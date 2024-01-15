5 причин, почему магний улучшает работу нашего мозга

Магний необходим нашему организму. Он помогает контролировать стресс, поскольку этот минерал уменьшает выработку кортизола...
Магний является жизненно важным питательным веществом, об этом написано тысячи статей, ведь этот минерал, кажется, является ключом к нашему благополучию.
И это не преувеличение, так как магний принимает участие в большей части биохимических реакций человеческого тела, благодаря магнию осуществляется до 300 ферментативных процессов, включая самый важный: производство энергии.
Удивительно, что этот минерал также является ключом к нашему психологическому благополучию.
Это, без сомнения, интересный факт, который стоит упомянуть: пациенты с депрессией, например, чувствуют улучшение после приема добавок на основе магния.
Те, кто ранее страдали от тревожных расстройств, дистимии, судорог, атаксий или эпизодов психоза, замечают, как их качество жизни улучшается до такой степени, что появляется шанс на полное выздоровление.
Сегодня в нашей статье мы хотим объяснить, как магний способен улучшить наше психическое здоровье, а также общее самочувствие и даже умственные способности.
Известно, что почти половина населения промышленно-развитых стран не потребляет магний в необходимом количестве.
Многие из нас уверены в том, что с возрастом способность учиться новому теряется.
Понятно, что в 3 года и в 70 лет наш учебный потенциал не может быть одинаковым. Но наш мозг является органом с невероятными способностями.
Когда мы испытываем стресс, наше тело выделяет избыток кортизола в кровь.
Это повреждает очень специфическую структуру мозга: гиппокамп, что влечет за собой проблемы с памятью, нам становится трудно сосредоточиться и наши негативные эмоции усиливаются.
Однако тут на помощи приходит магний. Он воздействует на наши гормоны, уменьшает уровень кортизола и помогает контролировать реакцию на стресс.
Подобным же образом магний может действовать как гематоэнцефалический барьер, то есть он предотвращает попадание гормонов стресса в мозг. Это просто невероятно!
Магний сам по себе не является 100% защитой от болезни Альцгеймера.
Эти данные, несомненно, интересны тем, что показывают, как важно пересмотреть наш рацион, чтобы компенсировать возможный дефицит, связанный с этим минералом.
5. Магний уменьшает беспокойство и помогает концентрироваться
Мы все время от времени испытываем это — наши мысли лихорадочно мечутся и любой стимул, любое событие «взрывается» в нас, заставляя терять контроль.
Уже через несколько недель вы заметите, как успокоятся ваши нервы, уменьшится мышечное напряжение, и вы почувствуете, что стали гораздо более внимательными.
Улучшите свою диету уже сегодня и помните, что магний является фундаментальным минералом, ведь это ключ к электрической проводимости каждой клетки в нашем организме.
Следовательно, дефицит магния может быть причиной многих проблем, от которых мы страдаем в этот самый момент.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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