Ком в горле – дискомфортное ощущение, при котором человек чувствует давление в шее и затруднительную проходимость воздуха через воздухоносные пути.

Довольно часто к специалистам обращаются с таким симптомом, при котором человек ощущает комок в горле во время глотания. Комок при глотании может ощущаться по разным причинам, рассмотрим их.

Ощущения при комке в горле во время глотания

Пациенты высказывают при данном недуге следующие ощущения. Ощущение, будто что-то шевелится в горле и придает дискомфорт; чувство, как что-то твердое и плотное давит в горле; трудно глотать слюну, такое ощущение, что можно подавиться и пр. Больные описывают свои чувства как наличие в горле инородного тела, чувство задевания обо что-то или чего-то при проглатывании, сдавливание, жжение, щекотание, першение, саднение, удушье, дискомфорт. У многих из них присутствует выраженная канцерофобия (страх за то, что могут у них обнаружить раковую опухоль), поскольку подобные ощущения в горле при глотании наталкивают людей на мысль о присутствии роста опухоли в верхних дыхательных путях.

Причины и лечение комка в горле

Нередко комок в горле ощущается после перенесенных стрессов. Такой вид ощущений с функционированием систем организма не связан. Депрессия, стресс, волнение вызывают напряжение мышц в нижней части горла, создавая тем самым "истерический комок", исчезающий сам через несколько часов.

Комок в горле может ощущаться при глотании при нарушениях функций щитовидной железы. Такие нарушения щитовидки могут быть связаны с воспалением железы (аутоиммунный тиреидит), с аутоиммунным заболеванием (диффузный токсический зоб). При лечении применяют йодсодержащие препараты, которые стабилизируют состояние организма больного.

Болезни желудочно-кишечного тракта

При глотании ком в горле ощущаться может при некоторых болезнях желудочно-кишечного тракта. Например, при гастроэзофагиальной рефлюкной болезни, при попадании в пищевод желудочного сока, который раздражает ткани глотки.

Гастрит

Беспокоить может изжога, отрыжка и кисловатый привкус во рту. Зачастую это разновидность гастрита, подбирается для которого соответствующее лечение – лекарственные препараты и диета. Заболевания печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, нарушение обмена веществ, пищевая аллергия могут привести к гастриту.

Остеохондроз

Комок в горле может ощущаться при остеохондрозе шейного отдела позвоночника, что возникает из-за малоподвижного образа жизни, нарушения сна, обмена веществ, вредных привычек и прочих причин. Лечение проводится различными методами: иглорефлексотерапией, лазеротерапией, мануальной и вакуумной терапией, физиотерапией, электростимуляцией и др.

Хронический фарингит

Хронические фарингиты имеют вирусное происхождение, в большинстве случаев ком в горле при глотании ощущается из-за стрептококка, вызывающего ангину. Воспаление вирусное может исчезнуть постепенно само, бактериальное лечится антибиотиками, назначенными врачом. Сопровождается лечение полосканием горла и теплыми компрессами.

Вегето-сосудистая дистония

Причиной данного недуга может быть вегето-сосудистая дистония, развивающаяся вследствие отклонений вегетативной нервной системы. Она усложняется сопутствующими болезнями: язвенной болезнью, бронхиальной астмой, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца. При гипервентиляционном синдроме возникает сухость во рту, онемение языка, активация дыхания с опасностью поперхивания. Индивидуальное лечение включает в себя устранение гиподинамии, ограничение физических нагрузок и эмоциональных напряжений, семейную психотерапию, правильное питание.

Рак горла

Причиной комка в горле является рак горла. Отмечается при этом сухой кашель, сиплый голос, поперхивание во время еды. Болезнь может развиться из-за злоупотребления алкоголем, от воздействия химических веществ и пр.

Другие причины комка в горле

Также ощущение комка в горле может быть следствием следующих факторов.

Это травма, напряженное откашливание, смещение шейных позвонков, последствия простуды либо кашля, грыжа диафрагмы или пищевода, излишняя масса тела, нарушение пищеварительных процессов в организме, особенно, при нерациональном питании.

Настоящие причины ощущения при глотании кома в горле обнаруживаются после визита к гастроэнтерологу. Для каждого отдельного случая с характерными симптомами применяется индивидуальное лечение. опубликовано econet

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