Ночные судороги ног: внимание опасность!

До 60% взрослых людей сталкивались с неприятным и часто болезненным явлением, при котором ноги ночью сводит, что нередко вызывает бессонницу...

До 60% взрослых людей сталкивались с неприятным и часто болезненным явлением, при котором ноги ночью сводит, что нередко вызывает бессонницу.

Судороги (спазм)

Это внезапное, непроизвольное сжатие мышц в ногах (ступнях, пальцах, икрах или бедрах), сопровождаемое болевыми ощущениями. На месте боли прощупывается твердый комок, порой заметно искажающийся или дергающийся - это укороченная мышца.

Чаще происходят ночью, в моменты засыпания или пробуждения, реже - во время дневного отдыха.

Интенсивность — от слабого тика до невыносимых болей.

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Ножные судороги описываются как спазм, затягивание, деформация, дрожание, отек или мышечный захват.

Длятся от немногих секунд до 10 минут и продолжительнее, могут возобновляться. Если судорога тяжелая, боль и сверхчувствительность после приступа может испытываться несколько дней.

Распространенность

Женщины немного в большей степени предрасположены к спазмам ног.

Мышечное затягивание встречаются в любом возрасте, у 7% детей и подростков. Пик появления в последней группе приходится на 16 - 18 лет.

Наиболее подвержены люди старшего поколения, имеют регулярные судороги ног:

почти 50 процентов тех, кто старше 50 лет,

один из 3-х человек в возрасте старше 60 лет,

половина людей старше 80 лет.

Это объясняется:

1) естественной потерей мышечной массы (атрофии), которая начинается после 45 лет и усугубляется малой подвижностью,

2) в силу возраста мышцы не могут работать так же быстро и сложно, как они привыкли,

3) наличием потенциальных возрастных болезней и потреблением лекарств, вызывающих судороги.

В чем опасность

Часто ножные судороги не являются причиной для беспокойства, не имея медицинского значения. Однако они могут существенно влиять на качество жизни, расстраивают сон, вызывают бессонницу.

Не путайте: ночные спазмы ног с синдромом беспокойных ног и периодическими движениями конечностей во сне. Основное отличие — боль при судорогах.

Отчего сводит ноги

1. Идиопатическая (невыясненная) причина — наиболее часто встречается, в 60 процентах случаев.

2. Плоскостопие — прямая причина.

3. Долгое положение, сидя или стоя — один из самых провоцирующих факторов.

4. Неудобное положение ног во сне.

5. Мышечная усталость.

6. Потеря жидкости: в результате жары, физических нагрузок, приема диуретиков, излишней потливости, заболеваний, проявляющихся рвотой, поносом, высокой температурой.

7. Недостаток железа, анемия.

8. Беременность. До 30% беременных женщин затрагивают судороги ног из-за снижения минеральных веществ, в первую очередь магния. Чаще на поздних стадиях.

9. Воздействие низких температур, особенно холодной воды.

10. Гемодиализ.

11. Заболевания: периферических сосудов, венозная недостаточность, стеноз поясничного канала, цирроз печени, диабет, гипотиреоз (пониженная функция щитовидной железы), варикоз, синдром беспокойных ног, спазмофилия, рассеянный склероз, Паркинсона, Аддисона, малокровие, ишемическая болезнь сердца, онкология и др.

12. Нарушенный метаболизм:

гипонатриемия,

гипокалиемия и гиперкалиемия,

гипокальциемия,

гипомагниемия,

гипогликемия.

13. Отравление свинцом.

14. Лекарства:

мочегонные (выводят калий),

расширяющие бронхи (ингаляторы, используемые при бронхиальной астме),

группа эуфиллинов,

статины (снижающие холестерин),

оральные контрацептивы,

стероиды,

понижающие давление и др.

15. Никотин, алкоголь, кофеин.

16. Сокращение в организме электролитов (солей и минералов): натрия, магния, калия и кальция. При этом дефицит кальция крайне редко ведет к судорогам.

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Как себе помочь

Возможно вам придется попробовать несколько различных способов, прежде чем найти тот, что лучше работает для вас.

Плоскостопие не вылечишь, необходимо постоянно носить обувь с супинаторами.

Питание:

1. Магний поставим на первое место. Даже если анализы не показали его нехватку, при судорогах ног следует принимать с ним препараты. Магний улучшает проходимость между нервами и мышцами, а это снимает мышечный спазм.

2. Орехи и семена являются отличными источниками магния.

3. Прием препаратов железа.

4. Ограничить или избегать напитков с алкоголем, кофеином.

5. Убедитесь, что вы едите здоровую пищу (особенно, если вы беременны), которая богата кальцием, калием и магнием. Можно добавить прием поливитаминов с цинком.

6. Достаточный прием жидкости (особенно в случае ее усиленной потери), чтобы ваша моча была светло-желтой. Нельзя допускать обезвоживание тела.

Перед сном:

Теплый душ или ванна чрезвычайно полезны.

Электрогрелка, размещенная на мышцах, также может помочь.

Легкий массаж ног, расслабляющий мышцы.

Массаж ног кубиками льда или холодный компресс.

Несколько минут на велосипеде, велотренажере или беговой дорожке, прежде чем лечь в постель.

Растягивающие упражнения.

Во время сна:

Одеяло не должно быть тяжелым, чтобы пальцы ног под его тяжестью не опускались вниз.

Если спите на спине, подкладывайте под ноги валик или подушку. В положении на боку свесьте ноги с кровати.

Толстые теплые носки, желательно прямо с радиатора для дополнительного уюта.

В течение дня:

Удобная обувь.

Упражнения на растяжку.

При длительной неподвижности (сидячая или стоячая работа) старайтесь перебирать ногами, переминаться с ноги на ногу, сжимать и разжимать пальцы ног, поднимать ноги на носки и с усилием опускать на пятки.

Во время приступа

Аккуратно растягиваем и массируем деформированную мышцу, держа ее в вытянутом положении, пока судорога не отпустит. Можно производить пощипывающие движения, уколоть ногу иголкой, булавкой.

Хороший результат дает согревание сильно напряженной мышцы, а боль снимает ее охлаждение.

Резюме

Многие люди страдают от ночных судорог ног, однако отклонения, перечисленные в статье, встречаются очень редко.

Если вы не имеете усугубляющих заболеваний (плоскостопие, диабет, гипотиреоидизм и др.), примените приведенные рекомендации (ванна, массаж, упражнения).

Если ничего не поможет, тогда визит к врачу не откладывайте. Будьте внимательны к своему здоровью!опубликовано econet.ru.

Автор: Елена Вальве

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