Аюрведа: Как влияют камни и ароматические масла

перечень самых ПОЛЕЗНЫХ драгоценных камней и эфирных масел, сочетания которых позволят представителям разных конституциональных типов добиться синергетического эффекта.

Камни и доши

Минералы — это кристаллизованные отражения тех качеств, которые от природы заключены внутри нас. Тот, кто забывает об этом при работе с камнями, отказывается от своей собственной силы.

Рассматривайте камни как проявления тех или иных граней вашего «я».

Относитесь к ним не только как к инструментам, но и как к учителям, и помните, что вы имеете дело с дарами природы, призванными доставлять нам радость.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Как уже не раз говорилось, эфирные масла — это эфирная энергия, или жизненная сила растений. Объединив жизненную силу растений с силой кристаллов, можно добиться синергетического эффекта: энергия камня и энергия масла усилят друг друга.

Эфирное масло, «заряженное» силой драгоценного камня, преображается и приобретает свойства, присущие этому камню.

Для «зарядки» следует положить камень в сосуд с маслом — на час, на сутки, на неделю или на месяц. Если вы носите украшение с драгоценным камнем, можете смочить его капелькой эфирного масла перед тем, как надеть.

Далее мы приводим краткий перечень самых популярных драгоценных камней и эфирных масел, сочетания которых позволят представителям разных конституциональных типов добиться синергетического эффекта.

Эти сведения получены интуитивным путем они не имеют отношения к естественным наукам и не могут служить заменой траволечению, ароматерапии или медицинскому вмешательству. В списке указаны только самые эффективные сочетания, но, в целом, любое масло можно «зарядить» энергией любого камня.

АГАТ

особенно благоприятен для ваты, так как он оказывает стабилизирующее действие, не мешая при этом испытывать приятное волнение и предаваться энергичной деятельности. Вата: бергамот. Питта: кеава и чампа. Капхе не рекомендуется.

АЗУРИТ

успокаивает нервную систему, способствует очищению крови, а также усиливает интуицию и экстрасенсорные способности. Вата: базилик и дягиль. Питта: лаванда и ромашка аптечная. Капха: лимон, ньяули и пихта.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

АКВАМАРИН

оказывает сильное вяжущее действие и помогает при задержке жидкостей. Он избавляет от страха, успокаивает нервную систему и помогает направить энергию к мочевыводящим путям. Оказывая гармонизирующее действие на печень, он устраняет гнев. И, наконец, он содействует словесному выражению желаний. Вата: базилик, пупавка благородная, розмарин, эвкалипт. Питта: береза, гаультерия, каяпут, ромашка аптечная. Капха: кипарис, можжевельник и розмарин.

АЛМАЗ

усиливает любую энергию, поток которой в данный момент проходит через тело. Он обостряет восприятие, стимулирует репродуктивную и иммунную системы; его рекомендуется носить при таких заболеваниях, как СПИД, рак и диабет. В качестве замены можно использовать украшение из хорошо обработанного циркония. Вата: дягиль, кардамон, ладан и сандал. Питта: бессмертник, брами, тысячелистник. Капха: девясил, мирра, пупавка, ромашка.

АМЕТИСТ

улучшает функции иммунной системы и эндокринных желез, в особенности эпифиза и гипофиза. Он успокаивает нервную систему, способствует трансформации, защищает ауру и усиливает интуицию. Вата: базилик, брами, розовое дерево. Питта: нероли и роза. Капха: аир.

БЕНИТОИТ

облегчает симптомы старения, помогает при заболеваниях щитовидной железы, способствует усвоению кальция и регулировке веса тела. Вата: ваниль, дягиль, мускатный цвет, ферула. Питта: сирень, тубероза и фиалка. Вата: апельсин.

БЕТИЛ

помогает при запорах, улучшает пищеварение, снимает страх, а также помогает оставить прошлое и идти вперед. Вата: имбирь, лимон и трифолия. Питта: бессмертник и мята перечная. Капха: имбирь, перец кубеба, перец черный.

БИРЮЗА

улучшает кровообращение и деятельность легких и сердца, укрепляет нервную систему и способствует общению и самовыражению. Вата: бергамот, кардамон, корица. Питта: герань, лаванда. Капха: апельсин и кипарис.

ГРАНАТ

приводит в равновесие все доши. Он отлично помогает при депрессии, а также способствует обузданию эго и освобождению от пут иллюзий. Вата: смеси с янтарным маслом. Питта: лаванда, роза и сандал. Капха: базилик и лимон.

ЖЕМЧУГ

это минеральный дар моря. Он регулирует движение жидкостей в мышечных тканях и успокаивает ум, снимая тревогу, вызванную неизвестностью. Вата: валериана, имбирь, лаванда, лимонная трава и петрушка. Питта: лаванда, лимонная трава, мелисса, пупавка, ромашка и тысячелистник. Капха: анис, базилик, девясил и петрушка.

КВАРЦ

укрепляет иммунную систему и регулирует гормональную секрецию, поддерживает общее равновесие организма и оказывает тонизирующее действие на все ткани и органы. Кроме того, он способствует общению на всех уровнях и повышает в глазах человека значимость всего происходящего в его жизни. Кварц хорошо сочетается со всеми маслами.

КОРАЛЛ

помогает при нарушениях минерального баланса в организме, при воспалениях и опухолях. Он нормализует состав крови, оказывает общее стабилизирующее действие, стимулирует функции половых органов, способствует раскрытию сердечной чакры и реализации замыслов. Вата: джатамамси, дхавана, розовое дерево. Питта: пупавка, ромашка, шалфей мускатный. Канха: можжевеловая ягода, розмарин и эвкалипт.

КОШАЧИЙ ГЛАЗ

согревающий камень, повышающий ментальную энергию и способствующий раскрытию экстрасенсорных способностей. Он поддерживает духовную энергию и оказывает успокаивающее действие на нервную систему. Вата: дхавана и хна. Питте не рекомендуется. Капха: базилик, лотоса семя, трифолия.

ЛАЗУРИТ

стимулирует лимфатическую систему и укрепляет эндокринную систему, особо благотворное действие оказывая на гипофиз. Он способствует выражению мыслей и общению на всех уровнях. Вата: брами, дягиль, лавр, ладан, розовое дерево. Питта: мята перечная, роза и сандал. Капха: апельсин, камфора и кумин.

ЛУННЫЙ КАМЕНЬ

по свойствам во многом схож с жемчугом и сочетается с теми же маслами.

НЕФРИТ

считался на Востоке талисманом плодородия. Благодаря своему зеленому цвету этот камень оказывает жаропонижающее действие и помогает при лихорадках. Кроме того, он способствует установлению связи между сердцем и эмоциями. Для ваты это не самый подходящий камень. Питта: герань, лаванда, роза, сандал, тысячелистник. Капха: апельсин, кипарис, можжевельник, эвкалипт.

ОПАЛ

оказывает стимулирующее действие на гипофиз. Он приводит в равновесие иммунную систему, способствует раскрытию сердечной чакры и помогает установить контакт с высшим «я». Вата: кардамон и розовое дерево. Питта: герань, лаванда, роза, сандал, тысячелистник. Капха: апельсин, джатамамси и сандал.

РОЗОВЫЙ КВАРЦ

приносит облегчение при инфекционных заболеваниях мочевыводящих путей. Кроме того, он помогает избавиться от страха и гнева, досады и чувства вины. Этот камень оказывает охлаждающее и успокаивающее действие. Отлично подходит для питты в сочетании с маслами лаванды, мяты, розы, ромашки аптечной и сандала. Для ваты и капхи не рекомендуется.

РУБИН

регулирует работу сердца, улучшает пищеварение, способствует развитию силы воли, повышает жизненные силы организма и приносит чувство защищенности. Вата: лаванда и роза. Для питты это не самый подходящий камень. Капха: апельсин и кипарис.

САПФИР

(синий) оказывает жаропонижающее и противовоспалительное действие, устраняет гнев, помогает при потере веса, артритах, аутоиммунных заболеваниях, параличе, воспалениях, заболеваниях щитовидной железы и кровотечениях. Вата: валериана, кипарис, пупавка благородная. Питта: герань, ромашка аптечная, ромашка марокканская. Капха: водоросли морские, лук репчатый, мирт, чеснок.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

СЕРДОЛИК

активизирует мочевыводящие пути, дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, способствует выздоровлению, усиливает ауру. Облегчает усвоение витаминов и минералов. Вата: апельсин, бергамот, дхавана, дягиль, перец гвоздичный. Питта: лимонная трава, роза. Капха: апельсин, кипарис, мирра, можжевельник.

ЦЕЛЕСТИТ

снимает стресс и приносит душевное спокойствие. Он стимулирует функции щитовидной железы, поэтому лучше всего носить его на шее. Он способствует раскрытию горловой чакры, а также помогает четко выражать мысли и высказывать правду. Вата: бергамот. Питта: ромашка аптечная, сандал, чайное дерево. Капха: каяпут.

ЦИТРИН

благодаря своему желтому цвету гармонизирует волю, а также помогает принять жизнь во всем ее многообразии и видеть во всех жизненных событиях светлую сторону. Это — один из лучших камней для снижения уровня ваты. Он действует как миостимулятор, успокаивает нервную систему, снимает боли в спине и головные боли, улучшает пищеварение и нормализует функции мочевыводящих путей. Вата: анис, эвкалипт. Питту цитрин может раздражать, но время от времени можно использовать его в сочетании с кеавой, миртом или фенхелем. Капха: аир, полынь обыкновенная и розмарин.

ЯНТАРЬ

это ископаемая смола. Он защищает от негативных энергий, снимает тревогу, нервозность, напряжение и спазмы. Он оказывает мощное успокаивающее действие на нервную систему, помогает медитировать и открываться высшему наставничеству, а также усиливает экстрасенсорные способности. Это прекрасный талисман для детей, помогающий им развиваться. Вата: дягиль, мускус, пупавка, розовое дерево, ромашка. Питта: аир, базилик, брами, лаванда, мята, сандал, шамама. Капхе янтарь не подходит. опубликовано econet.ru

Автор: Нейл С. Коэн

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet