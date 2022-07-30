Специально для женщин: Лечение цистита за 1 день – без таблеток и антибиотиков

Обычно врачи предлагают лечить цистит антибиотиками. Но частый прием антибиотиков наносит организму вред.

Ни для кого не секрет, что многие женщины часто страдают от цистита. Учащенное мочеиспускание, рези при мочеиспускании – все это очень неприятно.

Обычно врачи предлагают лечить цистит антибиотиками. Но частый прием антибиотиков наносит организму вред. К тому же даже после приема антибиотиков острый цистит проходит далеко не сразу – чаще всего болезнь затягивается на срок от 5 до 10 дней.

Но знаете ли вы, что цистит можно вылечить всего за один день – без таблеток и антибиотиков!

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Предлагаю вам очень эффективный рецепт лечения цистита у женщин от доктора Евдокименко.

1. Нужно взять 30 грамм лаврового листа, засыпать в большую емкость с водой (воды около 9-10 литров), и кипятить 20 минут.

2. Затем всю эту воду вместе с лавровым листом нужно вылить в эмалированный тазик. Дать воде слегка остынуть (но не слишком, вода должна быть в меру горячей).

3. После чего сесть в этот тазик таким образом, чтобы ягодицы и половые органы были в воде (отваре лаврового листа), и сидеть так примерно 10 минут.

4. А теперь самое главное! Хотя это покажется вам странным, прежде чем встать, женщине нужно помочиться, оставаясь в тазике с отваром лаврового листа.

Это странное действие приводит к тому, что при мочеиспускании часть целебного отвара всасывается через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь и дополнительно его дезинфицирует.

5. После этого можно встать и ополоснуться под теплым душем, и сразу тщательно растереться махровым полотенцем.

Всю эту процедуру нужно проделать только 1 раз. В 90% случаев незапущенный цистит проходит уже на следующий день!

Если после процедуры цистит не прошел за 3-4 дня, ее можно повторить через 5-6 дней - но только еще 1 раз.

Не помогло? Тогда воспользуйтесь старым проверенным и недорогим препаратом под названием Фурагин (он же фуразидин).

Это антибактериальный препарат, но в отличие от других антибиотиков он действует только на мочевые пути, практически не оказывая общего влияния на весь организм.

Фурагин продается в таблетках по 50 мг.

Принимать фурагин нужно в дозе 50-100 мг 2-3 раза в день после еды в течение 7-10 дней; при необходимости через 10-15 дней курс фурагина можно повторить еще раз.опубликовано econet.ru

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