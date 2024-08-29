2 серьезные функции мозга, которые с возрастом работают лучше

Мы привыкли думать, что с возрастом работа мозга ухудшается. Однако это не совсем так. Ученые доказали, что есть две серьезные функции, которые при взрослении человека усиливаются. И здесь важное значение играет то, каким способом мы справляемся с негативными эмоциями, например, злостью или страхом. Правильная стратегия, натренированная с юных лет, позволяет максимально улучшить работу этих двух функций и сохранить мозг сильным и здоровым.

Функции мозга, которые усиливаются с возрастом

Мы привыкли думать, что с возрастом работа мозга ухудшается. Однако это не совсем так. Ученые доказали, что есть две серьезные функции, которые при взрослении человека усиливаются. И здесь важное значение играет то, каким способом мы справляемся с негативными эмоциями, например, злостью или страхом. Правильная стратегия, натренированная с юных лет, позволяет максимально улучшить работу этих двух функций и сохранить мозг сильным и здоровым.

Большинство людей прибегают к одному из двух способов справляться с негативными эмоциями.

Способ 1. Подавление эмоций.

Усилия направляются на то, чтобы сдерживать любые внешние проявления: мимика, голос, язык тела. Эта стратегия плоха тем, что подавление, например, злости не уменьшает злость, а только «запирает» её внутри нашего тела.

Способ 2. Интерпретация ситуации.

Человек находит такое объяснение, которое делает переживания менее болезненными. Например, ваш собеседник говорит нечто резкое. Можно обидеться, а можно объяснить себе, что, возможно, человек плохо себя чувствует или чем-то озабочен. В этом случае ваша реакция на обидные слова будет мягче. опубликовано econet

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