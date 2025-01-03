Шиацу при простудных заболеваниях: просто нажмите на эти точки!

Для профилактики простуды и борьбы с начальными стадиями простудных заболеваний у детей можно использовать японскую систему массажа шиацу. Ее создатель Токухиро Намикоши хотя и основал школу для подготовки профессиональных массажистов, считает, что можно применять массаж шиацу на себе.

Для этого не обязательно заниматься на курсах массажистов, вполне достаточно внимательно изучать описание метода. Допускаются к лечению массажем лица, не имеющие тяжелых заболеваний внутренних органов, свертывающей системы крови. Шиацу - это терапия при помощи нажимов пальцами, в которой почти не используются точки акупунктуры. Шиацу - метод лечения, в котором пальцами и ладонями рук создается нажим на некоторые точки тела. Такой массаж позволяет поддерживать и улучшать здоровье и способствовать лечению.

Шиацу для профилактики и лечения простуды

При массаже по методу шиацу чаще используются большие пальцы рук. Нажимы всегда производятся твердо, выпуклой частью пальца перпендикулярно поверхности кожи. При массаже лица и живота используются указательный, средний и безымянный пальцы. Нельзя производить толчки, напоминающие удары по телу. Хотя степень требуемого нажима зависит от состояния больного, всегда нужно находиться в таком положении, которое позволило бы в случае необходимости использовать тяжесть всего тела.

За исключением участков вокруг шеи, где время нажима никак не должно превышать 3, продолжительность одного нажима должна быть от 5 до 7 с. Давление должно быть достаточным, чтобы вызвать ощущение на грани боли. Сеансы шиацу не следует проводить свыше 5 мин.

При борьбе с простудными заболеваниями используются точки передней части шеи, затылка, задней стороны шеи, надплечья, межлопаточной области, груди и верхней части живота.

Начать шиацу следует с нажимов большими пальцами в передней части шеи на точки, лежащие на грудино-ключично-сосцевидной мышце. Эта мышца хорошо видна на передне-боковой поверхности шеи при повороте головы в противоположную сторону: от верхнего угла грудины к сосцевидному отростку черепа, находящемуся за ухом.

Затем проводится массаж точек задней поверхности шеи. Для этого используются нажимы тремя пальцами. И надплечную область можно массировать самому, а пять межлопаточных точек обрабатываются с помощью других, нажим здесь производится большими пальцами с использованием тяжести тела массажиста.

При проведении шиацу на грудной клетке после обработки межреберных промежутков надо обратить особое внимание на точки по средней линии груди. Отдельно массируют точки на груди, лежащие в борозде, отделяющей грудь от плеча.

Точки затылка эффективны при повышенной температуре. Точки передней поверхности шеи требуют особого внимания при воспалительных процессах в носоглотке (тонзиллит, фарингит и т. п.). Заблокировать развитие простудного заболевания иногда удается за счет массажа межлопаточной области. Точки грудной клетки могут служить для профилактики воспаления легких.

Шиацу можно проводить по нескольку раз в день детям и взрослым. Каждую группу точек обрабатывают по 5-6 раз. При массаже грудной клетки у женщин молочную железу надо обходить. С профилактическими целями массаж нужно проводить не чаще одного раза в день, но полностью. опубликовано econet

Автор: Павел Соколов, врач, кандидат медицинских наук

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