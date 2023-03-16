7 вещей, которые не стоит делать после еды

После еды многие любят пройтись, другие предпочитают поспать, но важно знать, что это не очень полезно для пищеварения. И то, и другое лучше делать через какое-то время после еды.

Что не нужно делать после еды

После еды многие любят пройтись, другие предпочитают поспать, но важно знать, что это не очень полезно для пищеварения. И то, и другое лучше делать через какое-то время после еды.

После еды (здесь имеется в виду обед или завтрак) у нас обычно остается несколько свободных минут и мы тратим это время на какие-то привычные занятия или действия, которые вроде бы помогают нам отвлечься или расслабиться.

Но эти привычки не всегда полезны для здоровья.

Они кажутся нам полезными и вполне безобидными, но со временем могут привести нас к нехорошим симптомам и серьезным проблемам со здоровьем.

Многие не знают об этом, поэтому мы расскажем здесь, чего не стоит делать после еды.

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1. Спать

Сон после еды может привести к неприятным симптомам, говорящим о проблемах с пищеварением.

Многие считают, что поспать после еды хорошо и полезно для здоровья, но это не так. Такой сон плохо влияет на пищеварение.

Когда тело находится в лежачем положении, желудочные соки не полностью покрывают пищу в желудке, и нарушается нормальное усвоение питательных веществ.

Кроме этого, может страдать пищевод, так как в него попадает кислота желудочного сока (когда происходит рефлюкс), и возникает ощущение жжения.

2. Курить

Ни для кого не секрет, что эта вредная привычка очень плохо влияет на состояние легких и сердечно-сосудистой системы.

Но многие не знают, что особенно вредно курить после еды.

Дело в том, что никотин связывает кислород, необходимый для процесса пищеварения, и это облегчает всасывание канцерогенов.

3. Есть фрукты

Некоторые думают, что есть фрукты после еды очень полезно для здоровья.

Они сладкие, питательные и, как кажется, прекрасно заменяют традиционные десерты.

Но мало кто знает, что есть фрукты лучше на пустой желудок, скажем, натощак с утра или через пару часов после еды.

Для их переваривания необходимы разные ферменты, и для усвоения натурального сахара (фруктозы) требуется больше времени.

Переваривание других продуктов может помешать этим процессам. Если же такой «помехи» нет, тело лучше усваивает питательные вещества, содержащиеся во фруктах. Это, прежде всего, клетчатка и простые сахара, дающие организму энергию.

Если есть фрукты после обильной еды, их остатки надолго задерживаются в желудке. Они могут вызывать несварение, усиленное газообразование и другие неприятные симптомы.

4. Принимать душ

Душ помогает расслабиться и улучшает кровообращение, но не стоит принимать его после еды. Тогда он может ухудшать работу пищеварительной системы.

Дело в том, что эта процедура способствует притоку крови к рукам и нижней части тела, а к желудку крови поступает меньше.

Поэтому он начинает хуже справляться с перевариванием пищи, при этом часто возникают воспаление, боли и тяжесть в желудке.

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5. Пить холодную воду

Не рекомендуется пить холодную воду во время и после еды, это может ухудшить переваривание пищи.

Хуже усваиваются питательные вещества, нарушается процесс формирования каловых масс.

6. Пить чай

Чай считается здоровым напитком, но пить его после еды не рекомендуется.

Танины, содержащиеся в чае, вступают в соединение с железом и мешают его усвоению.

В результате всасывание железа может уменьшиться на 87%, а это чревато анемией.

Этот нутриент необходим для образования красных кровяных телец в крови, и его дефицит в организме приводит к таким симптомам:

Боль в груди.

Бледная кожа.

Постоянное чувство слабости и усталости.

Ломкость ногтей.

Потеря аппетита.

Ощущение холода в руках и ногах.

7. Ходить или бегать

Неправильно думать, что физические упражнения после еды очень полезны, так как они помогают сжигать калории и снижать вес.

Конечно, бег и ходьба — очень полезные виды физической активности, но, занимаясь ими сразу после еды, мы приносим организму не пользу, а вред. Это нарушает процесс пищеварения.

Поэтому заниматься ими можно только тогда, когда после еды прошло как минимум 30 минут (и продолжительность ходьбы или бега в этом случае не должна превышать 10 минут).

У тебя есть какие-то из перечисленных привычек? Если да, постарайся избавиться от них, чтобы они больше не вредили твоему здоровью.опубликовано econet

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