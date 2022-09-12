О чем говорит головная боль в затылочной части

Причины боли в голове в затылочной части, отдающей в шею, в виски. Как оказать себе помощь, чем лечить, профилактика боли в затылке.
Причины боли в голове в затылочной части, отдающей в шею, в виски. Как оказать себе помощь, чем лечить, профилактика боли в затылке
Если болит в затылке и висках, это может говорить о:
Боль в шее и затылке характерна:
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Боли в затылочной части головы, распространяющиеся в область висков, темени и лба сразу, говорят о:
Если боль отдает в затылок, а ее «центром» является шея или плечи, это говорит о патологии мышц шеи:
Прочие
Боль, отдающая в затылок, которая сопровождается нарушением жевания, открывания рта, хрустом в области перед ухом, когда можно найти эту болезненную зону, говорит о патологии височно-нижнечелюстного сустава.
Сильная, пульсирующая боль из шеи, отдающая в затылок, сопровождающаяся онемением, «мурашками» или повышенной чувствительностью кожи шеи и затылка, говорит о невралгии затылочного нерва. Она обычно односторонняя, усиливается при движениях шеей.
Односторонние боли – в левом затылке или правом характерны для:
Каких-то определенных диагнозов, когда возникают боли в правом затылке, нет, так же, как и для левого. Выше мы перечислили те заболевания, при которых затылочная боль будет односторонней.
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Возможная причина в зависимости от характеристики боли
Пульсирующая боль характерна для:
Сильная боль характерна для:
Если боль описывается как резкая, скорее всего, при обследовании будет выявлен или осложненный шейный остеохондроз, или миогелоз шейного отдела, или невралгия затылочного нерва, или шейная мигрень.
Алгоритм первой само- или взаимопомощи
1. Измерить АД, если выше 140/99 – выпить препарат скорой помощи – Каптопрес (1/2 таблетки), назавтра обратиться к терапевту для подбора терапии.
2. Можно выпить таблетку Ибупрофена или другого обезболивающего, на которое не отмечалось аллергии.
3. Массаж – только плечей и только помощником: шею трогать нельзя, так как боль может быть вызвана патологиями, при которых шейный отдел позвоночника нестабилен (плохо фиксирован). В этом случае движения руками могут привести к еще большему нарушению баланса костных структур, в результате важные структуры могут ущемиться и привести к таким опасным нарушениям, как нарушение ритма дыхания, тонуса всех сосудов организма и нормального сердцебиения.
4. Если кроме боли в голове в затылочной части слышен хруст при повороте шеей, или болевой синдром появился после травмы (особенно в машине или общественном транспорте), когда голова «мотнулась», нужно вызывать «Скорую».
Или, если нет головокружения, не тошнит, нет потери сознания, вначале попросить члена семьи купить в аптеке воротник Шанца или другой ортез для подобного случая, и только потом обращаться к невропатологу. За время, пока фиксатор шеи еще не куплен, нужно, находясь в сидячем положении с опорой на спинку, не шевелить шеей. Ложиться до фиксации шейного отдела и консультации специалиста нельзя.
5. В случаях, если боль стреляющая, усиливается при наклонах головы и движениях шеей, приложите к шее сухое тепло, отдохните в тихой комнате, попросите члена семьи помассировать мышцы вашей шеи.
6. То же можно сделать в случае появления боли, сдавливающей голову «обручем».
7. Если хруста при движении шеей не слышно, давление в норме, для облегчения боли можно выполнить такое упражнение:
Эта гимнастика для шеи творит ЧУДЕСА!
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Источник: https://econet.kz/
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