Холестерин и увядающая кожа: в чем связь?

Самые распространенные заболевания, которыми страдает подавляющее большинство людей преклонного возраста - повышенный холестерин, варикозное расширение вен, катаракта, увядающая кожа
Самые распространенные заболевания, которыми страдает подавляющее большинство людей преклонного возраста - повышенный холестерин, варикозное расширение вен, катаракта, увядающая кожа.
Все эти, казалось бы, не связанные друг с другом процессы, имеют одну первопричину: снижение уровня коллагена - белка, являющегося базой соединительной ткани организма, который обеспечивает прочность сосудов, эластичность кожи. Это фундамент для хрящей, сухожилий, дермы, костной ткани.
Продуцирует выработку коллагена самый доступный, известный и распространенный витамин С (L-изомер аскорбиновой кислоты).
Нехватка этого вещества в организме проявляется такими симптомами как легкообразуемые синяки, варикоз, медленно заживающие раны и другое. Аскорбиновая кислота обладает антиоксидантным свойством, т.е. защищает мембраны клеток от потенциально вредных реакций, которые могут вызвать избыточное окисление в организме. Таким образом наш организм борется с опасными заболеваниями, происходит защита клеток ДНК от изменений, что важно для здоровья всего человечества в целом.
Есть прямая взаимосвязь между количеством L-изомера аскорбиновой кислоты и уровнем мочевой кислоты. Последняя тоже является антиоксидантом и повышается при снижении количества витамина С. Данные вещества взаимно возмещают друг друга. Подобный факт нужно учитывать при лечении заболеваний, связанных с повышенным уровнем мочевой кислоты. Например, при подагре рациональнее насыщать организм пациента витамином С, чем пытаться снизить уровень мочевой кислоты, считает врач В. И. Шамраев.
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Наибольшая концентрация L-изомера аскорбиновой кислоты, кроме надпочечников, наблюдается в глазном яблоке и головном мозге. Болезни глаз, такие как катаракта, глаукома напрямую зависят от степени окислительного процесса. Стабильное поступление аскорбиновой кислоты в тело человека сможет замедлить или даже предотвратить эти неизлечимые болезни и другие возрастные изменения. Согласно исследованиям врачей Италии, пожилые люди подвергаются сильнее окислительному стрессу.
Пациенты с головными болями, нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта, артритом, кровоточивостью, сахарным диабетом и даже раком испытывают недостаток в аскорбиновой кислоте.
Приведение показателей этого витамина к норме позволяет избежать тяжелых осложнений сахарного диабета, вплоть до предупреждения инвалидности. Связано это с тем, что аскорбиновая кислота снижает тощаковый уровень сахара и укрепляет стенки капилляров.
Под воздействием аскорбиновой кислоты снижается гистамин - медиатор аллергических реакций, что следует учитывать в лечении больных аллергией.
Американский специалист Сюзанна Хамфрис доказала на практике эффективность в оказании помощи детям с бронхиальной астмой и приступами кашля наподобие коклюшного, препаратами, содержащими аскорбиновую кислоту. Грамотное его применение позволило избежать дополнительного введения антибиотиков.
Рассмотрим взаимосвязь холестерина, коллагена и витамина С
Стенки кровеносных сосудов остаются прочными, благодаря коллагену. При недостатке витамина С в организме снижается уровень коллагена. Это приводит к хрупкости и ломкости сосудов и их разрыву. Если разрыв произошел на обширном участке, то последующее кровотечение может привести к смертельному исходу. Примером служит аневризма аорты - патологическое изменение аортальной стенки. При отсутствии своевременного лечения и возникновении тяжёлых осложнений аневризмы аорты прогноз для пациента весьма неблагоприятный.
Повреждения мелких сосудов вызывают кровотечения и более распространены. Предотвращает это холестерин - своего рода "клей", закрывающий трещины сосудов, препятствующий их разрыву.
Из всех видов холестерина самым важным и эффективным в защите от разрывов сосудов является липопротеин (а). Это вещество, совмещающее белковую и липидную части. Оно образуется в печени и схоже с липидопротеинами низкой плотности, но имеет в своем составе больше белка.
"Работает" липопротеин (а) так: при образовании трещины этот вязкий элемент проникает в щель, полностью забивая ее. Также он начинает приклеиваться к другим, менее липким частицам холестерина, находящимся рядом. Затем формируется атеросклеротическая бляшка. Завершающим этапом становится образование пенистых клеток. Это и становится причиной распространения атеросклеротического процесса, развитие которого списывают на холестерин. Однако, именно дефицит аскорбиновой кислоты и становится первым толчком к атеросклерозу.
Современная боязнь холестерина вызывает необоснованное негативное отношение к потреблению продуктов, содержащих натуральные жиры. Также под сомнением оказываются назначения статинов, имеющих побочные эффекты. Все это в совокупности не помогает предотвратить болезнь, как думают большинство, а наоборот, ухудшают состояние здоровья.
Подробнее изучите набор продуктов и препаратов, содержащих витамины С, Е, и индивидуальные дозировки.
Отдельно скажем о карнитине - это вещество, функцией которого является преобразование жира в клетках. Влияет на метаболизм в организме. А на производство карнитина прямое влияние оказывает вышеупомянутый витамин С. Итак, чтобы как можно дольше оставаться молодым, здоровым и стройным не пренебрегайте употреблением витаминов.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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Когда здоровье подводит, не до красоты. У меня тоже малоподвижный образ жизни, кассиром работаю. Живот стал расти, вес увеличивается. Ну это пол беды, еще одышка начала проявляться. Конечно села на диету, чтобы снизить уровень холестерина атероклефит био на фитомаркет.ру себе заказываю. Пью курсами, в составе растительные компоненты в частности диоскорея, защищает стенки сосудов, улучшает работу сердечно сосудистой системы.Ответить
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