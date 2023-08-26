Лечебные движения для снятия головной боли

Лечебные позы - движение уменьшают головную боль в области лба, увеличивают отток жидкости из полости черепа.

Гимнастика для сосудов

Лечебные позы - движения уменьшают головную боль в области лба, увеличивают отток жидкости из полости черепа.

Прежде чем выполнять упражнения, посмотрите рисунок, на котором указаны отделы позвоночника.

Поза-движение № 1



Лечебное движение для снятия головной боли выполняют в положении сидя с выпрямленным туловищем и наклоненной вперед под действием своей силы тяжести головой. В таком положении держать наклоненную вперед голову в течение 20 секунд, затем перерыв 20–30 секунд. Лечебное движение повторить 15–16 раз.

Поза-движение № 2



Лечебное движение для снятия затылочной головной боли выполняют в положении сидя или стоя. Фиксировать большими пальцами кистей поднятых вверх рук верхние скуловые дуги, а остальными пальцами свой затылок. На фазе «вдох» в течение 9–11 секунд против сопротивления своих пальцев пытаться разогнуть голову назад, взгляд вверх. На фазе «выдох» в течение 6–8 секунд расслабление мышц, взгляд вниз, — за это время нужно максимально нагнуть голову вниз, растягивая заднюю группу мышц шеи (при этом мышцы не напрягать). Лечебное движение повторить 3–6 раз.

Поза-движение № 3



Лечебное движение для снятия головной боли в области затылка выполнять в положении сидя. Одной рукой обхватить свою голову с больной стороны (сверху), развернуть ее в здоровую сторону и свободной рукой фиксировать щеку на стороне наклона головы (снизу). На фазе «вдох» в течение 9-11 секунд напрягать мышцы шеи на стороне наклона против сопротивления нижней ладони (давить подбородком на нижнюю ладонь), взгляд вниз.

На фазе «выдох» в течение 6–8 секунд расслабление мышц, взгляд вверх — за это короткое время свободным естественным движением руки, обхватывающей голову сверху, увеличить амплитуду разворота головы в больную сторону (при этом мышцы шеи не напрягать). Лечебное движение повторить 3–6 раз, каждый раз на фазе «выдох» чуть увеличивая амплитуду разворота головы в больную сторону.

Поза-движение № 4



Большими пальцами обеих рук найти болевую точку в области между черепом и I позвонком. (Большие пальцы связаны с определенными отделами головного мозга.) При затылочной головной боли проводить ритмические круговые движения в точке боли подушечками больших пальцев по часовой стрелке по 15 раз. Далее в течение 1,5 минуты давить на болевые точки большими пальцами, 2 минуты перерыв, повторить 3–6 раз.

опубликовано econet

Автор: Анатолий Ситель, из книги "Избавься от боли. Головная боль"

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