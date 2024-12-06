Этот вкусный напиток поможет избавиться от паразитов

Этот фрукт содержит природный фторид, который подавляет активность патогенной микрофлоры. В Африке незрелые плоды разрезаются пополам и втираются в десны, чтобы предотвратить гингивит и вылечить пародонтоз.

Избавьтесь от паразитов при помощи сока из неспелой хурмы!

Хурма содержит витамины А, С, К, а также кальций, железо, магний, калий и натрий.

Незрелая хурма также содержит природный фторид, который подавляет активность патогенной микрофлоры.

В Африке незрелые плоды разрезаются пополам и втираются в десны, чтобы предотвратить гингивит и вылечить пародонтоз.

Более того, этот фрукт эффективно избавляет организм от кишечных паразитов.

Сок из незрелой хурмы помогает при мелких порезах, кровоточивости дёсен и предотвращает развитие варикозного расширения вен.

Просто нанесите сок на кожу ватным диском.

Ингредиенты:

2 неспелые хурмы

1 большое зеленое яблоко

Как готовить:

Нарежьте ингредиенты и пропустите их через соковыжималку, налейте в стакан. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью!econet

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