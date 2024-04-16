10 способов быстро снять усталость глаз

Не секрет, что у многих людей к 40 годам происходит заметное ухудшение качества зрения. То есть ухудшение, которое они уже сами замечают...

Не секрет, что у многих людей к 40 годам происходит заметное ухудшение качества зрения. То есть ухудшение, которое они уже сами замечают.

А ведь и невдомек большинству из нас, что процесс этот начинается не в 40 лет, а гораздо раньше. Когда мы часами просиживаем за компьютером и экраном телевизора, чрезмерно нагружая свое зрение. И чем интенсивнее нагрузка, чем бесшабашнее наш образ жизни, тем раньше мы получаем тревожные сигналы, которые начинаются с элементарной усталости глаз.

И каким бывает наше удивление и досада, когда мы обнаруживаем, что нам нужно носить очки.

Зарядите свои глаза новой силой

Умыться прохладной водой и не вытираться.

Перевести взгляд на максимально далеко расположенный предмет на 5-7 секунд.

Часто поверхностно подышать до появления «звездочек» в глазах.

Быстро и интенсивно похлопать в ладоши.

Как можно сильнее надкусить кончик собственного языка, только осторожно – не откусить.

Постучать верхними зубами о нижние 5-7 секунд.

Потереть кончик собственного носа 2-3 секунды.

Растереть до интенсивного покраснения место между бровями.

В течение 10-15 секунд покатать по собственной ротовой полости таблетку валидола.

Повдыхать каждой ноздрей по 10 секунд из флакончика мятное масло.

«Глазные» точки

Также снять усталость глаз можно, выполнив один несложный прием.

Согните большой палец руки.

В области фалангового сочленения найдите достоверную кожную складку, самую ближнюю к ногтевой пластинке.

Отступите вправо и влево по 5 мм от середины складки и 2 миллиметра – к ногтевой пластине. Там находятся две точки, на которые и нужно воздействовать.

Пометьте эти места ручкой или фломастером.

Если вы все сделали верно, то фаланга вашего пальца будет напоминать человеческое лицо с двумя глазами и широко открытым ртом (рот - это ногтевая пластина).

И в тот момент, когда вы начинаете ощущать дискомфорт зрения (усталость глаз, сухость, жжение, ощущение песка в глазах, непроизвольно потираете веки и надавливаете на глазные яблоки, первые признаки расфокусировки - расплывающиеся строчки), вам достаточно выполнить простые движения:

возьмите в другую руку затупленную зубочистку и тупым ее концом выполняйте надавливания средней интенсивности сначала на одну точку, затем на другую.

Таких надавливаний должно быть по 30 на каждую точку. Скорость надавливания – 60 раз в минуту.

Все вышеописанные способы помогут быстро, но не на долго. Дело в том, что пока вы не разберетесь с характером собственного питания, его ритмом и самое главное – с его целесообразностью, то с мертвой точки дело не сдвинется.

Самые необходимые продукты для хорошего зрения

Белокочанная капуста. Надежный источник природных пектинов, веществ, достоверно очищающих толстый кишечник. Еще в древности говорили о том, что «чистый кишечник делает взгляд и сердце чистыми». И если вас с утра ожидает тяжелый «мозговой штурм», накануне вечером сделайте такой салат:

В равных долях смешайте сырую слегка протертую капусту, отваренную морковь, вареный рис и 2 ст. л. соевого соуса.

Съешьте это, запив вишневым киселем.

Курага. Этот сухофрукт богат железом и витамином С. Именно эти вещества надежно защищают сосуды ваших глаз не только от повышенной солнечной активности, но и мерцания вашего компьютера.

Рекомендуется съедать по 3-4 сушеных абрикоса в день. Лучше это делать в 13 часов дня.

Палтус. Теперь эта рыба, богатая селеном, доступна всем. Этот продукт благотворно влияет на общее настроение человека. А хорошее расположение духа делает мозг зорким, а глаза открытыми.

Старайтесь есть эту рыбу хотя бы через день по 150-200 г.

Горький шоколад. Высокая концентрация какао-бобов нормализует качество проводниковой системы зрения. Считается, что именно горький шоколад позволяет добиваться хорошего контрастного зрения и надолго задерживает зрительные образы в памяти.

Цельнозерновой хлеб. Большая часть витаминов, в первую очередь витаминов группы В, содержащихся в оболочке и внешних слоях зерен, является достоверно желчегонным продуктом. А качество желчи и ее выделение являются основой устойчивого цветного зрения.

Чаи. Черный, белый, красный, зеленый - все эти чаи содержат в себе большое количество катехинов. Это химические вещества, которые в десятки раз превышают активность кофеина. Именно катехины являются основными веществами, поддерживающими прозрачность хрусталика.

Овсянка. Овес традиционно считается одним из самых полезных злаков. Он стимулирует кровообращение в целом и кровообращение глазных яблок в частности.

Тыквенные семечки. Именно они содержат в себе полноценный набор полезных жирных кислот омега-3 и омега-6, а также витамины А, Е и цинк. Все эти вещества крайне необходимы для полноценного процесса обмена веществ и в первую очередь – выведения молочной кислоты.

Морковь. Бета-каротин, находящийся в моркови, замедляет процесс старения белковой оболочки глазного яблока и мышц, управляющих зрачком, который является «оптическим прицелом» глаза человека.

Раки и крабы считаются основным источником витамина В12 и цинка. Именно эта «сладкая парочка» способствует передаче нервных импульсов, отвечает за скорость зрительных реакций, боковое зрение и зрительную память.

Морская капуста. Эта неприхотливая водоросль – чемпион по содержанию йода. Недостаток этого элемента расшатывает нервную систему, приводит к развитию бессонницы, психоэмоциональным срывам, затянувшимся депрессиям и расстройствам памяти. Кстати, канадские нейрофизиологи еще в 1996 году доказали связь между недостатком йода в организме, расстройством фокусировки зрения и…. мужским бесплодием.опубликовано econet

Из книги Татьяны и Виктора Картавенко «Новая зарядка для глаз»

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