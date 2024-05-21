Форма пупка: диагностика заболеваний

Обратите внимание на форму и расположение пупка. Пупок похож па воронку, и его можно разделить на три части: ободок, боковую стенку и дно. Пупок должен быть круглым, расположенным по центру и симметричным. Он должен быть крепким и упругим – не твёрдым и не тугим, не мягким и не слабым. Боковые стенки должны быть симметричными. Дно должно располагаться по центру круглого ободка.

Ободок может оказаться неправильной формы и смещённым по отношению к центру. Боковые стенки, а иногда и ободок, могут быть отёкшими, искривлёнными, расположенными под слишком большим углом, вытянутыми в том или ином направлении. Дно пупка может быть вздутым и гиперемированным (с застоем кров) и/или очень глубоким. Оно может быть искривлённым или растянутым, причём в этом могут участвовать, а могут и не участвовать боковые стенки и ободок.

Пупок может быть вытянут в одном или нескольких направлениях по горизонтали, вертикали или диагонали. Пупок может иметь форму слезы, может быть спавшимся, похожим на сдутый шарик или повёрнутым против или по часовой стрелке. Пупок может быть вытянут в одном или нескольких направлениях по горизонтали, вертикали или диагонали. Пупок может иметь форму слезы, может быть спавшимся, похожим на сдутый шарик или повёрнутым против или по часовой стрелке.

Искажения пупка указывают на направление и расположение уплотнений, застойных зон и блокировок. Иногда по этим искажениям можно определить, какие органы или системы с этим связаны и на какой глубине они расположены. Растяжение пупка может быть связано с поверхностными тканями или внутренними органами и соответствующими системами. Обычно растяжение оказывает влияние на центральную часть тела, как на его поверхности, так и внутри, и вовлекает более чем один орган или систему. Физическое тело утрачивает своё центрирование, что приводит к эмоциональной неуравновешенности, неуравновешенности систем и органов.

О чем говорит форма вашего пупка

1. Растяжение в сторону левого бедра

а) Растяжение влево и вниз может быть связано с напряжением в верхней правой части тела. Это может оказывать влияние на печень, желчным пузырь, двенадцатиперстную кишку, правую почку и может вызывать боли в поясничном сплетении или левой ноге.

б) Если левый яичник смещён относительно своего естественного центра, то может привести к менструальным проблемам.

2. Растяжение вниз

а) Растяжение пупка вниз к центру паховой области может быть связано с напряжениями в солнечном сплетении или верхней части грудной клетки. Пупочный пульс тоже может сместиться вниз.

б) Это может привести к диспепсии и хроническим болям, а также вызвать давление на кишечник, что, в свою очередь, может послужить причиной проблем с психикой и дурных снов. Поскольку парным органом тонкой кишки является сердце, проблемы с пищеварением могут привести к появлению избыточного тепла в сердце.

в) Влияние растяжения может распространяться как вверх, так и вниз, в результате чего могут возникнуть боли и в нижней части тела. Образовавшееся напряжение иногда становится причиной смыкания кишок.

г) Если у женщины смещена шейка матки, это может привести к проблемам с менструацией и бесплодию.

д) У мужчин возможны уплотнения в области лобковой кости или ниже мочевого пузыря, возле предстательной железы, что может привести к их заболеванию.

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3. Растяжение в сторону правого бедра

а) Если пупок вытянут в направлении нижней правой части таза, то это может оказать влияние на поджелудочную железу, желудок, селезёнку, левую почку, а также оттянуть крестцовое сплетение от его нормального положения, вызывая боль в правой ноге.

б) У женщин смещение правого яичника может привести к проблемам с менструацией. При мягком прощупывании правого яичника и правой стороны матки можно обнаружить узелок вблизи яичника или между яичником и маткой.

4. Растяжение вправо

а) Если пупок вытянут в направлении верхней правой части таза, может ощущаться напряжение и боль с левой стороны толстой кишки. Проблемы возникают как на поверхности, так и на более глубоком уровне, что может оказать влияние на функцию кишечника и обеих почек.

б) Растяжение пупка вправо может вызвать напряжение в верхней правой части брюшной полости и оказать влияние на печень и желчный пузырь, а также вызвать напряжение в левой ноге, левом бедре и сигмовидной кишке.

5. Растяжение вверх и влево

а) Растяжение пупка вверх и влево может вызывать напряжение в правом боку снизу, смещать поясничное нервное сплетение и приводить к появлению болей с правой стороны. Возможны проблемы с поджелудочной железой, желудком, селезёнкой и левой почкой.

б) У женщин могут возникать нарушения менструаций.

в) Это растяжение может быть связано с проблемами в области заслонки ободочной кишки и нарушением пищеварения.

6. Растяжение влево

При наличии аналогичного растяжения пупка в сторону левой части таза, в правой части кишечника может ощущаться напряжение и боли. Это может привести к проблемам вдоль центральной линии, как на поверхности, так и внутри, и оказать влияние на почки.

7. Растяжение вверх и вправо

а) Растяжение пупка вверх и вправо может вызвать напряжение в левом боку (в нижней его части), сместить поясничное нервное сплетение и стать причиной боли в левой ноге. Возможны проблемы с печенью, желчным пузырём и правой почкой.

б) У женщин могут возникать нарушения менструаций.

в) При таком виде растяжения пупка возможны проблемы с сигмовидной кишкой и на рушения пищеварения.

8. Растяжение вверх

а) Растяжение пупка вверх может привести к смещению пупочного пульса, так что он окажется над пупком, тогда как его естественное положение под ним. В результате может нару шиться кислотность, возникнут проблемы с пищеварением, запоры, болезни сердца, появится раздражительность.

б) У женщин это может привести к смещению шейки матки и менструальным проблемам.опубликовано econet

Автор Юрий Бушуев

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