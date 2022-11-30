Кислотный рефлюкс: 7 продуктов, которых стоит избегать

Хотя эти продукты влияют на появление рефлюкса, их лучше избегать и тем из нас, у кого не имеется этой проблемы...
Кислотный рефлюкс является расстройством пищеварения, которое характеризуется появлением жжения в верхней части брюшины, распространяющимся на область пищевода и рта.
Это происходит в результате ослабления нижнего сфинктера пищевода, из-за чего участвующие в пищеварительных процессах кислоты попадают в его верхнюю часть.
Боли, сопровождающие кислотный рефлюкс, могут быть разной степени интенсивности. Порой они становятся настолько сильными, что пациенты способны спутать симптомы рефлюкса с признаками инфаркта миокарда.
Что касается основных причин возникновения кислотного рефлюкса, то в первую очередь необходимо отметить неправильное сочетание продуктов и слишком обильную и сытную пищу.
Также случается, что кислотный рефлюкс становится результатом аномалий строения пищевода и различных заболеваний органов пищеварения.
Несмотря на то, что эта проблема не представляет серьёзной опасности для нашего здоровья и склонна появляться эпизодически, очень важно серьёзно подходить к лечению рефлюкса. Это позволит избежать развития ряда осложнений.
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Если ты хочешь победить эту проблему на корню, необходимо исключить из своего рациона пищу, способную осложнять течение заболевания.
В нашей сегодняшней статье мы расскажем тебе о 7 продуктах, которых следует избегать тем из нас, кого беспокоит кислотный рефлюкс.
Красное мясо представляет собой важный источник протеинов, поэтому в небольших количествах оно способно приносить пользу нашему здоровью.
Несмотря на это, страдающим кислотным рефлюксом людям рекомендуется воздерживаться от красного мяса. Это объясняется тем, что многие содержащиеся в нем микроэлементы способны осложнять течение этого заболевания.
Кофе обладает приятным вкусом и быстро наполняет нас энергией. Именно поэтому он является одним из самых популярных напитков во всем мире.
В кофе содержатся антиоксиданты, витамины и минералы, которые в умеренных количествах способны приносить пользу нашему здоровью.
Но если ты страдаешь кислотным рефлюксом, лучше воздержаться от этого напитка. Дело в том, что кофеин может стать фактором, провоцирующим приступы этого расстройства.
Мясные продукты и консервы тоже могут вызывать различные нарушения пищеварения. Особенно это касается тех из нас, кого регулярно беспокоят кислотный рефлюкс и изжога.
Использование острых специй также способно негативным образом сказываться на желудочных соках. В некоторых случаях они могут раздражать слизистую оболочку желудка.
Хотя умеренное использование таких специй обычно не вызывает проблем, у некоторых людей подобная пища приводит к появлению кислотного рефлюкса и изжоги.
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Небольшое количество шоколада в день способно наполнить наш организм антиоксидантами, витаминами и минералами, которые благотворно влияют на наше здоровье.
Что касается кислотного рефлюкса, то в последнем случае шоколада лучше избегать. Он способен раздражать органы пищеварения.
Жареная пища, а особенно полуфабрикаты, являются серьёзными врагами нашего метаболизма и пищеварения.
Они содержат транс-жиры, искусственные добавки и соль. Все вместе эти компоненты раздражают слизистую желудка и нарушают естественный рН-баланс.
Хлеб, выпечка и другие продукты из рафинированной муки способны осложнять течение этого типа пищеварительных расстройств.
Если эти продукты присутствуют в твоей диете и тебя беспокоит кислотный рефлюкс, лучше исключить их из своего рациона.
Имей в виду, что несмотря на наличие лекарственных препаратов для лечения изжоги, лучше всего бороться с этой проблемой естественным путём, придерживаясь здорового питания.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.kz/
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