 секунд, количество «восьмерок» до 4, 8, 12, 16.



Старайтесь выполнять упражнения не раньше чем через 1,5-2 часа после еды и не принимать пищу в течение 30 минут после упражнений - это благотворно скажется на Вашем обмене веществ, укреплении мышц и нормализации веса.опубликовано econet

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