Холестерин и увядающая кожа: в чем связь?

Самые распространенные заболевания, которыми страдает подавляющее большинство людей преклонного возраста - повышенный холестерин, варикозное расширение вен, катаракта, увядающая кожа

Самые распространенные заболевания, которыми страдает подавляющее большинство людей преклонного возраста - повышенный холестерин, варикозное расширение вен, катаракта, увядающая кожа.

Варикоз, катаракта, увядающая кожа и...холестерин

Все эти, казалось бы, не связанные друг с другом процессы, имеют одну первопричину: снижение уровня коллагена - белка, являющегося базой соединительной ткани организма, который обеспечивает прочность сосудов, эластичность кожи. Это фундамент для хрящей, сухожилий, дермы, костной ткани.

Продуцирует выработку коллагена самый доступный, известный и распространенный витамин С (L-изомер аскорбиновой кислоты).

Нехватка этого вещества в организме проявляется такими симптомами как легкообразуемые синяки, варикоз, медленно заживающие раны и другое. Аскорбиновая кислота обладает антиоксидантным свойством, т.е. защищает мембраны клеток от потенциально вредных реакций, которые могут вызвать избыточное окисление в организме. Таким образом наш организм борется с опасными заболеваниями, происходит защита клеток ДНК от изменений, что важно для здоровья всего человечества в целом.

Есть прямая взаимосвязь между количеством L-изомера аскорбиновой кислоты и уровнем мочевой кислоты. Последняя тоже является антиоксидантом и повышается при снижении количества витамина С. Данные вещества взаимно возмещают друг друга. Подобный факт нужно учитывать при лечении заболеваний, связанных с повышенным уровнем мочевой кислоты. Например, при подагре рациональнее насыщать организм пациента витамином С, чем пытаться снизить уровень мочевой кислоты, считает врач В. И. Шамраев.

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Наибольшая концентрация L-изомера аскорбиновой кислоты, кроме надпочечников, наблюдается в глазном яблоке и головном мозге. Болезни глаз, такие как катаракта, глаукома напрямую зависят от степени окислительного процесса. Стабильное поступление аскорбиновой кислоты в тело человека сможет замедлить или даже предотвратить эти неизлечимые болезни и другие возрастные изменения. Согласно исследованиям врачей Италии, пожилые люди подвергаются сильнее окислительному стрессу.

Пациенты с головными болями, нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта, артритом, кровоточивостью, сахарным диабетом и даже раком испытывают недостаток в аскорбиновой кислоте.

Приведение показателей этого витамина к норме позволяет избежать тяжелых осложнений сахарного диабета, вплоть до предупреждения инвалидности. Связано это с тем, что аскорбиновая кислота снижает тощаковый уровень сахара и укрепляет стенки капилляров.

Под воздействием аскорбиновой кислоты снижается гистамин - медиатор аллергических реакций, что следует учитывать в лечении больных аллергией.

Американский специалист Сюзанна Хамфрис доказала на практике эффективность в оказании помощи детям с бронхиальной астмой и приступами кашля наподобие коклюшного, препаратами, содержащими аскорбиновую кислоту. Грамотное его применение позволило избежать дополнительного введения антибиотиков.

Рассмотрим взаимосвязь холестерина, коллагена и витамина С

Стенки кровеносных сосудов остаются прочными, благодаря коллагену. При недостатке витамина С в организме снижается уровень коллагена. Это приводит к хрупкости и ломкости сосудов и их разрыву. Если разрыв произошел на обширном участке, то последующее кровотечение может привести к смертельному исходу. Примером служит аневризма аорты - патологическое изменение аортальной стенки. При отсутствии своевременного лечения и возникновении тяжёлых осложнений аневризмы аорты прогноз для пациента весьма неблагоприятный.

Повреждения мелких сосудов вызывают кровотечения и более распространены. Предотвращает это холестерин - своего рода "клей", закрывающий трещины сосудов, препятствующий их разрыву.

Из всех видов холестерина самым важным и эффективным в защите от разрывов сосудов является липопротеин (а). Это вещество, совмещающее белковую и липидную части. Оно образуется в печени и схоже с липидопротеинами низкой плотности, но имеет в своем составе больше белка.

"Работает" липопротеин (а) так: при образовании трещины этот вязкий элемент проникает в щель, полностью забивая ее. Также он начинает приклеиваться к другим, менее липким частицам холестерина, находящимся рядом. Затем формируется атеросклеротическая бляшка. Завершающим этапом становится образование пенистых клеток. Это и становится причиной распространения атеросклеротического процесса, развитие которого списывают на холестерин. Однако, именно дефицит аскорбиновой кислоты и становится первым толчком к атеросклерозу.

Современная боязнь холестерина вызывает необоснованное негативное отношение к потреблению продуктов, содержащих натуральные жиры. Также под сомнением оказываются назначения статинов, имеющих побочные эффекты. Все это в совокупности не помогает предотвратить болезнь, как думают большинство, а наоборот, ухудшают состояние здоровья.

Подробнее изучите набор продуктов и препаратов, содержащих витамины С, Е, и индивидуальные дозировки.

Отдельно скажем о карнитине - это вещество, функцией которого является преобразование жира в клетках. Влияет на метаболизм в организме. А на производство карнитина прямое влияние оказывает вышеупомянутый витамин С. Итак, чтобы как можно дольше оставаться молодым, здоровым и стройным не пренебрегайте употреблением витаминов.опубликовано econet

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