Эти заболевания прячутся под термином «тревожность»

Наиболее распространенных типы тревожных расстройств, которые по-разному влияют на людей.
Термин «тревожность» не относится к одному типу вышеописанных состояний. На самом деле, он охватывает различные заболевания, которые по-разному влияют на людей.
Мы расскажем о наиболее распространенных типах потенциально инвалидизирующих тревожных расстройств.
Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) или беспредметная тревога — это хроническое заболевание, при котором пациенты часто ощущают страх и беспокоятся о таких аспектах жизни, как здоровье, деньги, семья, работа или школа.
Разумеется, беспокоиться об определенных аспектах жизни вполне нормально, но люди с ГТР испытывают трудности с определением конкретного страха и контролем возникающих вследствие этого проблем.
Люди с ГТР испытывают страх перед тем, что, как правило, нереалистично или не соразмерно тому, чего следует ожидать в той или иной ситуации. Они также ожидают неудачи и стихийные бедствия, что приводит к нарушению их повседневных функций на работе или в школе, а также трудностям в социальной деятельности и отношениях.
К типичным симптомам относятся:
|
Беспокойство, ощущение нахождения на грани или конца жизни
|
Быстрая утомляемость
|
Трудности с концентрацией внимания
|
Раздражительность
|
Мышечная напряженность
|
Трудности с контролем беспокойства
|
Проблемы со сном, например, человеку трудно уснуть, сон не приносит удовлетворения, беспокойный сон
Как и ГТР, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) является хроническим заболеванием, при котором пациент страдает постоянными, навязчивыми или мучительными обсессиями или компульсиями. Медицинский центр университета Мэриленда определяет эти признаки:
Пациенты с ОКР понимают, что их поведение неразумно или иррационально, и стараются ослабить тревожность, но, в конечном счете, не могут с ней справиться. Хотя конкретных причин, связанных с ОКР, пока не установлено, исследования показали, что может существовать неврологическая связь, поскольку снимки мозга демонстрируют: мозг людей с ОКР функционирует по-другому.
Паническое расстройство возникает в тех случаях, когда пациент подвергается кратковременным или внезапным нападениям сильного ужаса и страха - панических атак. Это, как утверждается, вызывает внезапное и сильное ощущение тревоги, при котором пациент чувствует, что у него сердечный приступ, он сходит с ума или умирает. Пациент также испытывает озноб, смятение, головокружение, тошноту и затруднение дыхания.
К сожалению, панические атаки могут происходить везде, в любое время и часто без предупреждения. Они, как правило, возникают внезапно и длятся в течение 10-20 минут, хотя они могут продолжаться даже час или более.
Заболевание часто развивается в молодом возрасте, причем женщины в два раза чаще, чем мужчины, подвержены паническим атакам.
С учетом потенциально разрушительного характера панических атак, в попытке предупредить следующий приступ, некоторые пациенты страдают от таких "последствий":
У некоторых пациентов развивается агорафобия - стремление избегать ситуаций или мест, где их настиг приступ паники. Люди с агорафобией стараются не ходить в такие места, как торговые центры, общественный транспорт или спортивные арены - туда, откуда, по их мнению, трудно сразу же уйти.
Фобии - это иррациональный страх и избегание того или иного объекта или ситуации. Люди с фобией уже признали свой страх иррациональным или необоснованным, но они не в состоянии контролировать возникающую из-за него тревожность.
Если человек подвергается воздействию источника страха, у него может возникнуть приступ паники, характеризующийся такими симптомами:
|
Ощущение биения сердца или учащенное сердцебиение
|
Одышка
|
Быстрая речь или неспособность говорить
|
Сухость во рту
|
Расстройство желудка
|
Тошнота
|
Повышенное артериальное давление
|Дрожь
|
Боль или стесненность в груди
|Чувство удушья
Как следует из названия, люди, страдающие посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), страдают от событий в прошлом, таких как:
|
Боевые действия
|
Изнасилование
|
Захват заложников
|
Стихийные бедствия
|
Присутствие при насильственной смерти
|
Нападения
|
Серьезные аварии
Эти люди часто вспоминают о событии и изменяют свое поведение, чтобы не столкнуться с конкретными стимулами.
Существует множество симптомов ПТСР, например:
|
Ночные кошмары
|
Пугающие мысли
|
Потение и дрожь
|
Отказ обсуждать жизненные события
|
Избегать того, что может напомнить о событии
|
Чувство обособленности и отчуждения от других
|
Чувства эмоционального и умственного онемения
|
Снижение интереса к жизни
|
Невозможность вспомнить некоторые части события
|
Трудности с концентрацией внимания
|
Бессонница
|
Синдром «сражайся или беги»
|
Перепады настроения
|
Раздражительность
Тревожное расстройство, вызванное разлукой, происходит при повышении тревожности пациента в связи с разлукой с человеком или местом, которые придавали им ощущение безопасности. Некоторые случаи разлуки могут привести к панике, а если реакция является чрезмерной или неуместной, это считается расстройством.
Такое тревожное расстройство обычно появляется в детстве, при этом первые симптомы проявляются в третьем-четвертом классе, после каникул.
Некоторые симптомы тревожного расстройства, вызванного разлукой, включают в себя:
|
Отказ спать в одиночестве
|
Повторяющиеся кошмары на тему разлуки
|
Чрезмерные переживания, когда предстоит или происходит разлука с домом или семьей
|
Чрезмерное беспокойство по поводу безопасности члена семьи
|
Чрезмерное беспокойство по поводу разлуки с членом семьи
|
Отказ посещать школу
|
Страх и нежелание оставаться в одиночестве
|
Боли в животе, головные боли или другие физические жалобы
|
Боль или напряжение мышц
|
Чрезмерная "прилипчивость" даже дома
Социальное тревожное расстройство - это вид социальной фобии, при которой пациент опасается, что о нем будут плохо отзываться другие, или боится публичного унижения из-за импульсивных действий. Это состояние сопряжено с такими чувствами, как боязнь сцены, боязнь унижения и страх близости.
Люди с этим тревожным расстройством предпочитают избегать:
|
Пользоваться туалетом в общественном месте
|
Есть перед другими
|
Встречаться
|
Посещать вечеринки или социальные мероприятия
|
Ходить на работу
|
Входить в комнату, где уже сидят люди
|
Возвращать товары в магазин
|
Начинать разговор
Это расстройство могут вызывать такие факторы, как негативный опыт (издевательства, отвержение или унижение), черты личности (застенчивость или робость), новые требования в обществе или на работе, а также привлекающие внимание заболевания.опубликовано econet
По данным клиники Майо, у людей с социальным тревожным расстройством проявляются два вида симптомов:
|Эмоциональные и поведенческие
|Физические
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Автор: д-р Джозеф Меркола
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Источник: https://econet.kz/
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