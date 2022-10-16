Печеночные пробы: нормы и расшифровка анализа

Это лабораторные исследования крови, целью которых является объективная оценка базовых функций печени
Печеночные пробы – это лабораторные исследования крови, целью которых является объективная оценка базовых функций печени. Расшифровка биохимических показателей позволяет выявить патологии органа и проследить в динамике возможные нежелательные изменения в ходе лечения фармакологическими препаратами с гепатотоксичным действием.
Биохимический анализ крови позволяет определить концентрацию важных соединений и выявить количественный уровень ряда ферментов в плазме.
Оценить функциональную активность печени, желчного пузыря и желчевыводящих протоков помогают следующие показатели:
Степень отклонения от нормальных значений позволяет установить, насколько повреждены печеночные клетки, и каково состояние синтетической и выделительной функции печени.
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Обратите внимание: в организме человека печень играет роль основной «биохимической лаборатории», в которой непрерывно протекает огромное количество реакций. В органе происходит биосинтез компонентов системы комплемента и иммуноглобулина, которые необходимы для борьбы с инфекционными агентами. В нем также осуществляется синтез гликогена и подвергается биотрансформации билирубин. Кроме того, печень отвечает за детоксикацию, т. е. расщепление опасных веществ, попадающих в организм с едой, напитками и вдыхаемым воздухом.
Оценить по анализу крови насколько активно протекают биохимические процессы внутри клеток печени довольно проблематично, поскольку клеточные мембраны отделяют гепатоциты от кровеносной системы. Появление ферментов печени в крови свидетельствует о повреждении клеточных стенок гепатоцитов.
О патологии зачастую говорит не только повышение, но и падение содержания отдельных органических веществ в сыворотке. Снижение альбуминовой фракции белка свидетельствует о недостаточности синтетической функции органа.
Важно: в ходе диагностики ряда патологий печеночные пробы проводят параллельно с почечными и ревмопробами.
Печеночные пробы назначаются при появлении у пациентов следующих клинических признаков патологии печени:
Печеночные пробы необходимы для оценки динамики заболеваний печени и гепатобилиарной системы – воспаления желчных протоков, застоя желчи, а также вирусных и токсических гепатитов.
Важно: печеночные пробы помогают при диагностике некоторых паразитарных заболеваний.
Они имеют большое значение, если пациент принимает лекарственные средства, способные повреждать гепатоциты – клетки, образующие свыше 70% ткани органа. Своевременное выявление отклонений показателей от нормы позволяет внести необходимые коррективы в план лечения и предотвратить медикаментозное повреждение органа.
Обратите внимание: пдним из показаний для проведения печеночных проб является хронический алкоголизм. Анализы помогают диагностировать такие серьезные патологии, как цирроз и алкогольный гепатоз.
Пациенту необходимо прийти в лабораторию в утренние часы – с 7-00 до 11-00. Перед забором крови в течение 10-12 часов не рекомендуется принимать пищу. Можно только пить воду, но без сахара и негазированную. Перед анализом нужно избегать физических нагрузок (в т. ч. нежелательно даже делать утреннюю гимнастику). Накануне запрещается потреблять алкогольные напитки, так как в этом случае показатели будут сильно искажены. Утром обязательно воздержаться от курения.
Обратите внимание: забор небольшого количества крови для проведения печеночных проб осуществляется из вены в области локтевого сгиба. Тесты проводятся с применением современных автоматизированных биохимических анализаторов.
Факторы, влияющие на результаты печеночных проб:
Для оценки функциональной активности печени важно выявить наличие/отсутствие застоя желчи, степень повреждения клеток и возможное нарушение процессов биосинтеза.
Любая патология печени вызывает ряд взаимосвязанных изменений количественных показателей. При каждом заболевании в большей или меньшей степени меняется сразу несколько параметров. При оценке печеночных проб специалисты ориентируются на наиболее значимые отклонения.
Показатели нормы (референсные значения) печеночных проб по основным параметрам (для взрослых):
Отклонения от нормальных цифр позволяют говорить о патологии и определить ее характер.
Высокий уровень АСТ и АЛТ свидетельствует о повреждении клеток печени на фоне гепатитов вирусного или токсического генеза, а также об аутоиммунных поражениях или приеме гепатотоксичных лекарственных средств.
Повышенный уровень ЩФ и ГГТ в печеночных пробах говорит о застое желчи в гепатобилиарной системе. Он возникает при нарушении желчного оттока из-за перекрытия протоков гельминтами или конкрементозными образованиями.
Снижение общего белка говорит о нарушении синтетической функции печени.
Сдвиг соотношения белковых фракций в сторону глобулинов позволяет заподозрить наличие аутоиммунной патологии.
Высокий неконъюгированный билирубин в сочетании с повышением АСТ и АЛТ – признак повреждения клеток печени.
Высокий прямой билирубин выявляются при холестазе (одновременно возрастает активность ГГТ и ЩФ).
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В дополнение к стандартному набору печеночных проб кровь часто исследуют на общий белок и отдельно на его альбуминовую фракцию. Дополнительно может понадобиться определение количественного показателя фермента НТ (5′-нуклеотидазы). Коагулограмма помогает оценить синтетическую функцию печени, т. к. подавляющее большинство факторов свертывания крови образуется именно в этом органе. Для диагностики цирроза большое значение имеет установление уровня альфа-1-антитрипсина. При подозрении на гемохроматоз делают анализ на ферритин – его повышенный уровень является важным диагностическим признаком заболевания.
Точно установить характер и степень выраженности патологических изменений позволяют дополнительные методы инструментальной и аппаратной диагностики, в частности – дуоденальное зондирование и ультразвуковое сканирование печени.
Нормальные показатели печеночных проб у детей существенно отличаются от референсных значений у взрослых пациентов.
Забор крови у новорожденных проводят из пятки, а у пациентов постарше – из локтевой вены.
Важно: перед анализом рекомендуется не принимать пищу в течение 8 часов, но для грудничков данная рекомендация неприемлема.
Для того чтобы доктор имел возможность правильно трактовать результаты печеночных проб, ему следует сообщить когда и что ел ребенок. Если малыш находится на грудном вскармливании, уточняется, не принимает ли мать какие-либо лекарственные средства.
Нормальные показатели варьируют в зависимости от возраста ребенка, активности роста и гормонального уровня.
На показатели могут влиять некоторые врожденные аномалии, которые с возрастом постепенно сглаживаются или вообще исчезают.
Один из основных маркеров холестаза (застоя желчи) у взрослых – высокий уровень щелочной фосфатазы, но у детей активность данного фермента повышается, например, в период роста, т. е. не является признаком патологии гепатобилиарной системы.
Нормальные показатели АЛТ у детей в единицах на литр:
Уровень АЛТ у детей повышается при следующих патологиях:
Нормальные показатели АСТ у детей в единицах на литр:
Причины повышения активности АСТ у детей:
Референсные значения (показатели нормы) ГГТ при расшифровке печеночных проб у ребенка:
Причины повышения показателя:
Важно: при гипотиреозе (гипофункции щитовидной железы) уровень ГГТ снижается.
Референсные значения щелочной фосфатазы (ЩФ) в печеночных пробах у детей и подростков:
Причины повышения показателей ЩФ:
Уровень данного фермента падает при гипопаратиреозе, недостатке гормона роста в пубертатном периоде и генетически обусловленной недостаточности фосфатазы.
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Норма общего билирубина в печеночных пробах новорожденных составляет 17-68 мкмоль/л, а у детей от 1 до 14 лет – 3,4-20,7 мкмоль/л.
Причиной повышения цифр являются:
Обратите внимание: При оценке показателей печеночных проб у детей необходимо обращать внимание на целый ряд факторов. Отклонения от приводимых здесь значений нормы ни в коем случае нельзя расценивать как наличие патологии у ребенка.
Расшифровка результатов должна обязательно проводиться только специалистом!опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.kz/
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