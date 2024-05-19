Увлажняющие маски для всех типов волос

Натуральные компоненты масок улучшают кровообращение, улучшают обмен веществ в клетках, укрепляют волосы и останавливают их выпадение.

Увлажняющие маски для волос

О густых, здоровых и сильных волосах мечтает, наверное, каждая женщина, однако не каждая уделяет им достаточно внимания и ухаживает так, как это необходимо. Когда речь заходит об увлажнении волос, то большинство женщин ограничиваются теми средствами, которые продаются в магазинах, или вообще пользуются только шампунями.

Между тем, если внимательнее разобраться в составе покупных шампуней, то станет ясно: без увлажнения нашим волосам очень плохо, поэтому они болеют, ломаются, выпадают, становятся тусклыми и безжизненными.

Домашние увлажняющие маски для волос

Домашние увлажняющие маски для волос могут помочь волосам обрести силу и здоровье без лишних затрат, а готовить и применять их очень легко. Если компоненты маски для волос подобраны правильно, то за короткое время можно вернуть им красоту и блеск, восстановить их структуру и укрепить корни.

Неважно, длинные у вас волосы или короткие, повреждены или пока нет – увлажняющие маски делать необходимо.

Если проблемы уже появились, то маски надо делать 2-3 раза в неделю, а если волосы здоровы, маски обеспечат профилактику – раз в неделю, или даже реже, будет достаточно.

Простокваша для увлажнения волос дома

Как всегда, самым простым средством увлажнения волос остаются кисломолочные продукты, и лучше всего действует простокваша.

Надо разогреть её до 37°C, и нанести на волосы как можно больше. Голову надо прикрыть пергаментной бумагой – она комфортнее, чем плёнка, - а сверху повязать тёплый платок или толстое полотенце – нужно, чтобы было тепло, и подержать маску полчаса. Затем снять полотенце и бумагу, и снова нанести на волосы и кожу головы простоквашу: на этот раз надо массировать кожу 3-5 минут, кончиками пальцев.

Волосы после такой маски промывают умеренно горячей водой, без использования шампуня. Эта маска несложная, хотя и требует терпения, и отлично защищает волосы от расслоения и повреждений, создавая на их поверхности тонкую плёнку.

Маска из хны и меда

Увлажняет и одновременно питает волосы следующая маска: тщательно смешать коньяк, хну, мёд (по 1 ч.л.), растительное масло (1 ст.л.) и желток. Смесь нанести на волосы и держать на голове 35-40 минут, потом вымыть голову с шампунем.

Маска для волос с растительными маслами

Очень хорошо увлажняет волосы маска на основе растительных масел. Надо взять облепиховое масло (9 частей) и смешать его с любым другим растительным маслом (1 часть). Смесь масел втирают в корни волос и кожу головы, прикрывают голову плёнкой, держат час и смывают шампунем для сухих волос. Такие маски делают курсом, не менее 10 раз, 2 раза в неделю.

Увлажняющая маска для сухих волос

Сухие волосы хорошо увлажняет ещё одна маска: касторовое масло (2 ст.л.), уксус и глицерин (по 1 ч.л.), одно яйцо. Всё хорошо перемешать, втереть смесь в корни волос и ровным слоем распределить по всей длине. Голову укутать полиэтиленовой плёнкой, а сверху обмотать тёплым полотенцем и держать 40 минут. Смывать своим шампунем.

Увлажняющая маска для волос с настойкой арники

Активно увлажняет и оживляет волосы маска с настойкой арники. В цветках арники содержится много биологически активных веществ: органические кислоты, белки, смолы, фитостерины, каротиноиды, натуральные сахара, алкалоиды, дубильные вещества, минеральные соли, жирное масло, эфирные масла и т.д. Потребуется 2 яичных желтка, 2 ст.л. репейного масла и 3 ст.л. настойки арники – её можно купить в аптеке.

Ингредиенты смешивают, и втирают смесь в волосы – от корней и по всей длине, а дальше действуют, как в предыдущем рецепте. Остывшие полотенца всё время заменяют тёплыми.

Рецепты увлажняющих масок для волос

Рецепты масок часто напоминают кулинарные рецепты. Например, маска с майонезом (1 ст.л.), мёдом (1 ч.л.), желтком и чесноком (2 зубка). Чеснок надо очень мелко порубить или выдавить через чеснокодавилку, и смешать с другими компонентами. Эту маску тоже наносят и держат так, как описано выше, и смывают своим шампунем. Для слишком чувствительной кожи такая маска не подходит.

Ещё одна маска для волос, которую называют двойной увлажняющей, делается поочерёдно: сначала в корни волос втирают смесь лукового сока и сока алоэ– в равных пропорциях, а через полчаса – ещё одну смесь: сметана (2 ст.л.), мёд и репейное масло (по 1 ст.л.), касторовое масло (1 ч.л.). Компоненты надо хорошо перемешать, чтобы получилась однородная масса, нанести смесь сначала на корни волос, а потом по всей длине, до самых кончиков. Голову тепло укутать и держать час, потом смыть своим шампунем.

Хорошо увлажняют и маски с горчицей. Надо взять одно яйцо, репейное масло, воду, сахар, горчицу, всё смешать, нанести на волосы и держать 25 минут.

В любое время можно приготовить маску из мёда, яичного желтка и любого растительного масла. Мёд и масло берут по 1 ч.л., тщательно смешивают с желтком и наносят на волосы на 1,5-2 часа. Голова в это время должна быть тепло укутана. Масляные маски достаточно делать один раз в неделю, и через полтора месяца ваши волосы станут хорошо увлажнёнными и гладкими.

Эффект домашних масок для увлажнения волос усилится, если после их применения ополаскивать волосы отваром ромашки - для светлых волос, или водой с лимонным соком (уксусом – 1 ч.л. на 1 л воды) – для тёмных волос.

Волосы будут блестеть и станут шелковистыми, если ополаскивать их специальным лосьоном, который легко приготовить дома. Надо смешать 5 мл сока лимона с 3 каплями эфирного масла иланг-иланга, добавить 100 мл чистой воды, и этим составом ополоснуть волосы после маски и мытья головы, слегка просушить полотенцем и дать высохнуть без фена.

Известно, что кондиционеры создавались именно для увлажнения кожи головы и волос. Использование кондиционера способствует лёгкому расчёсыванию волос, так как волосы становятся послушными, а также добавляет им блеска.

Для приготовления домашних кондиционеров часто используют мёд. Он является известным увлажняющим и смягчающим средством, как для волос, так и для кожи, и содержит очень много полезных веществ. Мёд просто смешивают с шампунем 1:1, наносят на волосы по всей длине и надевают шапочку. Держат 30 минут, потом смывают шампунем и тёплой водой.

Увлажнение кудрявых волос: увлажняющие маски

Для увлажнения кудрявых волос подойдут следующие маски:

По 2 ст.л. касторового и оливкового масла, желток, сок половины лимона, 2 ст.л. мёда, капсула витамина Е и 10 капсул витамина А. Ингредиенты смешать до однородной массы, нанести на волосы и прикрыть плёнкой. Держать 30 минут.

Взять по 1 ст.л. оливкового и касторового масла, столько же сметаны, добавить яйцо и всё взбить. Далее действовать как в предыдущем рецепте.

Маска с ягодами рябины обеспечивает волосам дополнительное питание витаминами и минеральными веществами. Ягоды рябины (2 ст.л.) надо хорошо размять, отжать сок и вылить в чашку. Добавить к нему желток и мёд, хорошо размешать и распределить по всей длине волос. Держать 15 минут, смывать нейтральным шампунем.

Смесь морковного и лимонного сока с отваром мяты перечной втирают в волосы после мытья, держат 5 минут и смывают. Морковный сок – 4 ст.л., лимонный – 2 ст.л., отвар мяты – 1 стакан.

Немного сложнее готовится следующая маска. Бесцветную хну (3-6 ст.л.) заливают кипятком, чтобы получилась густая кашица, закрывают и настаивают 15 минут. Репейное масло (4-5 ч.л.) разогревают на водяной бане, почти до кипения, и осторожно выливают его в хну, чтобы получилась негустая паста; остужают под крышкой. В остывшую смесь добавляют масляный раствор витаминов А и Е (2-3 ч.л.). Смесь ещё раз слегка подогреть и нанести на чистые волосы на 2 часа. Такую маску можно делать раз в неделю. Если волосы очень сухие, то можно 2 раза, но не чаще.

Луковые маски для увлажнения волос

Очень хорошо увлажняют, питают и оживляют волосы луковые маски. Они также полезны и для кожи головы, и многие женщины отмечают их чудодейственную силу. Эффект будет стойким, если сделать хотя бы 30 луковых масок – их можно делать через день.

Несмотря на эффективность этих масок, женщины делают их неохотно, так как опасаются запаха лука. Луковый запах можно устранить, если смывать маску сначала тёплой водой, потом смочить волосы раствором яблочного уксуса с водой, подержать 3 минуты и вымыть голову шампунем. Можно также добавлять в луковые маски сок лимона, масло розмарина, мякоть банана – это сильно уменьшает луковый запах.

Луковый сок (2 ст.л.) смешивают с мёдом, морской солью, репейным маслом, коньяком и кефиром (всё по 1 ст.л.). Смесь втирают в корни волос и наносят на сами волосы, укрывают голову плёнкой, надевают тёплую шапочку и держат час.

Другая луковая маска – с дрожжами. Дрожжи (1 ч.л.) смешать с тёплой водой (2 ст.л.) и оставить на 10 минут. Далее добавить репейное и касторовое масло (по 1 ч.л.) и луковый сок (2 ст.л.). Использовать так же, как в первом рецепте.

Увлажняющие маски поддерживают водный баланс волос, дают питание корням, улучшают рост волос и предотвращают сечение кончиков.

Натуральные компоненты масок улучшают кровообращение, улучшают обмен веществ в клетках, укрепляют волосы и останавливают их выпадение. Применение масок принесёт больше пользы, если чередовать маски с разными компонентами, однако нельзя делать их слишком часто, иначе волосы могут к ним «привыкнуть».

Домашние увлажняющие маски при регулярном применении обязательно возвращают волосам гладкость, мягкость, шелковистость и блеск.

Если результата нет долгое время, то это значит, что волосы повреждены сильнее, чем кажется, да и внутреннее состояние организма оставляет желать лучшего. В этом случае необходимо обратиться за консультацией к специалистам – трихологу, диетологу и другим; поможет также улучшение рациона питания и лечение волос специальными средствами. опубликовано econet

Автор: Галина Гатаулина

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