Омолаживающие упражнения для связок и сухожилий

Когда мы спим, наши связки отдыхают в сокращенном состоянии, по этой причине у некоторых людей по утрам возникает ощущение «одеревенелости» всего тела, когда двигаться и нагибаться довольно трудно.

Уменьшение подвижности связок и сухожилий начинается с конечностей

Когда мы спим, наши связки отдыхают в сокращенном состоянии, по этой причине у некоторых людей по утрам возникает ощущение «одеревенелости» всего тела, когда двигаться и нагибаться довольно трудно.

Между тем существуют сотни способов растяжки. Чтобы выполнить все варианты растяжки, потребуется довольно много времени; но если вы правильно выполните хотя бы несколько специальных движений, вы растянете основные связки и сэкономите немало драгоценного времени.

Все связки и сухожилия в основном соединяются в области конечностей и пальцев. Поэтому уменьшение подвижности связок и сухожилий начинается именно с конечностей.

Второй основной областью, требующей внимания к себе, является позвоночный столб, который служит опорой для многих связок и сухожилий.

Кроме того, своего рода конечностью, к которой присоединяются многие связки и сухожилия, можно считать и язык.

Упражнение 1:

Лежа на спине, прогните спину, имитируя натянутый лук, одновременно вытягивая пальцы рук, чтобы захватить ими ступни и пальцы ног;

Вытяните пальцы конечностей как можно сильнее и одновременно выполняйте брюшное дыхание: выдыхайте до тех пор, пока живот не станет совершенно плоским, а вдыхайте так, чтобы живот надулся, как барабан;



Выполняйте упражнение десять—пятнадцать раз с ускорением темпа. Последний выдох сделайте очень глубоким; одновременно как можно сильнее вытяните язык, стараясь коснуться им подбородка.

Взгляд сфокусируйте на кончике носа.



Повторите эти движения два-три раза. Очень важно в перерыве между фазами упражнения эффективно расслаблять все тело, ощущая, как Ци все быстрее движется внутри.

Упражнение 2

Наклонитесь вперед, ухватившись большими и указательными пальцами рук за большие пальцы ног. Это упражнение стимулирует приток энергии к печени и селезенке.

Продолжая держать пальцы ног, почувствуйте, как энергия Ци из больших пальцев рук перетекает в меридиан легких, а Ци из указательных пальцев наполняет меридиан толстого кишечника, соединенный с меридианами печени и селезенки.





Наклонитесь вперед и возьмитесь руками за пальцы ног.

Приступайте к брюшному дыханию, постепенно увеличивая его интенсивность и ощущая, как напрягаются связки и позвоночник.

Затем расслабьтесь.

Окончив упражнение, встряхните ноги несколько раз и немного похлопайте по ним, чтобы избавиться от мышечного напряжения.

Если вам не удается дотянуться до пальцев ног, держитесь за колени, щиколотки или нижнюю треть бедра.

Это упражнение активизирует мочевой пузырь, а также меридианы легких и толстого кишечника.

Когда вы почувствуете, что ваши связки вновь обрели эластичность, передвиньте руки к щиколоткам: в этом месте проходят меридианы мочевого пузыря, желудка, печени и селезенки.

Задержите руки на щиколотках, ощущая, как тепло из ладоней проникает в эти меридианы.

Ощутив, что вы в состоянии растянуть свое тело сильнее, постарайтесь дотянуться до пальцев ног и точки К-1, стимулирующей меридиан почек.





Упражнение 3. Растяжка связок шеи и спины

Чтобы проделать растяжку связок шеи и спины, выполните то же самое упражнение, но вместо того, чтобы касаться головой коленей, поднимите ее как можно выше кверху, ощущая, как тянутся связки вдоль позвоночника.

Медленно поднимитесь. Почувствовав, что вы готовы вставать, медленно перекатитесь на левый бок и сядьте на кровати. После этого вы можете встать на ноги. опубликовано econet

@ Мантэк Чиа, "Ци-самомассаж. Даосский путь омоложения"

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