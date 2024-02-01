Аюрведа: мускатный орех — целебные свойства и рецепты

Мускатный орех успешно используется в качестве лечебного средства, особенно при проблемах с пищеварением и нервозности...

Мускатный орех хорошо известен поварам всего мира. Его добавляют в самые различные блюда: крема, пудинги, мороженное, компоты, печенья, яблочное варенье и т.д.

Он хорошо сочетается с различными овощами: тыквой, картофелем, цветной капустой. Добавляют его и в рис, сыры, соусы. Кроме пряных качеств, этот удивительный орешек имеет и более широкое применение.

Мускатный орех, полезные свойства которого широко известны во всем мире, успешно используется в качестве лечебного средства, особенно при проблемах с пищеварением и нервозности.

Он имеет согревающую энергетику, стимулирует, но вместе с тем успокаивает. Воздействует на систему пищеварения, дыхания, нервную и репродуктивные системы.

Аюрведа выделяет следующие свойства мускатного ореха:

1. Тонизирует;

2. Улучает пищеварение (дипана);

3. Ветрогонное средство (ануломана);

4. Противоглистное (Krmighna) и очистительное;

5. Афродизиак (Vajikarana);

6.Укрепляет нервы.

Однако, несмотря на замечательные качества, которыми обладает мускатный орех, противопоказания у него тоже имеются. Так, например, из-за его тамастичной природы, злоупотреблять им не стоит. В больших дозировках он может воздействовать на ум притупляющее, а в еще больших – вызывать галлюцинации и ощущение отрыва от реальности. От его употребления стоит отказаться и тем, кто соблюдает благостную, сатвическую диету, стремясь к духовному просветлению.

Беременным тоже нужно воздержаться от употребления мускатника.

С осторожностью этот орешек рекомендуется применять Питта-доша представителям – он может вывести ее из равновесия, так как повышает Питту. Вата же и Капха доши понижает, поэтому подойдет для их успокоения.

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Лечебные свойства

Мускатный орех имеет разнообразные лечебные свойства, благодаря наличию в своем составе большого количества полезных веществ:

антиоксидантов;

эфирных масел;

минералов (цинк, кальций, калий, железо, медь, магний и др.);

витаминов (группы В и А, РР, Е, Н).

Аюрведа считает молотый мускатный орех замечательным средством для повышения абсорбции веществ в кишечнике, особенно тонком. Эта специя также оказывает вяжущее, успокаивающее и ветрогонное действие.

Применяется при:

дизентерии, диарее, дисбактериозе;

болях и вздутии живота, кишечных газах;

нервных расстройствах, депрессиях и апатиях;

бессоннице;

импотенции или преждевременном семяизвержении;

недержании мочи;

болях в суставах, остеохондрозе, артритах, миозитах (воспаление мышц);

простуде, насморке, кашле и т.д.

Мускатный орех стимулирует кровообращение, что позволяет успешно использовать его в массажных средствах (согревающее действие), а также для питания и укрепления волос.

Этим же качеством вызван тонизирующий эффект, оказываемый им на весь организм.

Кроме того, специя нормализует мозговую активность и укрепляет память, повышает иммунитет и лечит сердечные заболевания.

Важное свойство мускатника – его очистительное действие на организм. Он помогает выводить накопившиеся токсины, участвует в лечении печени, предотвращает образование камней в почках. Антибактериальные свойства обеспечивают хороший эффект в профилактике заболеваний десен и зубов, убирают неприятный запах изо рта.

Для волос и массажа, кожи, суставов и мышц, а также в ароматерапии используется эфирное масло мускатного ореха. Ароматерапия с этим эфирным маслом хорошо обеззараживает и очищает воздух, стимулирует и приводит в тонус иммунную систему организма.

Способы применения

Существуют различные рецепты с мускатным орехом. Кроме того, что его просто добавляют в еду, в качестве приправы, есть также немало способов его применения для помощи при определенных недомоганиях. Приведем некоторые из них.

При диарее:

1. Аюрведа рекомендует смешать треть ч.л. специи с ч.л топленого масла Гхи, и принимать такую смесь несколько раза за день, понемногу слизывая ее с ложки;

2. Можно использовать другой рецепт, который помогает не только избавиться от диареи, но и улучшает усвоение пищи, избавляет от газов в кишечнике и вздутия живота, помогает при дизентерии. Нужно выпить пол стакана йогурта или ряженки, смешанной с таким же количеством воды, с добавлением имбиря и мускатного ореха, которых берут по 1/3 ч.л.

3. Еще один простой рецепт, который подойдет даже детям, – съесть банан, смешанный с мускатным орехом.

При бессоннице:

Полезно выпивать теплое молоко с мускатным орехом (четверть ч.л. на стакан молока). Такой напиток отлично успокаивает, повышает иммунитет и обеспечивает спокойный и крепкий сон.

Детям, у которых режутся зубы:

Дважды в день можно давать 0,1 г мускатного ореха смешанного с медом или молоком – это успокоит малыша.

При ревматизме или невралгиях:

Делают пасту из мускатника и кунжутного масла (можно заменить обычным растительным). Ее в разогретом виде накладывают на пораженное болью место.

При угревой сыпи и прыщах:

1. Смешиваются мед, мускатный орех и корица в однородную пасту, которую наносят на лицо, как маску. Все ингредиенты берутся поровну – по 1 ч.л. Через 30 мин. маску смывают теплой водой. Эта маска не только очистит кожу, но и выровняет ее контур, уберет следы от прыщей, смягчит.

2. Можно также делать скраб с молотой оранжевой чечевицы и мускатника.

При головных болях во время простуды:

Делают компресс из порошка ореха (2 ч.л.), смешанного с молоком (3 ст. л.). В такой смеси смачивают марлю и накладывают на лоб.

Орехи мускатника лучше хранить целыми, натирая их по мере надобности, так он дольше хранит свои ароматические качества и полезные свойства. Но вполне сойдет и уже готовый, тертый мускатный орех.

Где купить цельные орехи? Их продают в отделах со специями на рынке, иногда в супермаркетах. Проще всего найти и заказать такие орехи в интернет-магазинах.

За раз лучше не употреблять более четверти чайной ложки специи. При передозировке может возникнуть тошнота, ощущение жжения в желудке и даже рвота.опубликовано econet

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