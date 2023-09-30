Возьмите за правило пить воду перед едой!

Если пить сразу после еды, жидкость вынесет из желудка непереваренную пищу, которая будет обречена на гниение и брожение. Крахмалистая пища переваривается за 2 часа, белковая — за 4–6 часов. Только по истечении этого времени (в зависимости от съеденной пищи) можно пить воду после еды.

Как и сколько нужно пить воды

Жизнь человека, так же как и любого другого живого организма, возможна только при постоянном поступлении пищи из внешней среды. Вместе с пищей в организм поступают белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы и другие вещества, служащие своеобразными стройматериалами: благодаря им синтезируются новые клетки, которые заменяют износившиеся в процессе жизнедеятельности организма соединения. Одновременно с этим пища является источником энергии, необходимой для постоянной умственной и физической деятельности человека.

Эта энергия высвобождается в процессе распада поступивших с пищей питательных веществ. Пища поступает в организм через пищеварительный тракт. Однако организм не может сразу, без соответствующей обработки, использовать поступившие с пищей стройматериалы и источники энергии в том виде, в котором они находятся в пище. Предварительно эти продукты должны подвергнуться специальной обработке, которая и производится в пищеварительном тракте. От состояния пищеварительного тракта зависит качество обработки пищи, а значит, и многие протекающие в организме процессы.

Немаловажную роль в развитии заболеваний пищеварительной системы играет также питьевой режим.

Чем полезна вода

Вода более необходима для жизни, чем пища. Без пищи человек может прожить 40–50 дней, а без воды не более 2–3 суток. Тело человека на 70% состоит из воды. Примерно 50% воды содержится в мышцах, 13% — в костях, 16% — в печени, 5% — в крови. Вода сосредоточена как внутри клеток, так и вне их.

Внеклеточная жидкость — это кровь, лимфа, кишечные соки, спинно-мозговая жидкость, жидкость, имеющаяся в глазах, в суставах и около них. Внеклеточная жидкость схожа по химическому составу с морской водой. Она содержит хлористый натрий и белки. Внутриклеточная жидкость отличается от внеклеточной по своему составу: в ней мало натрия и относительно много калия.

Какие же функции выполняет вода в человеческом организме? Вода:

участвует во всех физико-химических реакциях организм а: она растворяет плотные питательные вещества в пищеварительном тракте, превращая их в жидкость;

участвует в обменных процессах : все химические реакции в организме протекают в присутствии воды;

играет транспортную роль : она доставляет растворенные в ней вещества и кислород в клетки, а также выносит из клеток в кровь (для последующего удаления) продукты распада;

участвует в удалении продуктов обмена , скапливающихся в организме;

поддерживает постоянную температуру тела : при повышении температуры тела или окружающей среды она усиливает испарение влаги через кожу и слизистые, в результате чего выделяется тепло и температура тела нормализуется;

обеспечивает физическую активность: потеря 5% воды из организма резко снижает возможность физической активности.

Сколько пить?

Вода поступает в организм через пищеварительный тракт, а выделяется несколькими путями: вместе с мочой и калом, через легкие в виде пара, через кожу с потом. Количество употребляемой жидкости определяется ее суточной потерей. Взрослый человек теряет за сутки примерно 2,5–3 л жидкости.

В жаркую погоду, при работе в условиях повышенной температуры (металлурги, горняки и др.), при больших физических нагрузках воды теряется в несколько раз больше. Эти потери воды должны быть полностью компенсированы, так как недостаток воды в организме может вызывать нарушение его жизнедеятельности.

В нормальных условиях при средней потере воды, равной 2,5–3 л (примерно 12 стаканов), требуется ежедневное введение в организм такого же количества жидкости. Однако это не значит, что за день надо выпить 3 л воды. Большая часть пищевых продуктов, включая сухофрукты, содержит жидкость. Больше всего воды — во фруктах, овощах и их соках. Вместе с пищей в организм ежедневно поступает в среднем около 4 стаканов воды.

Как пить?

Возьмите за правило пить только перед едой, за 15–20 минут. Ни в коем случае не пейте во время еды или сразу после нее. Вода покидает желудок в течение 10–15 минут. Если пить во время еды, вода разбавляет желудочный сок, а это нарушает пищеварение. Если пить сразу после еды, жидкость вынесет из желудка непереваренную пищу, которая будет обречена на гниение и брожение. Крахмалистая пища переваривается за 2 часа, белковая — за 4–6 часов. Только по истечении этого времени (в зависимости от съеденной пищи) можно пить воду после еды.

Каждое утро полезно выпивать натощак стакан воды с ломтиком лимона (лимон желательно положить в стакан с водой с вечера, чтобы он настаивался в воде всю ночь). Затем перед завтраком выпейте стакан чая, травяного настоя или отвара. Обязательно попейте перед обедом, в первой и во второй половине дня и наконец выпейте пару стаканов жидкости (чая, сока, воды) перед ужином.

В жаркое время года, когда потеря жидкости и чувство жажды усиливается, пить приходится больше. В этих случаях лучше выпивать стакан воды не за один прием, а постепенно, делая 1–2 глотка через небольшие промежутки времени.опубликовано econet

Автор: Елена Склянская

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