Какие болезни можно вылечить, если пить больше воды?

Для того, чтобы вода приносила наибольшую пользу нашему здоровью, её необходимо пить на пустой желудок — иными словами, в промежутках между приёмами пищи.

Полезная привычка — пить больше воды!

Прежде всего, необходимо отметить, что полезнее всего пить воду натощак и между приёмами пищи. В этом случае её употребление никак не влияет на пищеварительные процессы.

Наверняка нам не раз приходилось слышать о пользе этой простой привычки от врачей, диетологов, родственников и друзей. Но, несмотря на это, нам очень трудно делать это регулярно.

В нашей сегодняшней статье нам хотелось бы обозначить все проблемы со здоровьем, которые исчезли бы из нашей жизни, если бы мы стали выпивать как минимум полтора литра воды каждый день.

Проблемы со здоровьем, которые можно облегчить или полностью решить благодаря этой полезной привычке — пить больше воды на протяжении всего дня.

Запор

Во многих случаях появление запора обусловлено именно обезвоживанием. Особенно это касается тех из нас, кто придерживается правильного питания и употребляет продукты, богатые клетчаткой. Увеличение объёма употребляемой воды облегчает выведение каловых масс. Если кал круглый, сухой и имеет небольшой размер, вполне возможно, что вода поможет победить запоры без приёма слабительных средств.

Проблемы с кожей

Ряд проблем с кожей — акне, высыпания, экзема или сухость — также могут быть вылечены благодаря этой простой полезной привычке — пить воду между приёмами пищи.

Вода стимулирует выведение токсинов, которые накапливаются в нашем организме и под влиянием некоторых факторов могут выходить наружу через кожные поры. Когда мы пьём много воды, все эти токсины и шлаки легче выводятся из нашего тела вместе с мочой.

Камни в почках

Когда речь заходит о профилактике появления камней в почках, основная рекомендация медицинских специалистов заключается в том, чтобы ежедневно выпивать как минимум 2 литра воды. Самое главное, чтобы в ней содержалось мало солей.

Такая привычка стимулирует выделение мочи, препятствуя прогрессирующему росту камней и выводя уже имеющиеся небольшие песчинки из нашего организма.

Поэтому если у тебя имеется высокий риск появления камней в почках и наследственная предрасположенность к развитию этого заболевания, необходимо серьёзно отнестись к этому вопросу.

Лишний вес

Употребление воды помогает нам сбросить вес. У этой закономерности есть ряд объяснений:

Вода позволяет удалять излишки жидкости, которые, накапливаясь в нашем организме, заставляют нас набирать вес и выглядеть полнее.

Благодаря воде ускоряется наш метаболизм, из-за чего нам становится легче сжигать калории.

Когда мы больше пьём, улучшается наше пищеварение, а вместе с ним и усвоение различных питательных веществ.

Благодаря воде организму проще опорожнять кишечник.

Употребляя больше воды мы успокаиваем аппетит и нам становится легче воздерживаться от перекусов.

Наконец, вода стимулирует выделение пота и выведение токсинов и жидкостей из нашего организма.

Гипертония

Тем из нас, кто имеет повышенное артериальное давление, следует помнить о том, что привычка пить воду небольшими глотками на протяжении всего дня позволяет контролировать артериальное давление без необходимости приёма соответствующих лекарств.

Это свойство воды объясняется увеличением количества выделяемой мочи. При этом необходимо помнить о том, что для поддержания в норме артериального давления следует придерживаться сбалансированного питания, ограничивать употребление соли, а также беречь себя от стрессов и нервного напряжения. Эти меры позволят избежать развития гипертонии и приёма медицинских препаратов для её лечения.

Преждевременное старение

Старение нашего организма является результатом вреда, наносимого свободными радикалами. Что касается других факторов, вызывающих преждевременное старение, то необходимо отметить такую проблему, как постепенная утрата телом человека жидкости.

Так, организм новорождённого на 80% состоит из воды. Что касается взрослого человека, то в его теле имеется около 70% этой жидкости. У пожилых людей этот объём воды может снижаться до 60%.

Таким образом, употребление воды позволяет нам притормозить развитие обезвоживания, а вместе с ним и уберечь свой организм от преждевременного старения. Это благотворно скажется не только на нашей внешности, уберегая нас от появления морщин и потери тонуса кожей, но и на здоровье внутренних органов: благодаря воде нам удаётся избежать старения клеток, а вместе с ним и развития ряда хронических и дегенеративных заболеваний.

Когда и как лучше всего пить воду?

Для того, чтобы вода приносила наибольшую пользу нашему здоровью, её необходимо пить на пустой желудок — иными словами, в промежутках между приёмами пищи.

В противном случае вода теряет часть своей пользы и может вызывать нарушения пищеварения.

Лучше всего пить воду натощак по утрам. Помимо этого подходящим временем для её приёма являются утро и первая половина дня.

Если у тебя имеются проблемы с засыпанием, будет лучше воздержаться от употребления воды во второй половине дня.

Что касается объёма жидкости, то рекомендуется ежедневно выпивать от полутора до двух литров воды. Лучше всего делать это небольшими глотками на протяжении всего дня.опубликовано econet

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