11 способов, которыми глютен и пшеница могут навредить здоровью

Все зерно, включая и то, что не содержит глютен (овес и кукуруза и др.) - плохо, потому что оно содержит раздражающие кишечник лектины и минеральные вяжущие фитаты, но в этой статье вы узнаете, почему содержащие глютен зерна, и особенно пшеница, могут не только вызвать те же проблемы, как и другие зерновые, но и привести к гораздо большим неприятностям в будущем.

Систематическое употребление продуктов из семян и зерновых является плохим выбором для вашего здоровья, но особого внимания требуют злаки, содержащие глютен, такие как пшеница, ячмень и рожь, поскольку они могут нанести серьезный ущерб вашему здоровью.

Одиннадцать способов, которыми глютен вредит вашему здоровью

Все зерно, включая и то, что не содержит глютен (овес и кукуруза и др.) - плохо, потому что оно содержит раздражающие кишечник лектины и минеральные вяжущие фитаты, но в этой статье вы узнаете, почему содержащие глютен зерна, и особенно пшеница, могут не только вызвать те же проблемы, как и другие зерновые, но и привести к гораздо большим неприятностям в будущем.

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Три основные составляющие представляют интерес здесь: глютен, АЗП (агглютинин зародышей пшеницы) и опиоидные пептиды, содержащийся в пшенице.

Глютен (клейковина) представляет собой соединение, белок которого составляет около 80% белка, обнаруженного в пшеницы, ячменя и ржи.

АЗП - это лектин содержащийся зародыше в пшеницы.

Опиоидные пептиды - это психоактивные химические вещества. Те, что содержатся в пшенице аналогичные тем, которые находятся в других известных психоактивных веществ, как опиум или морфий.

Вопреки устоявшемуся мнению, пшеница вредна не только тем, кто страдает целиакией, аутоиммунным заболеванием, вызванного реакцией иммунной системы против глиадина, белка клейковины.

Люди с целиакией всего лишь более сильно реагируют на пшеницу и клейковину, чем те кто не имеет ярких симптомов, однако организм большинства людей в той или иной степени реагирует на потребление пшеницы, и часто очень коварным способом.

Вот 11 причин, почему потребление пшеницы или любых других зерен содержащих глютен (клейковину) может быть очень вредным для их здоровья:

Глютен (клейковина)

1. Клейковина вызывает воспаление кишечника, по крайней мере у 80% населения, а еще 30% населения вырабатывает антитела против белков клейковины в кишечнике. Кроме того, у 99% населения существует генетическая способность вырабатывать антитела против клейковины. Антитела действующие в кишечнике – это совсем не плохая новость, потому что, когда организм не реагирует на глютен сразу, глютеновые белки могут проникать в кровеносную систему более легко, особенно если кишечник уже поражен, и вызывать иммунную реакцию в других частях тела.

2. Так как глиадин (одна из самых вредных составляющих глютена) подобен по структуре белкам, обнаруженным в тканях таких органов, как щитовидная и поджелудочная железа, антитела против глиадина могут в конечном итоге атаковать эти органы и привести к аутоиммунным заболеваниям, таким как гипотиреоз и диабет первого типа.

3. Воспалительное действие глютена вызывает гибель клеток кишечника. Этот эффект создает повышенную кишечную проницаемость и может позволить бактериям и различным токсичным соединениям, попасть в кровь. Это может также привести к аутоиммунной атаке на организм. Повышенная проницаемость кишечника ведет также к тому, что пища не будет перевариваться правильно, питательные вещества не будут всасываться в полном объеме, что приведет к недостаточности питательных веществ.

4. Исследования показали, что антитела против глютена могут атаковать ткани сердца и вызывать его болезни.

5. Глютен тесно связан с раком. Он способен вызывать рак или ,по крайней мере, способствовать его возникновению и развитию.

АЗП (агглютинин зародышей пшеницы)

1. АЗП, как глютен, раздражает и вызывает преждевременную гибель клеток в кишечнике и приводит к повышенной проницаемости кишечника, со всеми вредными эффектами, которые из этого следуют.

2. АЗП, также нарушает слизистую оболочку в кишечнике, что может вызвать бактериальный рост и привести к таким проблемам, как изжога, гастрит, язва.

3. Этот лектин оказываясь в головном мозге, вызвает резистентность к лептину (гормону влияющему на чувство голода), препятствуя чувству насыщения. Этот факт может быть причиной ожирения так как нарушается регуляция энергетического баланса.

4. АЗП и другие неизвестные факторы имеющиеся в пшенице могут явиться причиной аномально быстрого использования витамина D, что может привести к его дефициту, со всеми сопутствующими вопросами, таким как ослабление костей, ослабление иммунной системы, уязвимости к инфекционным заболеваниям и бактериальным атакам.

Опиоидных пептидов

1. Опиоидные пептиды, содержащийся в пшенице, как известно, вызывают привыкание на пшеницу у некоторых людей и снятие симптомов может произойти при удалении пшеницы из рациона.

2. Они также могут быть одной из причин шизофрении. У большинства шизофреников наблюдается значительное ослабление симптомов ,при удалении пшеницы из их рациона.

Заключение

Когда дело доходит до вещей, которые мы, люди, не приспособлены съесть и переварить, пшеница и глютен, вероятно, в верхней части этого списка. Это очень печально, что пшеница так вездесуща в нашем обществе. Многих заболеваний, вероятно, даже не существовало бы, если бы не наш высокий уровень потребления пшеницы. Изменения к лучшему часто наблюдаются сразу же после удаления пшеницы и других содержащих клейковину продуктов из рациона.опубликовано econet

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