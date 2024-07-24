Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Простое упражнение для профилактики болезней спины

Простое упражнение для профилактики болезней спины

Источник: vk.com 24 июля 2024 6772
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Благодаря этому упражнению можно избавиться от сутулости, чувства тяжести в позвоночнике, закрепощению в грудном отделе, болевых ощущений...

Простое упражнение для профилактики болезней спины

Разгибание спины лежа — это упражнение, которое широко используется и в медицине, и в фитнесе

Благодаря этому упражнению можно избавиться от:

  • сутулости,
  • чувства тяжести в позвоночнике,
  • закрепощению в грудном отделе,
  • болевых ощущений в поясничном отделе,
  • сформировать осанку.

А для тех, кто ведет "сидячий" образ жизни, рекомендую это упражнение для предупреждения и профилактики болезней спины.

Медленное выполнение упражнения, дыхание, концентрация и центрирование обеспечивают проработку мышц спины, поддерживающих позвоночник.

Итак, техника выполнения упражнения:

Простое упражнение для профилактики болезней спины

Исходное положение - лёжа на животе, шейный отдел позвоночника не переразгибаем (представьте, что подбородком вы удерживаете яблоко). Вытяните руки вдоль туловища и прижмите ладони к бедрам. Ноги сильные, бедра сведены, носки тянем. "Нижняя часть" стабилизирует ваше положение.

Выдох - медленно поднимаем корпус (отрываем от коврика грудь и верхнюю часть живота, сохраняя положение ног и рук).

Вдох - медленно опускаем корпус в исходное положение.

Повторите 10 - 12 раз. Чем медленнее, тем лучше. Дыхание не задерживайте.

Регулируйте амплитуду движения. Если, во время выполнения упражнения вы чувствуете напряжение в поясничном отделе, уменьшите амплитуду и не поднимайте корпус слишком высоко. Мышцы живота подтягивайте, не расслабляйте. Создавайте ощущение "поясницы вверх", выталкивая её животом изнутри.

Выполняя это упражнение регулярно (2- 3 раза в неделю), вы укрепите мышцы спины, живота и ягодиц. Все это положительно скажется на работе внутренних органов, и вы будете чувствовать себя намного лучше.

P.S. Если у вас есть заболевания позвоночника, перед тем, как начать самостоятельную практику, проконсультируйтесь с лечащим врачом.опубликовано econet

Автор Марина Шешукова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

позвоночник спина мышцы дыхание здоровье упражнения

Еще от vk.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Живые существа должны, если воспользоваться метафорой Марка Аврелия, обращать препятствия в топливо — как делает огонь. Н.Талеб
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.